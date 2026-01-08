قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاقب جنوده بصب البول على ملابسهم

- قام قائد سرية في لواء غفعاتي بصب البول في غرف جنوده وعلى مقتنياتهم الشخصية كإجراء عقابي، بعد أن سمع أنهم تبوّلوا في زجاجات ورموها خلف الموقع العسكري. - تعرّض الجنود لعقوبة جماعية بالحبس لمدة أسبوعين، مما أثار استياء الأهالي الذين اعتبروا الحادث مهينًا وغير مقبول، مشيرين إلى غياب القيم والقدوة في الجيش. - أكد الجيش الإسرائيلي أن الحادث خطير ولا يتماشى مع قيمه، ويجري تحقيق شامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مع توجيه القادة للجنود حول خطورة السلوك.

اتّخذ قائد سرية في لواء غفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات عقابية ضد جنوده بصب البول في غرفهم وعلى ملابسهم ومقتنياتهم الشخصية. وبحسب هيئة البث الإسرائيلي (كان)، سمع الضابط أن جنوده تبوّلوا داخل زجاجات ورموها خلف الموقع العسكري، وفي ردّة فعل على ذلك، قام بصب محتوى الزجاجات داخل غرف الجنود.

وتناثر البول على حقائبهم العسكرية، وملابسهم، ومستلزماتهم الشخصية وأغراضهم الخاصة، التي امتلأت بروائح كريهة وقذارة. ووفقاً لشهادات، قرر الضابط معاقبة جميع الجنود بحبس قسري لمدة أسبوعين، عقوبة جماعية يُعتقد أنها فُرضت خلافاً للقانون. وقال أهالي عدد من الجنود: "هذا حادث مهين، مُذلّ ولا يتصوره عقل. أين قيم الجيش؟ أين القدوة الشخصية؟ أبناؤنا يقاتلون على الحدود الشمالية، ولا يُفترض أن يتعرضوا للإهانة والتنكيل".

ويشير مسؤولون عسكريون إلى أن صب البول على ممتلكات شخصية للجنود يتجاوز بشكل خطير حدود الصلاحيات القيادية، وقد يُعتبر مساساً بكرامة الجندي وسلامته. وجاء في رد الجيش الإسرائيلي: "هذا حادث خطير لا يتماشى مع قيم الجيش ومع المعايير المتوقّعة من الجنود والقادة. يجري التحقيق في الحادث بشكل شامل ومعمّق، وفي نهايته ستُتخذ إجراءات قيادية وانضباطية وفقاً للنتائج. قائد الكتيبة عقد جلسة قيادية مع مقاتلي السرية وشرح لهم خطورة السلوك الذي وقع".