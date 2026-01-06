في مفترق إعادة الإعمار (2): الضفة مستقبلاً لغزة؟

- إعادة الإعمار كأداة هيمنة: بعد وقف إطلاق النار في غزة، يُستخدم خطاب إعادة الإعمار كواجهة إنسانية تخفي بُعداً سياسياً، حيث تسعى إسرائيل للسيطرة على مستقبل غزة وإعادة تشكيل العلاقة بين المستعمِر والمستعمَر. - التجارب في الضفة الغربية: تُظهر السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مثل "الهندسة المعكوسة"، كيف تُستخدم إعادة الإعمار لتعزيز السيطرة العسكرية، مما يسهل التغلغل العسكري ويمنع إعادة بناء المنازل المدمرة. - سيناريوهات غزة: تُعتبر إعادة الإعمار في غزة فرصة لإسرائيل لإعادة ترتيب الفضاء بما يتناسب مع مصالحها الأمنية، سواء بتحويلها إلى نموذج مراقبة أو إبقائها كأنقاض، مما يفرض الهيمنة الإسرائيلية ويقوض التطلعات الفلسطينية.

لو صحبك أحدهم إلى هناك، سيشير إلى جزء من أسفلت الطريق ويقول هنا المقبرة الجماعية تحت موقف السيارات (..) نعم، صارت القرية منتجعًا للاصطياف.

- رضوى عاشور (من رواية الطنطورية)

منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقدّم خطاب "إعادة الإعمار" إلى واجهة المشهد بوصفه الأفق الإنساني الذي يترقبه الفلسطينيون لترميم ما دمّرته الحرب. تتزاحم المبادرات الدولية والإقليمية، وتتنافس العواصم على تقديم الخطط والرؤى، فيما تسعى إسرائيل إلى الظهور كطرف يملك حق رسم ملامح غزة المقبلة. لكن هذا الخطاب، الذي يبدو في ظاهره تقنياً، يهتم بإزالة الأنقاض ورفع الجدران، يخفي في جوهره بُعداً سياسياً عميقاً يحتاج لإدراكه استحضار دروس من التاريخ العالمي. فقد أثبتت التجارب، في فلسطين وخارجها، أن إعادة البناء في سياق الهيمنة لا يمكن أن يكون مجرد مشروع عمراني، إنما هو بالضرورة أداةٌ لإعادة تشكيل العلاقة بين المُستعمِر والمُستعمَر عبر الحجر والإسمنت. وهكذا، لا يتحدد سؤال اللحظة بـ"متى" سيُعاد إعمار غزة، بل بـ"كيف" ستُعاد، و"من" سيمسك بخيوط هندسة فضائها، و"أي" غزة ستنهض فعلاً من تحت الركام.

نحاول في هذه المطالعة، الممتدة على جزأين، مقاربة هذه الأسئلة من خلال تفكيك العقلية الإسرائيلية بوصفها امتدادًا لنمط عالمي متجذّر من الهيمنة المعمارية والصراع على التحكم بالبنية التحتية. ففي الجزء الأول نسعى إلى وضع هذه العقلية ضمن سياقها التاريخي والنظري الأوسع، بينما ننتقل في الجزء الثاني من هذه المطالعة إلى تتبّع تجلياتها الملموسة في سياسات التدمير وإعادة البناء في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها تطبيقًا عمليًا لهذا المنطق الاستعماري على الأرض.

لفهم ما يجري بحثه في إسرائيل حول شكل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، كان لا بد من العودة إلى التجارب التي راكمتها في التعامل مع الفضاء الفلسطيني في عموم فلسطين التاريخية، وتحديداً في الضفة الغربية. هناك، شكلت مخيمات اللاجئين واحدة من أبرز الشواهد على كيفية ترجمة العقلية الإسرائيلية من تصورات نظرية إلى سياسات ميدانية، إذ يتيح تتبع ما جرى فيها قراءة أنماط التدخل التي جرى اختبارها سابقاً، والتي تعود اليوم لتطفو في النقاشات المتعلقة بإعادة إعمار غزة.

مخيمات الضفة... طوبوغرافيا الصمود وسياسات تفكيكها

تمثّل المخيمات الفلسطينية واحدة من أبرز النماذج الحية على قدرة الفضاء الحضري في أن يكون أحد ساحات الصراع بين المستعمِر والمستعمَر، إذ شكلت طريقة التعامل معها واحدة من النقاشات الأساسية داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، لا باعتبارها مجرد تجمعات سكانية طارئة، بل فضاءات عمرانية ذات خصائص طوبوغرافية تُسهم في تكوين بيئة خصبة لفصائل المقاومة الفلسطينية. فالكثافة العمرانية العالية، وتشابك المباني، وضيق الأزقة المتعرجة، جعلت من المخيمات بيئات يصعب اختراقها عسكرياً، كما منحت الفصائل قدرة على المناورة ضمن حيز حضري يحجب الرؤية ويُربك الآليات العسكرية الثقيلة.

في إبريل/نيسان 2002، وضمن عملية "السور الواقي"، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها. كان قائد لواء المظليين أفيف كوخافي، الذي صرّح بأنه معجب بالهندسة المعمارية وكان يريد دراستها في صغره، قد طوّر تكتيكاً جديداً أسماه "الهندسة المعكوسة"، يقوم على "إعادة تنظيم البنية التحتية للمدينة عبر سلسلة من الأفعال التكتيكية الدقيقة". فبدلاً من تحرك جنود الاحتلال عبر الشوارع والأزقة حيث تنتظرهم الكمائن والعبوات، فكّر كوخافي في شقّ مسارات عبر جدران المنازل وصلت أحياناً إلى مئة متر، محوّلين الداخل إلى خارج وغرف المعيشة إلى ممرات عبور. تحرك الجنود أفقياً عبر الجدران المشتركة وعمودياً عبر ثقوب فُجِّرت في الأسقف والأرضيات، دون استخدام أي شارع أو زقاق أو باب أو نافذة. ليتبيّن بعد وقف القتال أن أكثر من نصف المباني في قلب البلدة القديمة اختُرقت بفتحات تراوحت بين واحدة وثماني فتحات في جدرانها وأسقفها وأرضياتها.

في التوقيت ذاته، نفذ جيش الاحتلال عملية واسعة بمخيم جنين للاجئين. بعد مقتل ثلاثة عشر جندياً إسرائيلياً في كمين نصبه مقاتلون فلسطينيون في حي الحواشين يوم 9 إبريل/نيسان 2002، حين أسقطوا زقاقاً بأكمله فوقهم، مستخدمين البنية التحتية ذاتها سلاحاً، وعندها انتقل الجيش إلى استخدام الجرافات العسكرية بكثافة. دمّر أكثر من أربعمئة مبنى في مساحة أربعين ألف متر مربع، مخلّفاً أربعة آلاف مشرّد. لكن الباحث الباحث المعماري إيال وايزمان يرى، من خلال تحليل عدد من الصور، أن هذا التدمير لم يكن عشوائياً أو "انتقامياً" فحسب، بل أسفر عن تخطيط جديد جذري للمخيم، إذ شُقّت طرق جديدة، وأخرى قائمة وُسِّعت، وفضاء مفتوح أُنشئ في قلب المخيم. بعد انتهاء العملية، باتت الدبابات والمركبات العسكرية قادرة على التغلغل عميقاً داخل المخيم عبر هذه المسارات الجديدة.

إعادة إعمار المخيمات وتعطيل البناء الفلسطيني

وبعد انتهاء العملية العسكرية، خُصص 27 مليون دولار لمشروع يهدف إلى إعادة إعمار المخيم. لكن هذه الخطط أثارت نقاشاً واسعاً حينها. إذ كانت خطط إعادة الإعمار المطروحة تركز على استخدام مسارات التدمير الإسرائيلية أساساً لتوسيع شوارع المخيم، اقتُرحت إعادة بنائها وفق أبعادها "الموسَّعة" الجديدة، أي بما يكفي تماماً لتناور الدبابات الإسرائيلية دون الاصطدام بجدران المنازل. احتجت اللجنة الشعبية للمخيم بشدة، وقالت إنه "ينبغي لأي خطة إعادة إعمار أن تجعل دخول الدبابات الإسرائيلية أصعب لا أسهل".

بعد 13 عاماً من هذه الحادثة، ومع ارتفاع حدة المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، عاد مخيم جنين، ومعه مخيمات طولكرم، إلى طاولة النقاش مجدداً، إذ عمد جيش الاحتلال إلى تهجير سكان هذه المخيمات، وهدم مئات المنازل فيها، وشق طرق جديدة، لم تعرف طبيعتها بعد بسبب وجود قوات الجيش الإسرائيلي في هذه المخيمات حتى الآن، وطرد كافة سكانها، لكن صور الأقمار الصناعية تظهر تغيرات كبيرة في البنية التحتية للمكان.

الصورة صورة جوية لمخيم جنين، 1 يناير 2026 (لقطة شاشة/ غوغل إرث)

في هذا السياق، يشير الباحث عبد القادر بدوي، في مقالة له بعنوان"عمليات الهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية: الأهداف الإسرائيلية الاستراتيجية"، أنه فور انتهاء الجيش الإسرائيلي من تهجير سكان المخيمات، انتقل إلى الجانب الهندسي والتخطيطي، إذ تم الكشف عن مخطط منهجي لتحويل المخيمات إلى "أحياء عادية" داخل المدن. بموجب هذا المخطط، ستُمنع إعادة بناء أي منزل أو حي تم تدميره خلال العملية، وستُبقى الطرق مفتوحة ولن يُسمح بإعادة تضييقها مستقبلاً. صدرت تصريحات عن جهات عسكرية عليا أكّدت أنه "ستُحظر على الفلسطينيين إعادة البناء في الأماكن التي تعرضت للهدم - لا طرق ولا بيوت - وبذلك نضمن القدرة على المناورة والسرعة في الدخول".

السلطة الفلسطينية نتاجاً للفضاء الذي تديره

هل يمكن فصل الواقع الميداني في الضفة عن عملية بناء القرار الذي تملكه السلطة الفلسطينية المتمركزة فيها؟ لنُذكّر بمفردات الفضاء المرسوم بعناية أمام القرار الفلسطيني في رام الله: جغرافيا مجزأة بين حواجز عسكرية واقتطاعات استيطانية، وما تبقى يدار عمرانياً بما هو متاح من مواد البناء وشبكة قوانين مُراجعة في تل أبيب، زد إلى ذلك اقتصاداً مرتهناً بمزاج وزير مالية متطرف في صهيونيته (الدينية)، وأمن تحت وصاية ما يعرف بـ"التنسيق الأمني". وفيما أن السلطة عامةً تكون هي الفاعل في الفضاء الذي تتحرّك فيه فإن الواقع يشير إلى أن السلطة الفلسطينية تحوّلت إلى نتاج للفضاء الذي رُسم لها على ورق اتفاقيات أوسلو، أي أنها ضحية لشروط المكان المتجسّد على الأرض. ما يبدو خياراً سياسياً عندها، كثيراً ما يكون استجابة إجبارية ضمن الهامش الضيق بين الممكنات المتاحة لها والتقييدات المفروضة عليها. من البداية، كانت إسرائيل تعلم أنه كلما ضاق الحيّز الجغرافي ضاق الخيال السياسي، ولذلك راهنت على تكبيل المكان إلى درجة أصبح فيها التنقّل خاضعاً للتصريح، من المواطن البسيط إلى رأس السلطة، حتى يكاد يصبح التفكير السياسي نفسه بحاجة إلى تصريح إسرائيلي.

ما يزال الصوت الفلسطيني – والعربي أيضاً - خافتاً في تقديم أطروحات إعادة الإعمار مقابل بدء الترويج للسيناريوهات الأميركو-إسرائيلية.

هذا الوضع يمكن أن يفسّر جانباً من الرفض الإسرائيلي لتسليم غزة إلى حكم السلطة الفلسطينية. فالمسألة لا تتعلّق بكفاءة السلطة أو شرعيتها في ممارسة هذه المهمة، بل بخشية من تغيير "معادلة المكان" بما يفضي إلى تغيير جوهري في أسلوب عمل وتفكير السلطة الفلسطينية. بعبارة أخرى، إسرائيل لا تخشى السلطة كما هي في رام الله؛ بل تخشى السلطة كما يمكن أن تصبح إذا تغيرت إحداثيات الفضاء ودخلت غزة ضمنه.

غزة: سيناريوهات تحويل وجهة المكان

إذن تقودنا سياسات الهيمنة المكانية في الضفة إلى ملف إعادة إعمار غزة، أي تلك الفرصة المتاحة أمام الاحتلال لترتيب المكان من جديد، بدءاً بتسويته مع الأرض، ثم بمزيد تقليصه (تصريحات زامير بأن الخط الأصفر بات الحد الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة)، وصولاً إلى فرض رؤيتها في هندسة المدينة. غزة هنا هي الفضاء الذي نما وفق متطلبات فصائل المقاومة فتركّزت فيها شبكة الأنفاق سلاحاً استراتيجياً جديداً في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتشكلت مباني مدن القطاع، وحتى البنية الديمغرافية، غطاء لما تعدّه المقاومة. بالنسبة للعقل الأمني الإسرائيلي فإن إشكالية غزة تُطرح على النحو التالي: كيف يمكن نقل غزة من فضاء مقاوم إلى فضاء مُجبر على المهادنة والتحرّك في مربعات مرسومة، وهل يتحقق ذلك من دون واقع مرسوم بعناية وموازين قوى مفبرك، أو سيُفبرك الآن على الأرض.

بهذا المعنى، فإن ملف تسليم سلاح حماس، والذي يُطرح باعتباره الأولوية الإسرائيلية، ليس سوى مسألة جزئية مقارنة بإعادة إعمار غزة، فالعقل الأمني الإسرائيلي لن يرضى سوى بتصوّر عمراني لغزة يمنح تفوّقاً للاحتلال، ويسلب المقاومة الفلسطينية سلاحاً طالما هدّد إسرائيل. إما المضيّ في هذا الطرح أو فلتبق غزة أنقاضاً. فمع الوصول إلى هذه النقطة، تحويل غزة إلى أنقاض، يعتقد الاحتلال أنه قطع نصف المسافة نحو تحقيق هدفٍ استراتيجي بفرض حلٍّ دمويّ لمشكلة أمنية مزمنة تُمثّلها غزة منذ عقود. وفي الحقيقة، وبقطع النظر على عملية "طوفان الأقصى" والصدمة التي أحدثتها في إسرائيل، فإن القطاع كان الحيّز الجغرافي الأكثر تكلفة عسكرية وأخلاقية على دولة الاحتلال منذ ظهورها وهو ما عبّر عنه رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق رابين: "أتمنى أن استيقظ يوما فأرى غزة وقد ابتلعها البحر". كانت غزة الحجر الذي ألقت به إسرائيل إلى الأمام تسريعاً في بناء كيانها المؤسساتي، كما فرضت حدود القوة عام 1948 التوقف دون التفكير ملياً في القنبلة الديمغرافية التي سيمثلها تكدّس المهجّرين من قراهم في مخيمات في غزة ومحيطها، وباتوا الحاضنة الشعبية للمقاومة. في ذلك الحجر تعثّرت إسرائيل عدة مرات، حاولت أن ترمي به أمام ياسر عرفات لإثبات استحالة إقامة أي شكل من أشكال التسيير الفلسطيني بعد أسلو، وصولاً إلى انسحابها من القطاع عام 2005، واطمأنت إلى أن حصارها المحكم يكفي لإخضاع الفلسطينيين، لكن السابع من أكتوبر أيقظها على حقيقة أنه لا بد من تفكيك غزة وإعادة تركيبها إذا أراد الإسرائيليون أن يناموا مطمئنين.

الدمار الواسع: فاتحة لنهايات الحرب

اتخذت مرحلة التفكيك شكل حرب إبادة دموية استمرت لسنتين ذهبت خلالها إسرائيل بعيداً في التدمير، شمال القطاع فجنوبه، ثم مدينة غزة. كانت "عربات جدعون" هي التي أتاحت فتح ملف إعادة الإعمار على النحو الشامل كما هو الحال اليوم. لم يكن الانتقام من عملية "طوفان الأقصى" بحاجة إلى إزهاق أرواح أكثر من 70 ألف فلسطيني، وتشريد من بقي منهم على قيد الحياة، ولا كان يحتاج إلى تدمير تسعة أعشار المباني، لم يكن كل ذلك غير إعداد لحرب قادمة، بعد سنوات، يمكن فيها السيطرة الميدانية بشكل مريح. قبل ذلك المطلوب أن يفعل المكان تأثيره بحيث يعيق أي شكل من أشكال التحرر، ويتحوّل إلى عائق إضافي أمام المقاومة، فلا تستطيع بناء قدرات عسكرية، وفي حالة الاشتباك لا تتوفر لها شروط التمترس والاختباء وبناء الكمائن.

فور انتهاء الجيش الإسرائيلي من تهجير سكان المخيمات، انتقل إلى الجانب الهندسي والتخطيطي، إذ تم الكشف عن مخطط منهجي لتحويل المخيمات إلى "أحياء عادية" داخل المدن.

يُراد للدمار في غزة أن يكون أكثر من مجرّد نتيجة عرضية للقصف، يُراد له أن يكون مقدّمة لهندسة اجتماعية وسياسية، وعملية تحويل وجهة كاملة لغزة بحيث تدخل منظومة السيطرة: أرض مسطّحة مكشوفة بشوارع مستقيمة وواسعة وفراغات مفتوحة فاصلة لا تؤدّي لأي كثافة، ما يتيح أعلى درجات القابلية للمراقبة مقابل أدنى مستويات فرص العصيان. وضعية تجعل أي حشد وأي محاولة لتشكيل المكان فعلًا مكشوفاً مسبقاً، ومُحاصراً بحسابات الخطر. حتى حدود نظر الفلسطينيين، براً وبحراً، يمكن برمجتها بهندسة المدينة.

الاختيار بين أن تكون غزة سجناً أو أنقاضاً

وغزّة في هذا التصوّر مرشّحة أن تكون نموذجاً مجسّداً لفكرة "البانوبتيك" كما تخيّلها المفكر البريطاني جيرمي بينتام في القرن الثامن عشر، وهي الفكرة التي أسقطها لاحقاً ميشيل فوكو ضمن قراءاته لنزعات السلطة المعاصرة، المدججة بالمعرفة والتكنولوجيا، وتوجّهها إلى جعل المدينة أداة ضبط إنتاجي ببنيتها قبل كل العناصر الأخرى. والبانوبتيك هو فضاء سجني يتيح لمن هو في موقع السلطة أن يرى كل شيء، في كل وقت، من أعلى ومن بعيد، ومن ثمّ يستبطن القابعون داخل هذا السجن منطق المراقبة فيحجمون عن كل ما هو خارجٌ عن المطلوب، وما المطلوب في غزة التي يتخيلها العقل الأمني الإسرائيلي إلا أن تكون فضاء مسكوناً بالمراقبة إلى النخاع. مساحاتها، بناءاتها، فضاءاتها، حركتها كلها مصممة لتخدم من يراقب لا من يسكن، وتتيح فقط قدرة الضرب الفوري والتدخل السريع.

ومن الممكن تغليف هذا السجن بأبهى المظاهر، منتجعات وناطحات سحاب ومدن ملاهي، وضمن هذه الرؤية أتت أطروحات تحويل غزة إلى سنغافورة كما تصورها شمعون بيريز كركن في شرق أوسط جديد، وراقت الفكرة لاحقاً لياسر عرفات وروّج لها وهو يحلم بمستقبل فلسطين ضمن حل الدولتين، وصولاً إلى ريفيرا ترامب. وكلاهما رؤية مسقطة من خارج غزة، من خارج هويتها وتاريخها التراكمي وآمال سكانها. لكن الرؤيتين المسقطتين تشتركان في تلبية حاجيات السياسات الأمنية الإسرائيلية، ناهيك عن بناء تبعية لا فكاك منها للمركز النيوليبرالي في أميركا.

السيناريو المقابل، هو إبقاء غزة كأنقاض، أو ترميمٌ خفيف كأنه طلاءٌ للخراب الكبير، وهو منظور يُبقي المكان شاهداً على الجريمة إلى زمن طويل، ويلعب دور الندبة الدائمة في النفوس تكسيراً للروح المعنوية. وقد يُفضي ذلك لدعم هدف آخر يهفو إليه الإسرائيليون، هو التهجير. فالمكان المدمّر الذي لا ينهض نحو الإعمار يقطع علاقة الناس به، ويُفضي أيضاً إلى المطلب الأمني الإسرائيلي ذاته بتوفير فضاء مكشوف للقصف.

التعايش مع الدمار طويلاً هو الديستوبيا القصوى التي أعدّتها إسرائيل لغزة. لكن هل لها أن تتحمّل ضغط المجتمع الدولي والضمير الشعبي العالمي مجدّداً حول الكارثة الإنسانية. هذه الوضعية التي صنعتها إسرائيل من الألف إلى الياء، وتمعن في استدامتها بإبقاء الحصار مضروباً على غزة حتى بعد وقف إطلاق النار، قد تكون هي ما يدفع قُدماً نحو مشاريع إعادة الإعمار وفق المنظور الأمني للاحتلال، بفرض تقبّل أي طرح مستعجل، فالوقت يعمل لصالح المقترحات الجاهزة، ولن يكون ذلك إلا على حساب التطلعات الفلسطينية. وبحال وصول المخططات الإسرائيلية إلى غايتها، لن يكون المستهدف حماس أو فصائل المقاومة، بل المعنى العميق للأمن في غزة: أمن الناس على حياتهم، الأمن الغذائي، أمن البنية التحتية من مياه وطاقة واتصالات، وكلها أوراق إضافية للابتزاز الدائم.

إعادة إعمار غزة: إعادة ترتيب المنطقة؟

ما يزال الصوت الفلسطيني – والعربي أيضاً - خافتاً في تقديم أطروحات إعادة الإعمار مقابل بدء الترويج للسيناريوهات الأميركو-إسرائيلية. لهذا التفاوت تبعات خطيرة لو تَرك الأرض خالية أمام المخططات الاستعمارية. من يتخيّل غزة وقد مُسخت بإعادة إعمارٍ وفق رؤية الاحتلال، ومن يستطيع وقتها أن يتخيّل أين ستقف عملية إعادة الإعمار؟ هل تراها تقف عند الخط الأصفر؟ أم عند حدود القطاع قبل أكتوبر 2023؟

وفق أماني نتنياهو لن تقف إلا بإعادة ترتيب أوسع في المنطقة. ترتيبٌ لم تكن غزة سوى مقدّمته أو نسخته التجريبية. وعندها ستسقط الخرائط على المنطقة من علٍ كما كانت تسقط القنابل على غزة.

يمكن قراءة الجزء الأول من هذه المطالعة على الرابط التالي: