- قامت الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث دخلت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" البحر الأبيض المتوسط، مما رفع عدد السفن الحربية الأميركية في المنطقة إلى 17، وسط مخاوف من ضربة عسكرية محتملة ضد إيران. - أرسلت الولايات المتحدة عشرات الطائرات الحربية، بما في ذلك "إف-22 رابتر" و"إف-35 لايتنينغ"، وعززت دفاعاتها الجوية البرية والبحرية، لزيادة استعدادها لأي مواجهة محتملة مع إيران. - تدرس إدارة ترامب خيارات متعددة في حال فشل المفاوضات مع إيران، تتراوح بين شن هجوم شامل أو تنفيذ ضربات محدودة، مما يزيد من احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية.

وسط التحشيد العسكري الأميركي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، استعداداً لضربة عسكرية محتملة على إيران، إذا اتخذ الرئيس دونالد ترامب هذا القرار، دخلت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"، وهي الأكبر في العالم، البحر الأبيض المتوسط الجمعة، في خطوة من شأنها تعزيز القوة العسكرية الأميركية.

ويأتي ذلك فيما دعت العديد من الدول في الآونة الأخيرة، رعاياها إلى مغادرة إيران فوراً، مع تصاعد التوتر في المنطقة، وتزايد المؤشرات على احتمال شنّ الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران، على الرغم من جولتي مفاوضات بين الجانبين عُقدتا في كلّ من مسقط وجنيف، بوساطة سلطنة عُمان. وأوصت كلّ من صربيا، والسويد، وبولندا، وألمانيا، رعاياها بمغادرة إيران في أسرع وقت ممكن. ومع دخول حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" البحر المتوسط الجمعة، في ما يلي أبرز العتاد العسكري الأميركي المنتشر في منطقة الشرق الأوسط أو بالقرب منها.

سفن

تنشر واشنطن حالياً 13 سفينة حربية في الشرق الأوسط: حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وتسع مدمرات، وثلاث سفن قتالية ساحلية، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أميركي.

وشوهدت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وهي تعبر مضيق جبل طارق باتجاه البحر الأبيض المتوسط في صورة التُقطت الجمعة، بمرافقة ثلاث مدمرات. وعند وصولها إلى موقعها، سيرتفع عدد السفن الحربية الأميركية في الشرق الأوسط إلى 17.

وتضم حاملتا الطائرات الأميركيتان طواقم من آلاف البحارة، وأجنحة جوية تتألف من عشرات الطائرات الحربية. ومن النادر وجود سفينتين حربيتين ضخمتين من هذا النوع في الشرق الأوسط في آن واحد.

طائرات

بالإضافة إلى الطائرات الموجودة على حاملات الطائرات، أرسلت الولايات المتحدة عشرات الطائرات الحربية الأخرى إلى الشرق الأوسط، وفقاً لتقارير استخباراتية مفتوحة المصدر على منصة إكس وموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت ريدار 24" وتقارير إعلامية.

ومن بينها طائرات مقاتلة من طراز "إف-22 رابتر" و"إف-35 لايتنينغ"، وطائرات حربية من طراز "إف-15" و"إف-16" وطائرات التزود بالوقود الجوي "كيه سي-135".

أنظمة دفاع جوي

عززت الولايات المتحدة أيضاً دفاعاتها الجوية البرية في الشرق الأوسط، فيما توفّر المدمرات المزودة صواريخ موجهة في المنطقة تزيد من قدرات الدفاع الجوي في البحر.

قوات أميركية في القواعد

فيما لا يتوقع أن تشارك قوات برية في عمل هجومي ضد إيران، تنشر الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الأفراد العسكريين في قواعد في الشرق الأوسط معرضين لخطر هجوم مضاد. فقد أطلقت طهران صواريخ على قاعدة العديد الأميركية في قطر، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها. جاء ذلك بعدما ضربت واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية في يونيو/ حزيران 2025 خلال حرب استمرّت 12 يوماً اندلعت إثر هجوم مفاجئ شنّته إسرائيل على إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر وصفها بالمطلعة، الأربعاء، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتت أقرب إلى خوض حرب كبرى في المنطقة ضد إيران، مرجحة أن "تبدأ قريباً جداً وتستمر لأسابيع". ووفق المصادر، فإن أي هجوم محتمل "سيبدو أقرب إلى حرب شاملة منه إلى عملية محددة الأهداف، كما جرى في فنزويلا"، مضيفة أن المواجهة المتوقعة ستكون كذلك "أكثر تهديداً لوجود النظام الإيراني من الحرب التي استمرت 12 يوماً".

ويدرس ترامب خيارات عدة إذا فشلت المفاوضات مع إيران، بينها شنّ هجوم شامل لإسقاط النظام، أو ضربات محدودة لمنع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية، وربما تدمير مواقع صواريخها النووية. وبحسب مسؤول دفاعي متقاعد رفيع المستوى نقلت عنه شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، من المرجح أنّ الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية كافية في المنطقة لتنفيذ ضربات محدودة، وذلك بحسب الأهداف.

(فرانس برس، العربي الجديد)