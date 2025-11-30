فیدان ومسؤول سعودي يزوران طهران: بحث العلاقات وتطورات المنطقة

- يصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طهران لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني حول تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية، بما في ذلك انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين. - يزور نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية، سعود بن محمد الساطي، طهران لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، في إطار سياسة الجوار الإيرانية. - دانت إيران قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا، واصفةً إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لسلامة الطيران الدولي.

يصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي حول تطوير العلاقات بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية. كذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية سعود بن محمد الساطي سيزور طهران ويلتقي عدداً من المسؤولين الإيرانيين، من دون أن توضح ما إذا كانت زيارته ستحصل اليوم أو في موعد لاحق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح صحافي، إنّ فيدان سيلتقي وزير الخارجية وعدداً من كبار المسؤولين الإيرانيين لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. ووفق بيان لوزارة الخارجية التركية، فإنّ الوزير فيدان يتوجه اليوم الأحد إلى إيران لإجراء سلسلة من اللقاءات "بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية الرئيسية".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محاور اللقاءات ستشمل بحث انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون بين إيران وتركيا، وتطوير العلاقات التجارية، واستعراض السبل الكفيلة بدعم الاستقرار والأمن في المنطقة. وقد تأسس هذا المجلس عام 2014 بهدف توسيع التعاون بين البلدين. وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، سيبحث فيدان أيضاً ترتيبات الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى للتعاون، المتوقع عقده بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت آخر دورة للمجلس قد انعقدت في يناير/ كانون الثاني 2024.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية سعود بن محمد الساطي سيزور طهران. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات الدبلوماسية بين البلدين وبهدف بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية. كذلك يتضمن برنامج الزيارة اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيراني. وأضافت "إرنا" أن الزيارة تأتي ضمن سياسة الجوار التي تتبعها الجمهورية الإسلامية، وفي سياق الرد على زيارة محمد رضا رؤوف شيبانی، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيرانية لشؤون سورية، للرياض ولقاءاته مع المسؤولين السعوديين في مايو/ أيار الماضي.

من جهة أخرى، دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا، واصفاً القرار بأنه "انتهاك صارخ للمعايير والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما القواعد المنظمة للملاحة الجوية الدولية". وقال بقائي إن الخطوة الأميركية، التي تأتي امتداداً لإجراءات "تحريضية وغير قانونية" ضد سيادة فنزويلا ووحدة أراضيها، "تعدّ تصرفاً أحادياً وتهديداً غير مسبوق لسلامة الطيران الدولي"، محذراً من تداعياتها "الخطيرة على سيادة القانون والسلام والأمن الدوليين".