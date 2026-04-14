قائد "سنتكوم" إلى إسرائيل للقاء رئيس أركان جيش الاحتلال

- وصل الجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى إسرائيل في زيارة غير معلنة للقاء مسؤولين عسكريين، وسط توتر متزايد بسبب الحصار البحري الأميركي على إيران ورفع إسرائيل لحالة التأهب تحسباً لهجمات إيرانية. - انتهت مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد دون اتفاق، مع تبادل الاتهامات بين الجانبين، بينما يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاروه استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران. - يستعد لبنان للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن، بهدف إعلان وقف إطلاق النار، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الجنرال براد كوبر، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل للقاء مسؤولين عسكريين، بينهم رئيس أركان الجيش، إيال زامير، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً. وقالت قناة "إسرائيل 24" (خاصة)، إن كوبر سيصل إلى إسرائيل قادماً من البحرين، وسيعقد اجتماعات مع زامير. ولم يجر الإعلان مسبقاً عن هذه الزيارة، كما لم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأنها.

وتأتي الزيارة في وقت أعلنت فيه إسرائيل رفع حالة التأهب تحسباً لهجمات إيرانية بعد قرار واشنطن فرض حصار بحري على إيران، في خطوة أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لها. والأحد، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن قوات البحرية لبلاده ستبدأ بفرض حصار "على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته"، إلا أن "سنتكوم" أعلنت عزمها فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية اعتباراً من الاثنين.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، الأحد، انتهاء مفاوضات جرت في إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق. وفي 8 إبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيداً لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الأحد - الاثنين، إنه لا يبالي إن استأنفت إيران المحادثات مع الولايات المتحدة أم لا، بعد فشل جولة أولى من المحادثات بينهما في باكستان في التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند، لدى عودته من فلوريدا: "لا أبالي إن عادوا أم لا. إن لم يعودوا، فأنا على ما يرام".

إلى ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في وقت متأخر الأحد، عن مسؤولين ومصادر مطلعة القول إنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومستشاريه يبحثون استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران، إلى جانب الحصار الأميركي لمضيق هرمز، بوصفه وسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام.

من جانب آخر يستعد لبنان للمشاركة في أول جلسة تحضيرية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، مستكملاً تعميق توغلاته البرية جنوباً، وسط ترقب ما إذا كانت ستفضي الاتصالات اللبنانية، ولا سيما على الخط الأميركي، إلى وقف إطلاق النار في الساعات المقبلة.

وفي السياق ذاته، جرى التوافق على الاجتماع اليوم في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن عند السادسة مساء بتوقيت بيروت، من أجل "البحث في إعلان وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية"، بحسب ما أعلنته الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء الجمعة الماضي، هو الأول، بين لبنان ممثلاً بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض، وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن، ورعاية وحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

(الأناضول، العربي الجديد)