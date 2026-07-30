قائد الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تعيق الانتشار جنوباً

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة التفاهمات التي توصل إليها لبنان مع إسرائيل برعاية واشنطن؟ كيف تؤثر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قدرة الجيش اللبناني على تأمين عودة الأهالي إلى قراهم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

اليوم الخميس استعداد القوات اللبنانية للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، متهماً الاحتلال بمواصلة الاعتداءات والخروق التي تعيق تنفيذ الجيش مهامه. وقال في خطاب وجهه إلى العسكريين بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش اللبناني، إن قوات الجيش تواصل الانتشار في بلدات جنوبية وفق التفاهمات التي توصل لها لبنان مع إسرائيل برعاية واشنطن، في ما بات يُعرف بالمناطق التجريبية. وبدأ الجيش اللبناني في 21 يوليو/تموز الانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان، من ضمن ثلاث بلدات انسحب منها جيش الاحتلال بمواجب المرحلة الأولية من اتفاق المناطق التجريبية.

وأشار هيكل إلى مواصلة الجيش جهوده "لتأمين عودة آمنة وسالمة لأهالينا إلى قراهم وبلداتهم"، واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أنّ "الاحتلال يُمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش".

من جهة أخرى، لفت هيكل إلى أن حجم المهمات الملقاه على عاتق الجيش، يفرض تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات، مضيفاً أنهم "بانتظار تَحَقُّق وعود الدعم". وجدد هيكل تأكيده مضي الجيش اللبناني بخطته لحصر السلاح بيد الدولة.

وبمناسبة عيد الجيش، قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري: "واحد وثمانون عاماً ويبقى الجيش اللبناني هو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن، يَختبر ولا يُختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء، دفاعاً عن لبنان الوطن الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي بالنار والقتل والدمار".

وأضاف: "الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين هو منهم ولهم ومحط آمالهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي، لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة في عيدها قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً وشهداء وجرحى تحية اعتزاز وتقدير، بكم ومعكم نحمي ونصنع قيامة لبنان ونستكمل تحرير أرضه".

ويواصل الجيش اللبناني بحسب معلومات "العربي الجديد"، التأكيد للمسؤولين السياسيين بضرورة وقف الخروق الإسرائيلية ووضع هذا المطلب أولوية على طاولة المفاوضات، خصوصا في الجولة الثانية المرتقبة في روما في 4 أغسطس/آب المقبل.

وقالت أوساط في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد" إن "لبنان سيضغط على طاولة روما من أجل وقف جميع العمليات الإسرائيلية، وضمّ بلدات جديدة إلى المنطقة التجريبية، لكن حتى الساعة المؤشرات الميدانية العسكرية لا تشي بذلك، فإسرائيل تواصل اعتداءاتها اليومية في قرى جنوبية، الأمر الذي يعيق عمليات الجيش اللبناني ويؤثر على عودة الأهالي". ميدانيا، أغار الطيران الإسرائيلي المسيّر صباح اليوم الخميس على مشاع بلدة المنصوري جنوبي لبنان، فيما نفذت قوات الاحتلال فجراً عملية تفجير في بلدة حداثا.