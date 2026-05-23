أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اليوم السبت، مباحثات منفصلة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف. كما التقى منير مجدداً اليوم السبت مع وزير الخارجية عباس عراقجي بعدما عقد الطرفان الليلة الماضية لقاءً مفصلاً بُعيد وصول قائد الجيش الباكستاني إلى البلد، مختتماً بذلك سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكداً قبيل مغادرته طهران أن المفاوضات "تمضي بشكل جيّد".

وبحسب التلفزيون الإيراني، قال قاليباف خلال اللقاء "لن نتنازل عن حقوق الشعب والبلد خاصة مع طرف ليس صادقاً ولا نثق فيه". وأكد قاليباف أن "إيران لطالما دافعت عن نفسها بشجاعة واقتدار في الميدان وعلى الساحة الدبلوماسية أيضاً تبذل جهدها بذكاء وقوة لإحقاق الحقوق الإيرانية وتأمين المصالح القومية".

وشدد على أن العسكريين الإيرانيين "أكثر من الآخرين يعرفون قيمة السلام، لكنهم في الوقت نفسه لن يسمحوا بأن تداس كرامة بلدنا وحقوقها"، مشيراً إلى أن بلاده تعرضت للعدوان عندما تجرى مفاوضات مع أميركا و"اليوم تطلب التفاوض لإنهائها". وقال مخاطباً قائد الجيش الباكستاني: "كنا في هدنة كنتم أنتم وسيطاً فيها، لكن أميركا نكثت بالعهد وفرضت الحصار البحري واليوم تريد رفعه". وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال الهدنة على نحو "إذا ارتكب ترامب أي حماقة وبدأت الحرب من جديد فسترد بشكل أكثر صرامة ومرارة على أميركا".

كما أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني، أن بلاده لا تسعى إلا لاستيفاء حقوقها المشروعة والقانونية، مشدداً في الوقت ذاته على أن "سجل وتجربة التفاوض مع الأميركيين يمليان علينا توخي أقصى درجات الدقة والحذر". واعتبر بزشكيان أن زيادة مستوى التعاون بين شعوب الدول الإسلامية "هي العامل الأهم في تحقيق وتعزيز الوحدة العملية، وإزالة أي أرضية قد تؤدي إلى الخلافات أو النزاعات بينها".

ووفقاً للموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية، شدّد بزشكيان على أن طهران "أثبتت عملياً التزامها" بالأطر القانونية الدولية، مؤكداً أن "الحرب لم تجلب يوماً النفع لأحد". وأشار الرئيس الإيراني إلى أنّ "أميركا لن تكون منتصرة في هذا النزاع، بل إن دول المنطقة والعالم هي التي ستتحمل خسائر كبيرة، في حين أن الكيان الصهيوني هو الطرف الوحيد الذي يسعى لتحقيق مصالحه في المنطقة من خلال تأجيج الحرب".

ولفت بزشكيان إلى حالة انعدام الثقة لدى الشعب الإيراني تجاه الولايات المتحدة، عازياً ذلك إلى "نقض العهود المتكرر، والهجمات التي وقعت أثناء المفاوضات، واغتيال المسؤولين"، وأكد في هذا السياق: "في ظل هذه الظروف، اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسار التفاوض معتمدة على علاقاتها الأخوية مع الدول الصديقة، بما فيها باكستان، لكن هدفنا الرئيسي يظل حصراً تأمين مصالح الشعب الإيراني عبر الحلول المناسبة والمقتضية".

من جانبه، صرح قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، خلال اللقاء، بأن "مسار المفاوضات يمضي بشكل جيد"، وأضاف القائد العسكري الباكستاني أن "إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها عبر إذكاء النزاعات والخلافات بين المسلمين في المنطقة"، مشيراً إلى أن تل أبيب "تكن عداءً شديداً لكل من يسعى لإنهاء الصراعات، بما في ذلك شخصي، وهي لا ترغب في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة".

وشدد عاصم منير على أن باكستان تسعى فقط لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون استمرار وتكرار الحروب والنزاعات في المنطقة، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية إلى نتائج مرضية في أسرع وقت ممكن لصالح إيران، ولجميع دول المنطقة والشعوب الإسلامية. وتتواصل الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وسط تحركات تقودها باكستان وقطر ودول إقليمية أخرى، في وقت تؤكد فيه طهران وواشنطن أن المفاوضات لا تزال معقدة ولم تصل إلى مرحلة الحسم.

وأمس الجمعة، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إنّ المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الخلافية لا تزال مستمرة، ولم يجرِ التوصل إلى نتيجة نهائية بعد. وأشار المصدر إلى أنّ الوسيط الباكستاني لا يزال يتبادل الآراء والمقترحات بشأن القضايا المطروحة، وأكد أن التركيز ينصب حالياً على مسألة إنهاء الحرب، وأنه ما لم يحسم هذا الموضوع، فلن تجري مناقشة أي مسألة أخرى. وأوضح أنه أُحرِز تقدم نسبي في بعض الملفات، لكن لن يُبرَم أي اتفاق ما لم يجرِ التوصل إلى خلاصة نهائية بشأن جميع القضايا الخلافية، وشدد المصدر الإيراني على أن النصوص التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية عن تفاصيل التفاهم "غير دقيقة".