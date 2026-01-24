قائد القيادة المركزية الأميركية في إسرائيل وسط التوترات بشأن إيران

- في ظل التوترات الإقليمية، يزور الجنرال براد كوبر إسرائيل لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمنيين، وسط استعدادات إسرائيلية لأي سيناريو محتمل، مع محاولات لطمأنة الجمهور بشأن الوضع الأمني. - تقدر المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن التوسع العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لهجوم على إيران أو وسيلة ضغط للتوصل إلى اتفاق نووي أفضل، رغم عدم وجود تنسيق عملياتي حالي. - يعقد المسؤولون الإسرائيليون اجتماعات لمناقشة الوضع الإيراني، مع تأكيدات بأن أي هجوم لن يكون وشيكًا وسيتم تحذير الإسرائيليين مسبقًا.

في خضم حشد القوات الأميركية في المنطقة، وعدم اليقين الذي يحيط بالوجهة التي سيسلكها الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، بشأن تهديداته إيران، يحط اليوم السبت، في إسرائيل، قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر، لإجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

وفيما تستعد إسرائيل لكل سيناريو محتمل، يحاول مسؤولوها تهدئة الجمهور، ببث رسائل طمأنة، كتلك التي علّق فيها المتحدث باسم جيش الاحتلال، العميد آفي ديفرين، مساء أمس الجمعة، على سلسلة إلغاءات من شركات الطيران للرحلات الجوية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب ومطارات أخرى في المنطقة؛ إذ قال إنه "لا يوجد شيء استثنائيّ".

وبينما تتواصل الجاهزية واليقظة في إسرائيل استعداداً لاحتمال هجوم عسكري أميركي على إيران، يصل اليوم الجنرال براد كوبر، للقاء مسؤولين إسرائيليين، على ما كشفته قناة "كان 11". في غضون ذلك، ذكرت القناة أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقدّر أن توسيع الانتشار الأميركي في المنطقة هو خطوة قد تُستخدم منصّة لشنّ هجوم عسكري واسع لإسقاط النظام في إيران، أو كتهديد عسكري يهدف إلى الضغط على إيران في طريق التوصل إلى اتفاق أفضل من ذلك الذي حققه الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما عام 2015.

وعلى الرغم من التواصل المستمر مع الجيش الأميركي، زعم مسؤول أمني إسرائيلي أنه حتى الآن "لا يوجد تنسيق عملياتي بشأن إيران"، مشيراً إلى أنه "ليس واضحاً كيف سيتصرف الرئيس ترامب"؛ فيما لفتت القناة إلى أنه يسود في تل أبيب قلق بالغ من سيناريو اتفاق نووي يُبقي إيران مع قدرات صاروخية تشكّل تهديداً لإسرائيل، ويتيح لها مواصلة دعمها "لوكلائها في المنطقة".

ومع ذلك، يسعى المسؤولون الإسرائيليون، بحسب القناة، إلى تهدئة الأجواء، مشددين على أنه "في أي حال، الهجوم ليس وشيكاً، وحال وقوعه سيُمنح الإسرائيليون إنذاراً كافياً". ويأتي ما سبق بموازاة رفع حالة الجاهزية في جيش الاحتلال على مستويي الهجوم والدفاع، فيما أجرى رئيس الأركان، إيال زامير، خلال الأسبوع، سلسلة من جولات تفقد الجاهزية شملت مقرات قيادة الجبهة الداخلية، وقاعدة سلاح الجو في نيفاطيم، وشعبة الاستخبارات العسكرية، ومنظومة الدفاع الجوي.

وبموازاة ما تقدّم، عقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أوّل أمس الخميس، اجتماعاً مصغراً مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية؛ ناقشوا خلاله ملف إيران ومسألة تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة. ومع ذلك، لفت موقع واينت إلى أن الاجتماع المذكور لم يُعرّف بأنه اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت).