- حذر الأميرال براد كوبر من مخاطر نشر مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة على الإنترنت، حيث يمكن أن تساعد إيران في استهداف القواعد الأميركية وتعرض حياة الجنود والمدنيين للخطر. - أشار كوبر إلى حادثة في 17 يوليو/تموز، حيث نشر عسكري أميركي فيديو لهجوم إيراني على قاعدة في الأردن، موضحاً أن إيران تعتمد على هذه التقارير لتقييم ضرباتها بسبب التشويش الإلكتروني. - قد يُطلب من الجنود في الأردن تسليم هواتفهم لتعزيز أمن العمليات، مما قد يؤثر على تواصلهم مع ذويهم ويضيف بعداً جديداً للصراع.

كشفت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن توجيه قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأميرال براد كوبر رسالة إلى جنوده حذرهم فيها من أن نشر مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة على الإنترنت يمكن أن يساعد إيران في استهداف القواعد الأميركية. وقالت مصادر للوكالة إنه قد تُصدر قريباً أوامر لبعض العسكريين في المنطقة بتسليم هواتفهم.

وفي رسالته بتاريخ 28 يوليو/ تموز (أمس الثلاثاء)، التي نشرت تفاصيلها "رويترز"، قال كوبر إن "الكلفة المباشرة التي لا مفر منها لهذه المعلومات الاستخباراتية المستمدة من المصادر المفتوحة قد يكون أرواح الجنود الأميركيين والمدنيين المقيمين في دول الخليج المستهدفة". وأكد أن إيران تستفيد من قدرتها على متابعة نجاح أو فشل ضرباتها بشكل شبه فوري من خلال متابعة التقارير الإخبارية أو منشورات الصحافيين على الإنترنت، والتي تشير إلى "ردود الفعل والصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بهواتف جنودنا".

ودعا قائد "سنتكوم" القوات إلى "مضاعفة تركيزنا على أمن العمليات"، دون تحديد خطوات محددة في المذكرة. ويسلّط التحذير الضوء على التعارض المتزايد بين متطلبات التغطية الإخبارية الآنية للحرب، والتي غالباً ما تكون مدعومة بصور الأقمار الصناعية وروايات الشهود، ورغبة الجيش الأميركي في تقييد أي معلومات يمكن أن تساعد إيران في محاولتها استهداف قواته.

سجل عسكري أميركي في وقت سابق هذا الشهر مقطعاً مصوراً للجنود وهم يركضون بحثاً عن ملجأ خلال هجوم إيراني على قاعدة في الأردن

وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت هذا الشهر، سجل عسكري أميركي مقطعاً مصوراً للجنود وهم يركضون بحثاً عن ملجأ خلال هجوم إيراني أوقع قتلى على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن في 17 يوليو/ تموز الحالي. ويبدو، وفق "رويترز"، أن كوبر أشار إلى اللقطات في رسالته، قائلاً إنها سُجلت بواسطة نظارات ميتا الذكية المزودة بكاميرا مدمجة. وكتب كوبر: "نُشر مقطع فيديو تم التقاطه بنظارات ميتا الخاصة بأحد أفراد الخدمة على "إنستغرام" يوضح مكان وكيفية إجلاء الفرد إلى ملجأ خلال هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة". وقال كوبر إن إيران عادة ما تواجه صعوبة في تحديد نجاح أو فشل ضرباتها، لولا هذه التقارير، وذلك بفضل التشويش الإلكتروني الذي يستخدمه الجيش الأميركي أو غيره من الأساليب المستخدمة في مناطق الحرب.

وأضاف كوبر: "إيران تعلم بإطلاق الأسلحة، لكن قواتها لا تعلم ما إذا كانت قد أخطأت الهدف بخمسين متراً أو أصابت مدرجاً خالياً أو نجحت في استهداف منشأة مكتظة". وتابع: "القوائم والأوصاف والتحليلات المفصلة لما تم استهدافه، والتي تنشرها وسائل الإعلام علناً، هي بمثابة تقييم لخسائر المعركة بالنسبة لإيران، ومجاناً".

وأفاد مصدران مطلعان، "رويترز"، بأنه جرى إبلاغ بعض الجنود في الأردن، الذي يشهد غارات إيرانية متكررة، بأن هواتفهم ستُصادر في الأيام المقبلة. وقال مصدر ثالث إن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة في المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بأمن العمليات، لكنه لم يتحدث عن مصادرة الهواتف باعتبارها أمراً مؤكداً.

ورداً على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيموثي هوكينز، لـ"رويترز"، إن "الرسالة بمثابة تذكير عام لأفراد قواتنا المسلحة بأهمية الحفاظ على أمن العمليات. وهذه إحدى الفرص العديدة التي استغلها الأميرال كوبر لتوضيح الأولويات العملياتية". ومن شأن أي خطوة لتقييد استخدام الهواتف المحمولة أن تضيف بعداً جديداً للصراع بالنسبة لآلاف الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط، الذين يعتمد الكثير منهم على الهواتف للتواصل مع ذويهم وطمأنتهم على أحوالهم.

(رويترز، العربي الجديد)