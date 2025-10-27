قادة آسيان بيومها الثاني في كوالالمبور

يبحث قادة العالم المجتمعون في ماليزيا، اليوم الاثنين، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في ظل رسوم جمركية أميركية تلوح في الأفق، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاستكمال جولة في المنطقة. وفي سلسلة من الاتفاقات المبرمة في أول محطة له في آسيا، شهد ترامب، أمس الأحد، توقيع اتفاق موسع لوقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند وأربع صفقات تجارية إقليمية. ومن المقرر أيضاً عقد قمة (للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة) التي تدعمها الصين، وتضم 10 أعضاء من آسيان إضافة إلى أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وذكر البيت الأبيض أن أياً من هذه الاتفاقات الإطارية لم يخفض الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، على الرغم من أنها فتحت الباب لبعض الإعفاءات. وقال ترامب بالتزامن مع اتفاق مفاوضين أميركيين وصينيين على تعليق مؤقت لرسوم جمركية متبادلة في إطار الحرب التجارية بين البلدين: "رسالتنا إلى دول جنوب شرق آسيا هي أن الولايات المتحدة معكم بنسبة 100% وسنظل شريكا قويا لأجيال قادمة".

وبينما يتوجه ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى اليابان، سيعمل كبار المسؤولين من الصين وقادة البرازيل وكندا والمجلس الأوروبي وتكتل دول آسيان المكون من 11 دولة على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتوصل إلى اتفاقات تجارية. ومن المتوقع أن يضغط المسؤولون الصينيون من أجل ضمان تجارة متعددة الأطراف وتعزيز العلاقات الإقليمية. وسيظل مسؤولون أميركيون آخرون في القمة بعد مغادرة روبيو.

وكانت قمة آسيان الـ 47 انطلقت صباح أمس الأحد في كوالالمبور، ويشارك في القمة الحالية أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بينهم ترامب، رئيس وزراء الصين لي تشيانغ، رئيس إندونيسيا برابوو سوبينتو، رئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس وزراء كندا مارك كارني وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وتُعقد القمة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "الشمولية والاستدامة"، حيث يناقش القادة، الأمن الإقليمي، والصمود الاقتصادي، والنمو الشامل.

وتضم رابطة آسيان دولاً تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي أكبر تكتل تجاري في العالم حيث تجمع أكثر من 650 مليون نسمة مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 3 تريليونات دولار، ويصفها بعض المحللين بأنها قد تمثل صمام أمان في وجه الرسوم الجمركية الأميركية. وأُسست آسيان في 8 أغسطس 1967 في بانكوك التايلاندية، بتوقيع إعلان "آسيان" من قِبل إندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند. ومنذ ذلك الحين، توسعت عضويتها لتضم أيضاً بروناي وميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام. وتشمل أهدافها تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية لدولها الأعضاء، وحماية السلام والاستقرار الإقليميين.

ميانمار

وفي سياق آخر، دعا الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى بحث إرسال فريق من المراقبين لضمان الشفافية والمساءلة في الانتخابات العامة المقبلة بميانمار. وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، الاثنين، بأن سوبيانتو تناول في كلمته خلال جلسة الأحد للقمة السابعة والأربعين لرابطة آسيان في كوالالمبور، التطورات الأخيرة في المنطقة، بما يشمل خطة ميانمار لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول من عام 2025.

وقال برابوو في بيان صدر بجاكرتا، الاثنين: "مازالت الأزمات المحيطة بنا تختبر عزيمتنا، داخل منطقتنا وبين أصدقائنا. ومازال الوضع في ميانمار مصدر قلق بالغ. إننا نراقب عن كثب أحدث التطورات، بما يشمل الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول"، وأكد الرئيس الإندونيسي على أهمية التمسك بالمبادئ الديمقراطية والشفافية في جميع مراحل العملية السياسية بميانمار.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)