قالت رئيسة المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية إلهام أحمد إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية لوقف إطلاق النار، يشكل "تمهيداً لمرحلة جديدة من البناء"، مؤكدة وجود دعم دولي له، وأن فرنسا والولايات المتحدة "جاهزتان لتكونا ضامنتين". وفي تصريحات لقناة "روناهي" الكردية، أوضحت أحمد، مساء الجمعة، أن الاتفاق "ليس نهاية للحرب"، في ظل وجود أطراف "تريد إبادة الكرد"، مشددة على ضرورة البقاء في حالة يقظة واستنفار للدفاع عن النفس. وأكدت أن الاتفاق "سيقطع الطريق أمام الحروب والصراعات الجديدة"، لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيناتور الأميركي ليندسي غراهام كانا على تواصل مباشر مع الإدارة الذاتية، وكانا "موجودين في الحوار".

وبيّنت أحمد أن قوات الأسايش ستُدمج ضمن وزارة الداخلية، وأن قوى الأمن التابعة لحكومة دمشق ستدخل إلى مدينتي الحسكة والقامشلي للإشراف على عملية دمج "الأسايش"، قبل أن تنسحب لاحقاً. كما أعلنت أنه سيتم تعيين محافظ للحسكة، وأن دمشق ستعترف بالشهادات الصادرة عن مدارس الإدارة الذاتية وجامعاتها. وفي ما يتعلق بالمعابر، أكدت أن معبر سيمالكا سيواصل عمله رسمياً، وأن العاملين فيه سيستمرون في أداء مهامهم، مشيرة إلى أن الحدود والمعابر والمطار ستدار من قبل الدولة، على أن يكون العاملون فيها من أبناء المنطقة. وأوضحت أن المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ستبقى على نظام الرئاسة المشتركة.

وفي الشأن العسكري، قالت أحمد إن الألوية التابعة لـ"قسد" ستكون قياداتها من الكرد، وإن لواء عين العرب كوباني سيتبع عسكرياً لفرقة حلب، فيما ستتبع مدينة عين العرب رسمياً لحلب من الناحيتين الأمنية والإدارية. وأكدت أن المؤسسات في عين العرب ستواصل عملها، وأن المسؤول هناك سيتم إعلانه للدولة لتنفيذ مهامه. كما أشارت إلى أن وحدات حماية المرأة هي قوة ضمن "قسد"، وستكون جزءاً من الألوية عند تشكيلها، وأن القوات العسكرية ستكون متباعدة بعضها عن بعض لمنع انهيار الاتفاق. ولفتت إلى وجود مواقف دولية "جدية" لمنع ارتكاب جرائم أو عمليات تطهير عرقي بحق الكرد، مؤكدة المطالبة بوجود ضامنين يراقبون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وانتقدت أحمد الموقف الأميركي، قائلة إن الولايات المتحدة "لم تكن على قدر المسؤولية التي كنا نأمل منها"، لكنها أشارت إلى أن السيناتور غراهام والرأي العام الأميركي دعما الكرد، معربة عن أملها في استمرار هذا الدعم، ومطالبة واشنطن بلعب "دور عادل في سورية وحماية حقوق المكونات". وفي ما يخص العملية السياسية، قالت إن حقوق الكرد في الدستور ستُناقش خلال الزيارة المقبلة للوفد الكردي إلى دمشق، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على وضع دستور سوري جديد.

وأضافت أن المؤسسات النظامية التي كانت قائمة في عهد نظام الأسد ستستأنف عملها، مع الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية وحماية باقي المكونات. كما كشفت عن عقد اجتماعات مع الجانب التركي، مؤكدة أن الأتراك أبلغوا الإدارة الذاتية بانسحابهم من عفرين، وأن وجودهم "لم يعد قائماً هناك"، وأضافت أن الانسحاب سيشمل أيضاً مدينة سري كانيه (رأس العين)، بحسب ما تم إبلاغهم به رسمياً.

من جهته، قال الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، إن الاتفاق "نقطة بداية"، داعياً الشعب إلى البقاء على أهبة الاستعداد. وأكد، في تصريحات لـ"روناهي"، أن الهيكل العسكري سيبقى كما هو، وأن الإدارة المحلية ستبقى "تحت سيطرتنا"، مشيراً إلى أن وجود موظفين من المركز سيقتصر على بعض الدوائر الضرورية وبأعداد محدودة، فيما ستبقى قوات "الأسايش" والمؤسسات التعليمية والخدمية كما هي. وشدد مسلم على ضرورة أخذ الاحتياطات، معتبراً أن الاتفاقيات السابقة لم تُطبّق، ما يستوجب الحذر والاستعداد.

بدوره، قال القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي، آلدار خليل، إن "مخطط إبادة" كان يستهدف الشعب الكردي وحركته، إلا أن "انتفاضة الشعب في كل مكان أفشلت هذا المخطط". وأضاف أن الاتفاق لم يحقق جميع مطالب أي من الطرفين، معتبراً أن سورية "لم تصبح دولة ديمقراطية بعد ولا يوجد دستور للبلاد". ودعا خليل إلى تصعيد "النضال الديمقراطي" وتعزيز الوحدة في هذه المرحلة، مؤكداً أن حماية المكتسبات مسؤولية الشعب، وأن "النصر سيتحقق بإرادة الشعب". وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومصدر مسؤول في الحكومة السورية، صباح اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، والتفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوات والمؤسسات، في خطوة تهدف إلى إنهاء القتال وتعزيز الاستقرار في البلاد.