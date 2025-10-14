قائمة النظام للانتخابات في مصر: إحلال بالأموال وتبديل للقيادات

تتأهّب "القائمة الوطنية من أجل مصر"، المشكّلة من 12 حزباً موالياً للرئيس عبد الفتاح السيسي

، للتقدّم بأوراق الترشح عن الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة المغلقة في انتخابات مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، بعد مشاورات دامت أسابيع من أجل الاستقرار على التشكيلة النهائية لكل قائمة، إثر استبعاد عدد غير قليل من البرلمانيين القدامى لـ"ضخ دماء جديدة في الحياة النيابية". وقبل يوم من غلق باب الترشح للانتخابات لم تترشح قوائم منافسة لـ"القائمة الوطنية" في أي دائرة للقوائم المغلقة، كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، ما يكشف عزوفاً من الأحزاب والمستقلين عن خوض الانتخابات ضد القائمة، التي تحظى بدعم واسع من أجهزة الدولة، ويقودها حزب مستقبل وطن الذي يتولّى إدارته جهاز "الأمن الوطني" من وراء ستار.

وضمّت القائمة عدداً من الأسماء البارزة في عالم المال والأعمال، مثل محمد أبو العينين عن حزب الجبهة الوطنية في قائمة الجيزة والصعيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا؛ إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط، ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار عن الحزب نفسه في دائرة القاهرة ووسط الدلتا، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للتطوير العقاري التابعة لـ"مجموعة العرجاني"، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي المقرب من الأمن إبراهيم العرجاني. كذلك ضمّت رجلي الأعمال اللذين تربطهما علاقة مصاهرة، أحمد فؤاد أباظة وسليمان وهدان عن قائمة شرق الدلتا، وكلاهما متورط في قضايا فساد مالي، وسبق أن رفض مجلس النواب رفع الحصانة عنهما في مناسبات عدة، بالإضافة إلى رئيس نادي الاتحاد السابق محمد مصيلحي عن قائمة غرب الدلتا، الذي يشغل رئاسة غرفة الملاحة في محافظة الإسكندرية.

وضمّت القائمة أيضاً عدداً من رجال الأعمال البارزين في قطاع العقارات، مثل طارق شكري وعبد الوهاب خليل وأحمد أمين مسعود عن حزب مستقبل وطن، فضلاً عن محمد طارق مصطفى، نجل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، وابن شقيق رئيس المجموعة هشام طلعت مصطفى، ومحمود المرشدي، نجل أحد كبار رجال العقارات. كذلك، شملت أسماء رجال الأعمال على القائمة أشرف رشاد عثمان ورزق راغب ضيف الله وسامر التلاوي وشريف الجبلي عن مستقبل وطن، ونافع عبد الهادي ورانيا الشيمي عن حزب حماة الوطن، وعبد الله أحمد عبد الله عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد فؤاد عن حزب العدل، ومحمد علي يوسف عن الجبهة الوطنية. ومزجت القائمة بين أعضاء مجلس النواب الحاليين، وآخرين من الوجوه الجديدة من الشباب والمرأة، غير أنها شهدت تغييرات مفاجئة لبعض الأسماء في اللحظات الأخيرة، بسبب قرار قيادات القائمة استبعاد النواب الذين مضى على تمثيلهم فصلان تشريعيان متتاليان، مع استثناء نواب بعينهم بإعادة ترشيحهم، مثل مصطفى بكري.

وشملت قائمة المستبعدين: رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة محمود حسين، ورئيس لجنة الصناعة محمد السلاب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، ورئيس لجنة النقل والمواصلات علاء عابد. ويرى مراقبون أنّ استبدال أسماء المرشحين على القائمة الوطنية ما هو إلا "إحلال وتبديل للشخصيات"، طالما بقيت طريقة الاختيار نفسها بناءً على ترشيحات الأجهزة الأمنية، وقيمة المبالغ التي يدفعها كل مرشح لإدراج اسمه في القائمة، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 50 مليون جنيه (1.04 مليون دولار)، بحسب تصريحات علنية لمرشحين في الانتخابات.

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي المتقدمين بطلبات للترشح في الانتخابات بلغ 3191 على النظام الفردي على مدى ستة أيام، مشيرة إلى غلق باب الترشح بحلول الساعة الثانية من ظهر الأربعاء الموافق 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وخصص قانون مجلس النواب أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي 284 مقعداً، مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5% من إجمالي عدد الأعضاء، بما يوازي 28 نائباً من أصل 596.

وتجرى الانتخابات في مصر على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تشمل محافظات: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. والمرحلة الثانية تشمل محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. وتبدأ فترة الصمت الانتخابي لمحافظات المرحلة الأولى في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات خارج البلاد يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر. أمّا محافظات المرحلة الثانية، فتجرى في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي داخل البلاد يومي 24 و25 نوفمبر.