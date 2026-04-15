قائد الجيش الباكستاني في طهران حاملاً رسالة أميركية

- وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، حيث تم استقبالهم من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. - نقلت إيران تحفظاتها إلى باكستان بشأن سلوك الوفد الأميركي في المفاوضات الأخيرة، وأكدت على ضرورة تحديد أطر التفاوض قبل الجولة المقبلة، مع تحذيرها من استهداف سفنها. - تستمر تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان، مع تقدم في المحادثات نحو اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، رغم الخلافات الجوهرية بين الجانبين.

على رأس وفد رفيع يضم وزير الداخلية محسن نقوي ومسؤولين آخرين إلى طهران، في ظل تزايد التوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات في إسلام أباد. وقال الجيش الباكستاني في بيان، اليوم الأربعاء، إن قائد الجيش ووزير الداخلية وصلا إلى طهران في إطار جهود الوساطة الجارية، فيما كان في مقدمة مستقبلي الوفد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

إلى ذلك، أكدت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن إيران نقلت منذ انتهاء المفاوضات الأخيرة فجر الأحد الماضي، إلى الجانب الباكستاني جملة تحفظات وامتعاض بشأن سلوك الوفد الأميركي في المفاوضات الأخيرة وطرحه مطالب مبالغ فيه فيها، متحدثة عن أن الجنرال عاصم منير يحمل رسالة أميركية من شأنها أن "تعالج" هذه الملاحظات "لكن يجب الانتظار لمخرجات الزيارة".

وأضافت المصادر أيضاً أن طهران نقلت في اتصالاتها مع الجانب الباكستاني خلال اليومين الأخيرين على ضرورة تحديد أطر التفاوض قبل المفاوضات المقبلة منعاً لطرح قضايا خارجها، لافتة إلى أنه سيُقرر لاحقاً بشأن تمديد الهدنة من عدمه. كما قالت إن تبادل الرسائل خلال اليومين الأخيرين تركز على إزالة عقبات عقد مفاوضات جديدة والتحضير لها. وشددت على أن طهران نقلت إلى واشنطن عبر باكستان تحذيراً شديد اللهجة بأنها سترد فورا وبقوة اذا تم استهداف أي سفينة أو ناقلة نفط لها.

بدورها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة عن "مصدر مطلع" قوله، إن القرار بشأن الجولة القادمة من المفاوضات مع أميركا مرهون بنتائج لقاء قائد الجيش الباكستاني، مضيفا أن الجانب الإيراني سيقوم بعد اللقاء بإجراء المراجعات اللازمة قبل اتخاذ قرار بشأن الجولة القادمة من المفاوضات الإيرانية الأميركية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح المتحدث باسم وزاة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران ستستضيف على الأرجح وفداً باكستانياً، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار استكمال المحادثات التي جرت في إسلام أباد، وأن الجانب الباكستاني أجرى مشاورات مع الأميركيين، وسيتم خلال الزيارة بحث المواقف ووجهات النظر بشكل مفصل. وأوضح بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان "ما زال مستمراً"، مضيفاً أنه منذ عودة الوفد الإيراني من إسلام أباد يوم الأحد وحتى اليوم جرى تبادل رسائل متعددة عبر الجانب الباكستاني، مؤكداً أن "مواقف إيران طُرحت بوضوح خلال الزيارة وفي إطار الرسائل المتبادلة".

في غضون ذلك، قال موقع أكسيوس، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات التي جرت أمس واقتربتا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، محذرا في الوقت ذاته من أن التوصل إلى اتفاق "ليس مضموناً، نظراً للخلافات الجوهرية بين الجانبين". وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الوساطة للموقع إنه في حال التوصل إلى اتفاق إطاري، سيلزم تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على تفاصيل اتفاق شامل. وبحسب المسؤول، فإن "التفاصيل معقدة، ولا يمكن إنجاز ذلك في يومين".