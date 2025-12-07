- أكد قائد "يونيفيل" الجنرال ديوداتو أباغنارا أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تشكل انتهاكاً دائماً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيراً إلى الخروقات الجوية اليومية والتمركز العسكري الإسرائيلي على الخط الأزرق. - شدد أباغنارا على دور "يونيفيل" في مراقبة الخروقات ودعم الجيش اللبناني لضمان الاستقرار وتجنب التصعيد، معتبراً أن الوضع في جنوب لبنان هش للغاية. - رغم الاتهامات الإسرائيلية لحزب الله، أكد أباغنارا عدم امتلاكه أدلة على إعادة بناء الحزب لقوته جنوب الليطاني، مشيداً بأداء الجيش اللبناني في المنطقة.

قال قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال ديوداتو أباغنارا إن الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان تشكل "انتهاكاً دائماً وفاضحاً" لقرار مجلس الأمن 1701. جاء ذلك في مقابلة لقائد "يونيفيل" في لبنان مع القناة 12 العبرية الخاصة، نشرتها الأحد.

وأضاف أباغنارا، وفق ما أوردته القناة العبرية، أن الهجمات الجوية اليومية التي تشنها إسرائيل في الساحة اللبنانية تمثل "خرقاً ثابتاً" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية، بعد حرب استمرت 33 يوماً آنذاك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

كما انتقد أباغنارا تمركز مواقع عسكرية إسرائيلية ثابتة بمحاذاة الخط الأزرق (الحدودي المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، واعتبرها "انتهاكاً دائماً وفاضحاً" لقرار الأمم المتحدة، حسب المصدر نفسه. وأكد قائد "يونيفيل"، وفق القناة، أن قواته ملزمة "بتوثيق هذه الانتهاكات ورفع التقارير بشأنها"، محذراً من أن الوضع في جنوب لبنان "هش للغاية" وأن أي "خطأ صغير يمكن أن يقود إلى تصعيد كبير".

وفي تفصيله عن مهام قواته، أفاد أباغنارا بأنها مسؤولة عن مراقبة كل خرق على طول الخط الأزرق، وفي منطقة العمليات جنوبي لبنان، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني في فرض سيطرته على كامل المنطقة.

وقال وفق القناة 12 العبرية: "مهمتنا خلق أفضل الظروف للاستقرار وتجنّب أي تصعيد، من خلال الرقابة والتبليغ ودعم القوات المسلحة اللبنانية". وأشار إلى أن قواته ترصد "خروقات واضحة من الجانبين"، بما يشمل هجمات جوية، واكتشاف مخازن أسلحة ومنصّات إطلاق صواريخ.

ورغم الاتهامات الإسرائيلية لحزب الله بإعادة بناء قوّته جنوب الليطاني، قال أباغنارا إنه "لا يمتلك أدلة" على أن الحزب يعيد بناء بنيته العسكرية في هذه المنطقة. وأشاد بأداء الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، معتبراً أنه يقوم بـ"عمل مهم وجيد جداً" لمنع وجود مسلحين للحزب في نطاق عمل "يونيفيل". وجدد قائد "يونيفيل" تأكيده أن "سلامة قوات حفظ السلام أولوية قصوى"، مشدداً على أن "أي هجوم مباشر على يونيفيل غير مقبول ويجب منعه".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، ولا تزال تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها خمس تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

(الأناضول، العربي الجديد)