قائد القوات الفرنسية: تراجُع الثقة بأميركا وانشغالنا الأكبر بروسيا

صرّح قائد القوات الفرنسية فابيان ماندون، اليوم الخميس، بأنه لم يعد ممكناً "الاعتماد على نفس الدرجة من الثقة في التزام الولايات المتحدة بضمان أمننا"، مشدّداً في الوقت نفسه على أن خشيته الكبرى تتمثّل في إمكانية وقوع "حرب مفتوحة" مع روسيا في الفترة المقبلة. وقال ماندون، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، إن "استمرار وجود التهديد الروسي على قارتنا (الأوروبية)، مع احتمال اندلاع حرب مفتوحة"، يبقى بالنسبة إليه "الانشغال الأكبر" في ما يتعلق بتحضيرات القوات الفرنسية لأي صراع مقبل.

وأوضح أن "الدولة التي لا تكون قوية، لا يُحسب لها حساب اليوم"، وهو ما على فرنسا أن تعيه جيداً إذا ما أرادت مقارعة روسيا التي "تمتلك نحو 1.3 مليون جندي عام 2025، مع توقع الوصول إلى 1.9 مليون جندي بحلول 2030"، بحسب كلامه. كما ذكّر بمضاعفة روسيا تقريباً لممتلكاتها من المدرعات بحلول 2030، وتزايد احتياطيها من الدرونات "من 180 ألف طائرة تكتيكية من دون طيار في 2023 إلى أكثر من مليون طائرة في أقل من عامين".

كل هذا يحتم على فرنسا "التأقلم" مع التحوّلات العسكرية والاستراتيجية، بحسب الجنرال الفرنسي، "لأننا إذا أردنا أن نحمي أنفسنا، فعلينا أن نتكيّف"، خصوصاً في ما يتعلق "ببذل جهد إضافي" على مستوى الطائرات المسيّرة التي يعدّها من "أبرز التهديدات الجديدة". كما كشف عن تطوير فرنسا صاروخاً موجّهاً جديداً، قائلاً: "نحن بصدد تطوير صاروخ قادر على إزالة الدفاعات الجوية المعادية. إنه صاروخ فرط صوتي يحمل اسم ستراتوس (Stratus)".

وفي محاولة للموازنة بين التحذير من فقدان الثقة بواشنطن بسبب سياسات دونالد ترامب وتأكيد الارتباط بها، قال ماندون إن "الحوار مع القيادات العسكرية الأميركية لا يزال يتمتع بجودة عالية"، لكنه استدرك موضحاً أن وجهات نظر الأوروبيين لا تتطابق مع أولويات الولايات المتحدة، كاشفاً أن نظراءه الأميركيين يخبرون المسؤولين الفرنسيين منذ مدة: "قوّوا مساعيكم، فربما لن نستطيع تغطية احتياجاتكم في اليوم الذي تحتاجون فيه إلينا".