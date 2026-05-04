- حذر قائد الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، من استغلال أطراف خارجية للنزاعات الداخلية والحركات الانفصالية في دول الساحل وأفريقيا، مما يفاقم التوترات الأمنية ويزعزع الاستقرار. - أشار شنقريحة إلى أن بعض الدول تسعى لتحويل أفريقيا إلى ساحات صراع، حيث تتداخل الأجندات الخارجية لإعادة تشكيل موازين القوى وبسط النفوذ، مما يعقد المشهد الجيوسياسي. - تدعو الجزائر إلى مقاربة إقليمية للأمن والسلم في أفريقيا، ترتكز على الحلول المحلية، الحوار، احترام السيادة، وتعزيز التعاون الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار.

حذر قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، الاثنين، من تزايد مظاهر استغلال أطراف خارجية النزاعات الداخلية والحركات الانفصالية في دول الساحل وأفريقيا، بهدف إضعاف دول المنطقة ومفاقمة التوترات الأمنية وزعزعة الاستقرار. وقال شنقريحة، خلال مؤتمر حول "بناء مقاربة جزائرية للأمن والسلم في أفريقيا"، إن "المشهد يزداد تعقيداً في مناطق ذات حساسية جيوسياسية بالغة، حيث تُستغل النزاعات الداخلية من قبل حسابات خارجية تحاول الاستثمار في الضعف البنيوي لمنظومات الدولة، وما يرافقه من انقسامات سياسية، لإعادة نسج وقائع جديدة، أحياناً عبر خلق كيانات موازية، أو الدفع بمسارات انفصالية، أو إضفاء شرعية أمر واقع على ترتيبات لا تحظى بإجماع وطني أو إقليمي".

وتأتي تصريحات قائد الجيش، التي تلمح إلى حالات إقليمية في جوار الجزائر على غرار الحالة في مالي، حيث فرضت السلطة الانتقالية في باماكو بقيادة العقيد عاصيمي غويتا مساراً سياسياً لم يحظَ بالإجماع الداخلي، إلى جانب إلغاء اتفاق الجزائر للسلام، بعد يومين من تصريحات مماثلة للرئيس عبد المجيد تبون في حوار تلفزيوني بُث مساء السبت، عبّر فيه عن قلق جزائري بالغ من التطورات في الجوار، ومما وصفه بـ"دخول مالي في مرحلة لا تؤدي إلا إلى الانزلاق، ولم يفت الوقت بعد للعودة إلى الحكمة، وأتطلع إلى أن يتجاوز الماليون هذا الوضع".

ويرى المسؤول العسكري الجزائري أن بعض الدول المتدخلة في الإقليم تعمل على تحويل دول أفريقية إلى ساحات للصراع، مشيراً إلى أن "المعضلات الأمنية في أفريقيا لم تعد مجرد نتاج لعوامل داخلية فحسب، بل تتأثر بتداخل أجندات خارجية حوّلت بعض الأزمات الأفريقية إلى ساحات مفتوحة لإعادة تشكيل موازين القوى وبسط النفوذ، حيث تتقاطع اعتبارات القوة والموارد والمواقع الاستراتيجية ضمن صراع صامت في ظاهره، عميق في رهاناته، ومتعدد الأبعاد في أدواته".

ولتجاوز هذه المعضلات، تطرح الجزائر مقاربة إقليمية لبناء السلم والأمن في أفريقيا، "تقوم على الحلول المحلية، وتغليب منطق الحوار، ورفض الحلول الخارجية المفروضة، واحترام سيادة الدول، وبحث إقامة شراكات متوازنة والعمل الأفريقي المشترك"، بحسب قائد الجيش الجزائري، مشدداً على ضرورة أن تعمل الدول الأفريقية على "تعزيز مقومات قوتها الوطنية لبناء فضاء أفريقي آمن ومستقر، قائم على التضامن والعلاقات البينية ذات المنفعة المتبادلة، بعيداً عن منطق التبعية أو الارتهان".