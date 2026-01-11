قائمة مشتريات الأسلحة الإسرائيلية تتحدى "إسبرطة نتنياهو"

- تسعى إسرائيل لتعزيز قوتها العسكرية بشراء أسلحة متطورة مثل طائرات التزويد بالوقود وإف-15 إي إكس وإف-35، وتطوير منظومة "حيتس 5"، لكن لم يتم تحديد مصدر تمويل لهذه المشتريات بعد. - تعتمد إسرائيل بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأميركية، حيث توفر اتفاقية مع الولايات المتحدة 3.8 مليارات دولار سنوياً، مما يتيح لها الحصول على أسلحة متطورة، لكنها تواجه قيوداً على إنتاج الأسلحة محلياً. - رغم تصريحات نتنياهو حول تقليص الاعتماد على المساعدات الأميركية، إلا أن هناك شكوكاً حول إمكانية تنفيذ ذلك، خاصة في ظل الحاجة المستمرة للدعم العسكري الأميركي.

استعرضت صحيفة معاريف، اليوم الأحد، سلسلة من الأسلحة يرغب جيش الاحتلال الإسرائيلي في شرائها، لكنها قالت إن هذه الأسلحة تتحدى "إسبرطة" رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى الرغبة بتحويل إسرائيل إلى دولة قوة عسكرية محصّنة على غرار مدينة إسبرطة اليونانية.

وتتضمن قائمة المشتريات العسكرية الإسرائيلية التي لم يُحدد لها مصدر تمويل بعد، بحسب الصحيفة، أربع طائرات تزوّد بالوقود تُضاف إلى أربع أخرى طُلبت وموّل ثمنها، فضلاً عن سربي إلى ثلاثة أسراب من طائرات إف-15 إي إكس، وسربين من طائرات إف-35، وعلى الأقل أربع أسراب من الأباتشي في نُسختها المتقدّمة، علاوة على استكمال شراء سرب واحد من طائرات السيكورسكي، التي على ما يبدو سيطلب جيش الاحتلال شراء المزيد من أسرابها في العقد القريب.

وإلى ما سبق، يُضاف، بحسب ما ذكرته "معاريف"، مساعدات لتطوير منظومة "حيتس 5"، ومساعدات لتمويل أقمار مراقبة اصطناعية في الفضاء، إلى جانب المنظومات التي سيشتريها الجيش للقوات البرية، بدءاً من آليات "الهامر"، مروراً بجرافات الـدي 9، ومحركات لدبابات الميركافا، وصولاً لقطع الغيار وأجزائها المستخدمة في صيانة الطائرات وسفن الصواريخ التي صُنّعت في الولايات المتحدة، وغير ذلك.

وفي الأثناء، ينتظر الجيش ومعه وزارة الأمن اتفاق المساعدات الأميركية المزمع التوصل إليه بهدف مواءمة خطة الجيش المتعددة السنوات لإعداد بناء القوة. وفي هذا الصدد، لفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم يفاجؤوا من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال مقابلته مع مجلة الإيكونوميست، مساء أوّل أمس، والتي قال فيها إن "بنيّة إسرائيل تقليص الاعتماد على المساعدات الأميركية خلال العقد المقبل إلى الصفر"؛ في تصريحات متكررة لخطابه المعروف بـ"سوبر إسبرطة".

غير أن ما سبق "ليس جديداً" بحسب مسؤولٍ إسرائيلي يعمل في مجال اقتناء السلاح؛ إذ أوضح وفقاً لما نقلته عنه الصحيفة أنه قبل عقد، عندما دارت مفاوضات مقابل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، صرّحت إسرائيل أنها تخطط لتقليص نطاق المساعدات الأمنية مستقبلاً. وطبقاً للمسؤول ذاته، فإن نتنياهو على الأرجح أطلق تصريحاً يفتقر إلى التنفيذ؛ لافتاً إلى أن إسرائيل تحتاج إلى 2.5 مليار دولار لكل صفقة، وبالتالي "أستبعد أن تتمكن من تطبيق ما قاله نتنياهو، حتّى بعد عقد".

ووصفت الصحيفة الاتفاق الذي وُقّع في عهد الرئيس باراك أوباما بـ"الكريم"، إذ خصص 3.8 مليارات دولار سنوياً على مدى عقد، وهو ما أتاح لإسرائيل التزوّد بوسائل وأسلحة مختلفة، بدءاً من طائرات إف-35، وصولاً إلى صواريخ "القبة الحديدية"، ومنظومة "حيتس 3" الاعتراضيتين. وفي إطار الاتفاق، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالامتثال لسلسلة من القيود تتعلق بإنتاج صناعة الأسلحة المحلية في إسرائيل، وإثر ذلك أُغلقت مصانع هامشية في هذه الصناعة، ونقلت بعض خطوط الانتاج إلى الولايات المتحدة، ضمن التزام بتطوير مشترك للتكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية والصناعات الأميركية العسكرية، بهدف منع التنافس الأميركي-الإسرائيلي في الأسواق العالمية.

وزعمت الصحيفة أن ما سبق جعل إسرائيل تبحث في الأسواق العالمية عن شحنات من القذائف؛ والمنظومات البصرية، وقطع غيار للمركبات المصفحة وغيرها. وأشارت إلى أنه "عندما اندلعت الحرب على غزة، والتي شنّتها إسرائيل بموازاة الحرب الأوكرانية الروسية التي احتاجت إلى هذه الوسائل من الأسواق العالمية، فهمت إسرائيل متأخراً أنه لا توجد هدايا مجانية، خصوصاً عندما تدير حرباً واسعة النطاق وطويلة الأمد، وفي مراحل متقدّمة منها تجد نفسها معزولة من دولٍ كانت في السابق حليفة لها".

إلى ذلك، خلصت الصحيفة إلى أن إسرائيل في حاجة إلى الدعم العسكري الأميركي، وهي بعيدة كل البُعد عن الاستقلال الاقتصادي الكافي لتقوية وتعزيز الجيش الذي تبتغيه. كما أن الولايات المتحدة تُدرك أنها تحتاج إلى إسرائيل من أجل التزوّد بالسلاح الأميركي، لأنه في النهاية الجيش الإسرائيلي هو مختبر التجارب الأساسي للصناعات الأمنية الأميركية.