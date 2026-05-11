قائد البوليساريو: لا يوجد وقف إطلاق نار حالياً مع المغرب بل حالة حرب

- أعلن إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، أن الوضع الحالي بين الجبهة والمغرب هو "حالة حرب" منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، بسبب سيطرة المغرب على معبر الكركرات. - في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حمّل غالي المغرب مسؤولية انهيار وقف إطلاق النار الموقع في 1991، مشيراً إلى تعزيز المغرب وجوده في الشريط العازل. - رغم القصف الأخير على مدينة العيون وإدانة دولية، تستمر المفاوضات برعاية أميركية، حيث أكد مستشار الرئيس الأميركي ضرورة التوصل لحل للنزاع.

أعلن الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي

، أن "لا وجود لوقف لإطلاق النار" بين الجبهة والمغرب، وذلك تعليقاً على القصف الذي قامت به قوات الجبهة على مدينة السمارة قبل أيام، معتبراً أن ما هو قائم في الوقت الحالي "حالة حرب"، منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بسبب سيطرة القوات المغربية على معبر الكركرات، على الرغم من تقدم في مسارات المفاوضات بين طرفي النزاع، التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، بهدف التوصل إلى حل وتسوية كاملة للنزاع.

وقال غالي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس

، إن "ما هو قائمٌ الآن هو حالة حرب مفتوحة"، محمّلاً المغرب، المسؤولية عن انهيار وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 1991 في هيوستن بالولايات المتحدة، بعد قرار المغرب السيطرة على معبر الكركرات في 13 نوفمبر 2020، و"عززت وجودها على مساحة تبلغ نحو 40 كيلومتراً مربعاً من الأراضي داخل الشريط العازل"، على حدّ قوله.

وكانت البوليساريو قد قصفت في الخامس من شهر مايو/ أيار الحالي، مدينة العيون بقذائف سقطت قرب سجن في المدينة، دون أن تخلف خسائر تذكر. وأدانت عدة دول هذا الهجوم، إلا أن قائد جبهة البوليساريو أعلن رفضه هذه المواقف والإدانات الدولية، ووصفها بأنها "تصريحات غير مسؤولة وغير دقيقة". وتأتي هذه التطورات رغم استمرار اللقاءات والمفاوضات بين طرفي النزاع برعاية أميركية في واشنطن، حيث جرت حتى الآن ثلاث جولات في كل من مدريد وواشنطن، يشرف عليها مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، والذي أكد، الأحد، خلال لقائه سفير الجزائر في واشنطن صبري بوقادوم، أنه "حان الوقت للتوصل إلى حل لهذا النزاع الذي استمر طويلاً".