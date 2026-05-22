- أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على أهمية ذكرى "المقاومة والتحرير" كرمز للوحدة الوطنية وصمود اللبنانيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بتضحيات الشهداء ودور الجيش في حماية الوطن. - شدد هيكل على استمرار الجيش في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية الحدود، رغم الظروف المعقدة. - دعا العسكريين للتمسك برسالتهم والوحدة الوطنية، مؤكدًا أن الجيش سيظل قويًا ومتماسكًا في وجه المؤامرات، معربًا عن أمله في استعادة الأراضي اللبنانية.

وجّه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، رسالة إلى العسكريين بمناسبة ذكرى "المقاومة والتحرير"، أكد فيها أن هذه المناسبة تشكل محطة وطنية مضيئة في تاريخ لبنان، لما تجسده من تمسك اللبنانيين بأرضهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وقال هيكل إن اللبنانيين يستذكرون في هذه الذكرى تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، مستمدين من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لجميع اللبنانيين.

وأشار إلى أن لبنان لا يزال يواجه تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر، وما ينتج عنه من دمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق، لا سيما في الجنوب، بالتزامن مع استمرار احتلال أراضٍ لبنانية، مؤكداً أن الجيش يبذل أقصى جهوده، رغم الظروف المعقدة والأخطار الكبيرة، للتخفيف من آثار العدوان والوقوف إلى جانب المواطنين، خصوصًا النازحين والصامدين منهم. وأضاف أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهامها الأمنية في مختلف المناطق، والتي تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوقيف المطلوبين والمخلّين بالأمن، إضافة إلى ضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها.

ودعا قائد الجيش العسكريين إلى التمسك برسالتهم والحفاظ على معنوياتهم وجهوزيتهم الدائمة، مشددًا على أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية يشكلان السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وأن ذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. وأكد هيكل أن حملات التشهير والاتهامات بالتقصير، إلى جانب الإشاعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تستهدف المؤسسة العسكرية، لن تثني الجيش عن الاستمرار في أداء واجبه الوطني، معتبرًا أن هذه الممارسات تخدم أعداء لبنان.

وشدد على أن رسالة الجيش واضحة، وهي الوقوف سدًا منيعًا في وجه المؤامرات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، مؤكدًا أن الجيش سيبقى، بفضل ثبات عسكرييه وتضحيات شهدائه وجرحاه، قويًا متماسكًا وحارسًا للوحدة الوطنية. كما اعتبر أن أداء العسكريين والتزامهم ودورهم تشكل مدرسة في الوطنية ينبغي للجميع الاقتداء بها، معربًا عن أمله في استعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية، في وقت يقدم فيه اللبنانيون مثالًا في الإرادة والعزيمة والصمود.

وختم قائد الجيش بتحية العسكريين على صلابتهم وقوة إرادتهم رغم صعوبة المرحلة وقساوة الظروف، داعيًا إياهم إلى البقاء محل فخر قيادتهم وأهلهم اللبنانيين، ومحط ثقة الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أن الأمل سيبقى حيًا بمستقبل مشرق للبنان وأبنائه بفضل قوتهم وثباتهم.