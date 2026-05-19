قائد الجيش الجزائري يتعهد باجتثاث بقايا الجماعات المسلحة

- أكد قائد الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، أن الأولوية الحالية للجيش هي اجتثاث العناصر الإرهابية المتبقية ومكافحة الجريمة المنظمة، مع التركيز على دحر شبكات الدعم والإسناد. - أشاد شنقريحة بجهود الوحدات العسكرية في تحقيق نتائج نوعية في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى نجاح الجيش في القضاء على مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في مناطق مختلفة. - جدد المسؤول العسكري التزام الجزائر ببناء قدراتها العسكرية ورفع جاهزيتها العملياتية، مؤكداً أن التفوق العسكري يعتمد على الصمود والبدائل التكتيكية.

أكّد قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، أن أولوية الجيش في الوقت الراهن تتركز على "اجتثاث آخر العناصر الإرهابية في البلاد" ومكافحة "الجريمة المنظمة

"، في تصريح يعكس قلقاً جزائرياً، من وجود بعض الخلايا المسلحة المحدودة، ومن إمكانية أي تحرك مفاجئ لها لضرب وتنفيذ عمليات في الجزائر.

وقال شنقريحة خلال لقائه القيادات العسكرية في المنطقة الخامسة شرقي الجزائر "من واجبنا العمل بمثابرة أكثر من أجل اجتثاث آخر العناصر الإرهابية من بلادنا ودحر شبكات دعمهم وإسنادهم، للتفرغ نهائياً لمهام تحضير القوات وإعدادها الجيد، لتتوافق مع التزاماتنا الجمهورية وتسمح لنا برفع تحديات السياقات الإقليمية والدولية الراهنة". وشدد على ضرورة "مواصلة جهودنا العملياتية ومضاعفة جهود مكافحة الشراذم الإرهابية والجريمة وشبكاتها، لإفشال أية محاولة تسلل، أو عبور لنقل الأسلحة والذخائر والمخدرات، بكل أنواعها".

وأشاد قائد الجيش الجزائري بجهود الوحدات في مكافحة الإرهاب والتخريب "نظير النتائج النوعية المحققة في هذا المجال، والتي سمحت بالقضاء على العديد من الإرهابيين والمجرمين، وإحباط مشاريعهم التي تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطن".

وكانت وحدات من الجيش قد نجحت شهر فبراير/ شباط الماضي في القضاء على مجموعة مسلحة تضم أربعة مسلحين، من آخر الخلايا المتبقية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وكانت المجموعة تتحصن في منطقة جبلية بمحافظة عين الدفلى، 200 كيلومتر غربي العاصمة الجزائرية، كما قضى الجيش بداية شهر مارس/ آذار الماضي، على أربعة مسلحين قرب الحدود مع تونس في منطقة تبسة، وقبلها قتل في المنطقة نفسها ستة مسلحين. على صعيد آخر، جدد المسؤول العسكري الجزائري، تأكيد مواصلة بلاده بناء قدراتها العسكرية ورفع جاهزيتها العملياتية، مشيراً إلى أنّ "التفوق العسكري الحقيقي لا يقاس بنوعية السلاح فحسب، بل يكمن في القدرة على الصمود وامتلاك البدائل التكتيكية واكتساب الجاهزية العملياتية النوعية".