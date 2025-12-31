قائد انقلاب غينيا يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة ساحقة

- مامادي دومبويا يفوز برئاسة غينيا بنسبة 86.72% في انتخابات غابت عنها المعارضة البارزة، مما يعزز حكمه المطلق بعد أربع سنوات من الانقلاب. - المعارضة دعت لمقاطعة الانتخابات ووصفتها بأنها "مهزلة انتخابية"، حيث لم يُسمح لرموزها البارزة بالترشح، وسط تراجع الحريات وزيادة القمع. - الأمم المتحدة تدين "ترهيب" المعارضة، بينما تعهد المجلس العسكري سابقًا بإعادة السلطة للمدنيين بحلول نهاية 2024، وهو وعد لم يتحقق بعد.

انتُخب قائد المجلس العسكري في غينيا مامادي دومبويا، رئيسا للبلاد بنسبة ساحقة بلغت 86,72 في المائة في الجولة الأولى، في انتخابات كانت نتيجتها محسومة نظراً إلى غياب شخصيات المعارضة البارزة، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها المديرية العامة للانتخابات الثلاثاء. وبعد أربع سنوات من الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة، ورغم وعده بتسليمها للمدنيين، يعمل دومبويا على توطيد حكمه المطلق على هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سياق تراجع الحريات.

وجاء عبدالله ييرو بالدي، زعيم الجبهة الديموقراطية لغينيا (فروندغ) في المركز الثاني مع حصوله على 6,59 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 80,95 في المائة وفقا لرئيسة المديرية العامة للانتخابات دجينابو توري، وهو رقم أقل مقارنة بالرقم الذي أعلن الأحد عند إغلاق مراكز الاقتراع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر أربعة من المرشحين الثمانية الذين يتنافسون ضد قائد المجلس العسكري بالهزيمة وهنأوا دومبويا على فوزه من الجولة الأولى. والآن، يفترض أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية. وأشار العديد من المراقبين المستقلين إلى أنّ التصويت جرى في أجواء هادئة وبدون عنف.

من جانبها، دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، وهي الأولى منذ انقلاب سبتمبر/أيلول 2021 الذي أطاح الرئيس المدني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ العام 2010. ولم يُسمح لكوندي، ولا لرئيسَي الوزراء السابقين سيديا توري ودالين ديالو، وجميعهم يقيمون خارج غينيا، بالترشح للانتخابات. ووصف ديالو هذا الاستحقاق بأنه "مهزلة انتخابية" تهدف إلى إضفاء الشرعية على "مصادرة" السلطة.

ودانت الأمم المتحدة الجمعة ما وصفته بـ"ترهيب" لشخصيات المعارضة لاحظت أنه شاب الحملة الانتخابية. وكان المجلس العسكري تعهد في البداية إعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يفِ بهذا الوعد. وساد جو من القمع في غينيا اتسم بتزايد حالات السَجن، وتعليق عمل الأحزاب، والاختفاء القسري، واختطاف المعارضين.

