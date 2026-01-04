في مفترق إعادة الإعمار (1): تخطيط المدن واستعمالاته الاستعمارية

- إعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار يُخفي بُعدًا سياسيًا، حيث يُستخدم كأداة لإعادة تشكيل العلاقة بين المستعمر والمستعمر، مما يتطلب فهمًا تاريخيًا للهيمنة العمرانية. - التخطيط العمراني تاريخيًا كان أداة للهيمنة السياسية والعسكرية، كما في التجارب الاستعمارية السابقة، حيث أُعيد تشكيل المدن لإخضاع المجتمعات، مثل باريس والجزائر. - في السياق الإسرائيلي، يُستخدم العمران كاستراتيجية طويلة الأمد لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، حيث تُعتبر المستوطنات والطرق أدوات للسيطرة، مما يعقد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

عمّا قَليل... تُقيمون عالمكُم فَوق عالَمِنَا

من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعيِّ

هذا زمان الصّناعات، هذا زمانُ المعادن

محمود درويش

منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقدّم خطاب "إعادة الإعمار" إلى واجهة المشهد بوصفه الأفق الإنساني الذي يترقبه الفلسطينيون لترميم ما دمّرته الحرب. تتزاحم المبادرات الدولية والإقليمية، وتتنافس العواصم على تقديم الخطط والرؤى، فيما تسعى إسرائيل إلى الظهور كطرف يملك حق رسم ملامح غزة المقبلة. لكن هذا الخطاب، الذي يبدو في ظاهره تقنياً، يهتم بإزالة الأنقاض ورفع الجدران، يخفي في جوهره بُعداً سياسياً عميقاً يحتاج لإدراكه استحضار دروس من التاريخ. فقد أثبتت التجارب، في فلسطين وخارجها، أن إعادة البناء في سياق الهيمنة لا يمكن أن يكون مجرد مشروع عمراني، وإنما هو بالضرورة أداةٌ لإعادة تشكيل العلاقة بين المُستعمِر والمُستعمَر عبر الحجر والإسمنت. وهكذا، لا يتحدد سؤال اللحظة بـ"متى" سيُعاد إعمار غزة، بل بـ"كيف" ستُعاد، و"من" سيمسك بخيوط هندسة فضائها، و"أي" غزة ستنهض فعلاً من تحت الركام.

نحاول في هذه المطالعة، الممتدة على جزءين، مقاربة هذه الأسئلة من خلال تفكيك العقلية الإسرائيلية بوصفها امتدادًا لنمط عالمي متجذّر من الهيمنة المعمارية والصراع على التحكم بالبنية التحتية. ففي هذا الجزء، نسعى إلى وضع هذه العقلية ضمن سياقها التاريخي والنظري الأوسع، بينما ننتقل في الجزء الثاني إلى تتبّع تجلياتها الملموسة في سياسات التدمير وإعادة البناء في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها تطبيقًا عمليًا لهذا المنطق الاستعماري على الأرض.

لعل تفكيك خطاب إعادة الإعمار في غزة يظل ناقصا ما لم يوضع ضمن سياقه الأوسع، أي ضمن التاريخ الطويل لاستخدام التخطيط العمراني أداة للهيمنة السياسية والعسكرية. فقبل أن تتبلور هذه السياسات في الحالة الإسرائيلية، كانت المدن والفضاءات الحضرية مسرحا لتجارب استعمارية سعت إلى إخضاع المجتمعات عبر إعادة تشكيل المكان ذاته. من هنا، يصبح من الضروري التوقف عند العلاقة البنيوية بين العمران والسيطرة، بوصفها مدخلا لفهم كيف يتحول تخطيط المدن، في السياقات الاستعمارية، إلى "ضرورة" استراتيجية تهدف إلى تحييد الفضاء، ثم إعادة توظيفه في خدمة السلطة.

هندسة المكان بوصفه ضرورة استعمارية

ليست العلاقة بين العمران والسيطرة السياسية بدعة إسرائيلية، فجميع القوى الباحثة عن فرض سيطرة تصبو لتوفير ظروف ملائمة لهذا الهدف، ولذلك فهي لا ترى الفضاء الحضري كحاضنة محايدة للسكان، بل ساحة صراع تمكن هندستها لصالحها، تحييداً لها في مرحلة أولى ومن ثمة تحوّلها إلى صفّها. وعلى هذا الأساس، لم تكن الانتصارات العسكرية كافية لإرضاء الطامعين في الهيمنة طويلة المدى. وفي التاريخ القديم، رفع الرومان شعار "تدمير قرطاج"، وبالفعل لم ينه ما يعرف بالحروب البونية إلا تلك الخطوة، ومن ثمّ أعيد بناء قرطاج وفق تصوّر "المحمية-المستعمرة"؛ لقد أدرك الرومان أن بنيتها الأولى تنتج جولات جديدة من الصراع (ثلاث حروب دامت 118 عاماً). ويضرب التاريخ القريب مثلاً آخر، هو المدن الألمانية التي حرص الحلفاء على ألا يتركوا فيها مبنى قائماً، حصراً على محو الرؤية النازية التي نهضت برفع الأحجار وفق رمزيات وأساطير الرايخ، فإذا كان الأمر متعلقاً بنُقلة سياسية واسعة – من هتلر إلى أديناور - فلا مناص من إعادة بناء شاملة.

ولأن السياسة الإسرائيلية ما هي إلا امتداد للتجربة الاستعمارية الأوروبية، فإن تحركات هذه الأخيرة تقدّم النموذج التفسيري الأقرب لممارسات الاحتلال اليوم. وقد شكّلت التجربة الفرنسية في القرن التاسع عشر المختبر الأوضح لهذه الأطروحات العمرانية، بدأ الأمر باختراع هندسة قمعية داخلية عملت على تحويل "التحديث" العمراني إلى أداة لتفكيك البنى المكانية التي أتاحت للثورات الشعبية الصمود غالباً، والانتصار أحياناً، وبعد نجاحها الداخلي، وفي لحظة تبدو موافقة لاكتمال العقل الأمني للدولة الحديثة، انتقلت المعالجات العمرانية من الآخر الداخلي إلى الآخر الخارجي.

من باريس إلى الجزائر: تدمير البنية التحتية للرفض

في عام 1853، كلف الإمبراطور نابليون الثالث، جورج-أوجين هوسمان، بإعادة تخطيط باريس. ظاهر الأمر، كانت خطوة فرضتها الضرورات الـ"تحديثية" للمدينة بموقعها الجديد في العالم، لكن المشروع في عمقه كان عملية "جراحية" لاستئصال البنية التحتية التي مكّنت الثوار خلال ثورتي 1830 و1848 من الصمود في وجه القوات النظامية، حيث استخدمت الهبّات الشعبية حينها المتاريس لإغلاق الشوارع الرئيسية والأزقة الضيقة، ولتحويل الأحياء إلى حصون عصيّة على الاقتحام، قادرة على تعطيل حركة الجيش وشلّ قدرته على استعادة السيطرة. وقد أدركت السلطة حينها أن الفضاء الحضري يمثل مشكلة في حدّ ذاته، فالأزقة المتعرجة والمباني المتلاصقة كانت تساعد الثوار على المقاومة، وتسمح بتجميع القوى الشعبية بسرعة، وبناء خطوط دفاعية خلال وقت قصير.

عند تنفيذ المشروع، شقّ هوسمان شوارع عريضة يتراوح عرضها بين 30 و70 متراً عبر قلب الأحياء التي قامت بها الأحداث الثورية، قاطعاً أوصال النسيج الحضري القديم. لم يكن ذلك اختياراً جمالياً؛ بقدر ما هو أداة عسكرية مدروسة لتحقيق أهداف محددة: جعل بناء المتاريس أمراً شبه مستحيل، وإتاحة خطوط نار مفتوحة للمدفعية، وتمكين القوات النظامية من الانتشار السريع واحتلال المراكز المفصلية داخل المدينة. كذلك، فقد أدّت عمليات الهدم وإعادة البناء إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للأحياء التي شكّلت قاعدة الحركات الثورية، ودفعت مئات الآلاف من سكان المدينة الفقراء إلى الضواحي، مبتعدين عشرات الكيلومترات عن مراكز القرار، وجرى استبدالهم بطبقة برجوازية "أكثر رقياً"، حيث كان الافتراض حينها أنّ العمال هم مصدر الثورة والتحركات السياسية، ويجب تفكيك تجمعاتهم.

نفس العقل الذي دبّر نماذج إعادة ترتيب باريس وجد في المستعمرات الفرنسية مجالاً أرحب لتطبيق أطروحاته، وتجلّى بأوضح صوره في الجزائر. منذ العام 1844، ووجهت مشاريع تطوير الجزائر العاصمة اقتصادياً باعتراضات الجيش الفرنسي على أي توجه لا يضع الحسابات الأمنية والعسكرية في صدارة أولوياته. وحسمت الحكومة المركزية في باريس هذا الجدل لصالح المؤسسة العسكرية، حين أعلنت صراحة أن "الجزائر العاصمة يجب أن تكون موقعاً حربياً يُشكّل قلعة الجزائر، لا مدينة تجارية". وسبق هذا الإعلان وتلاه تدخلات عمرانية ممنهجة داخل المدينة القديمة، إذ شُقت شوارع تخترق النسيج العضوي للقصبة، وأُقيمت ساحات فسيحة، ووُسّعت الشرايين الرئيسية لتسمح بحركة القوات الفرنسية.

غير أن هذه الاستراتيجية شهدت تطوراً نوعياً خلال حرب التحرير الجزائرية (1954-1962)، حين أدركت السلطات الاستعمارية أن الشوارع العريضة وحدها لم تعد كافية لمواجهة حركة مقاومة شعبية متجذرة في النسيج الاجتماعي للمدن والأرياف. فابتكر المخططون الفرنسيون تقنية جديدة تمثلت في إنشاء ما سُمي بـ"الأسوار الحضرية"، وهي مناطق صناعية أو عازلة مُخططة بعناية لتُشكّل حواجز مادية تعزل السكان الجزائريين عن مناطق تمركز الثوار، وتمنع ما اعتبره الاستعمار الفرنسي حينها "تلوثاً" ثورياً ينتقل من بؤر المقاومة إلى الأحياء الشعبية.

عربات شارون: مجازر في حق الجغرافيا

إذا كانت التجربة الفرنسية قد أسّست للعلاقة بين العمران والقمع في السياق الاستعماري الكلاسيكي، فإن إسرائيل طوّرت هذه العلاقة إلى منظومة متكاملة تتجاوز الاستجابة الظرفية نحو استراتيجية بنيوية طويلة الأمد. فما يجري اليوم في غزة من تدمير ممنهج وما يُطرح من خطط لإعادة الإعمار ليس حدثاً استثنائياً أو ردّة فعل على أحداث السابع من أكتوبر، بل حلقة في سلسلة ممتدة من التدخلات العمرانية التي وظّفتها إسرائيل منذ عقود لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية.

في الحالة الإسرائيلية، برز اسم أرييل شارون بوصفه أحد أبرز مهندسي هذا التوجه، إذ تضمنت خططه المتعلقة بالسيطرة على الأراضي استراتيجية معمارية طويلة الأمد في الضفة الغربية، بدأت بمبادرات فردية لبناء المستوطنات في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات. أفضت هذه المبادرات إلى مدّ شبكة واسعة من الإنشاءات الاستيطانية في عموم الضفة، وفق منهج يهدف إلى تأمين الحضور الإسرائيلي أولاً، حيث كان البناء يسبق التصميم المتكامل، والذي كان يُطلق عليه مبدأ "خلق الحقائق على الأرض"، قبل أن يصبح سمة مميزة للسياسة الإسرائيلية.

ليست العلاقة بين العمران والسيطرة السياسية بدعة إسرائيلية، فجميع القوى الباحثة عن فرض سيطرة تصبو لتوفير ظروف ملائمة لهذا الهدف، ولذلك فهي لا ترى الفضاء الحضري حاضنة محايدة للسكان، بل ساحة صراع تمكن هندستها لصالحها

عُرفت إحدى الخطط باسم "الخطة الشاملة للمستوطنات" التي أشرف عليها شارون، وهدفت إلى رفع العدد الكلي للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى مليون نسمة. كما ركزت خطة شارون لعام 1977 على ربط الأجزاء المنفصلة من المستوطنات بعضها بالبعض الآخر، عبر الطرق الالتفافية، مما يخلق شبكة إسرائيلية متصلة تخترق الأراضي الفلسطينية وتقطعها. الهدف لم يكن مجرد الاستيطان، بل إعادة تشكيل الجغرافيا ذاتها بحيث تصبح أي دولة فلسطينية مستقبلية مستحيلة عملياً. أما على الصعيد التكتيكي، فقد ارتبط اسم شارون باستراتيجيات معمارية شملت الهدم والفصل الجغرافي. في قطاع غزة، استُكملت عملية الهدم المدني لمخيمات اللاجئين والتي سُميت بـ"خطة الأصابع الخمس"، بهدف إزالة أسباب المقاومة عبر تدمير البنية المكانية التي تُمكّنها. وفي ما يخص البنية التحتية العسكرية، تضمنت "خطة شارون الدفاعية" توسيع نطاق الرؤية من خلال إنشاء مراكز قيادية ولوجستية حصينة وشبه مستقلة، مما يسمح بالحركة المرنة للوحدات المدرعة.

قولبة إسرائيلية: من السيطرة البصرية إلى الدعم القتالي

يُقدّم الباحث إيال وايزمان في كتابه "أرض جوفاء: الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي" قراءةً جذرية للمشهد المكاني في الضفة الغربية، إذ يتجاوز فهم الاستعمار بوصفه مجرد مصادرة للأراضي نحو تحليله كـ"ممارسة معمارية" شاملة تُعيد تشكيل الجغرافيا ذاتها. يرى وايزمان أنّ المستوطنات ليست مجرّد تجمعات سكانية عشوائية، بل منظومة مُصممة بعناية تحتل القمم الجبلية وتتوزع بشكل يُمكّنها من السيطرة البصرية والأمنية على الوديان الفلسطينية أدناه، مُحوّلةً الطوبوغرافيا الطبيعية إلى أداة للهيمنة. هذا التوزيع الاستراتيجي يخلق ما يسميه وايزمان "السياسة العمودية"، حيث تُمارَس السيادة عبر طبقات متعددة: تحت الأرض (المياه الجوفية، الأنفاق)، وعلى سطحها (الطرق، الحواجز)، وفوقها (المجال الجوي، المراقبة). هذا المفهوم يكشف كيف تجاوز الاستعمار الإسرائيلي النموذج التقليدي للسيطرة الأفقية على الأرض نحو سيطرة ثلاثية الأبعاد تشمل كل ما فوق الأرض وما تحتها.

أما الطرق الالتفافية والحواجز العسكرية، فتُشكّل عند وايزمان "بنية تحتية للفصل" تُنتج جغرافيتين متوازيتين ومتداخلتين: شبكة إسرائيلية سلسة ومتصلة تربط المستوطنات ببعضها وبإسرائيل، وأرخبيل فلسطيني مُفكك تحوّلت فيه المسافات القصيرة إلى رحلات مُرهقة عبر متاهات من نقاط التفتيش. هذه الهندسة المكانية تُجسّد ما يُسميه "مصفوفة السيطرة"، حيث لا يُقاس الاستيطان بالكيلومترات المُصادرة فحسب، بل بالزمن المسروق والحركة المُقيّدة والأفق المحجوب.

لم تبق الهندسة الاستعمارية الإسرائيلية مجرد ممارسة ميدانية تتبلور في ساحات القتال، بل تحوّلت إلى جزء عضوي من منظومة معرفية مؤسسة داخل الجيش، بما يجعل إسرائيل امتداداً واضحاً لـ"المدرسة الدولية" التي تربط بين العمارة والسيطرة في سياقات الحروب الحضرية. ففي إطار هذا التحول، أنشأ جيش الاحتلال معاهد ومراكز بحثية تُعدّ ضباطه ليس فقط لفهم المدينة، بل للتفكير فيها كمساحة هندسية قابلة لإعادة التشكيل.

أبرز هذه المؤسسات كان معهد أبحاث النظرية العملياتية الذي نشط بين 1996 و2006، وقاده العميدان المتقاعدان شيمون نافيه ودوف تماري بالتعاون مع باحثين من جامعة تل أبيب في الفلسفة والعلوم السياسية. كان المعهد تجسيداً لفكرة محورية، أن الهندسة ليست أداة مساعدة في القتال، بل ركيزة نظرية تُصاغ حولها الاستراتيجيات العسكرية. لم يكن نافيه يخفي هذا المنطق، إذ قال: "نحن ندرّب الجنود على التفكير، وقد أسسنا مدرسة لإعداد مهندسي العمارة التنفيذيين"، في إشارة صريحة إلى أن الضباط يُؤهلون للتعامل مع الفضاء الحضري كخريطة هندسية قابلة لإعادة التصميم وفق الحاجة العملياتية.

فلسطين الآن/هنا: التفكير في زمن التدمير

هكذا، لا يبدو ما يُطرح اليوم من خطط لإعادة إعمار غزة منبتّ الصلة عن سياق أوسع، بل يتموضع ضمن تراث طويل من توظيف العمران أداةً للإخضاع. من شوارع باريس العريضة التي شُقّت لتُبدد شبح الثورة، إلى الأسوار الحضرية التي طوّقت القصبة الجزائرية، وصولاً إلى المستوطنات المتربّعة على قمم الضفة الغربية، يتكرر المنطق ذاته.

لم تبق الهندسة الاستعمارية الإسرائيلية مجرد ممارسة ميدانية تتبلور في ساحات القتال، بل تحوّلت إلى جزء عضوي من منظومة معرفية مؤسسة داخل الجيش

وإذا كان هذا الجزء قد سعى إلى تفكيك الجذور النظرية والتاريخية لهذه العلاقة بين الحجر والسلطة، فإن الجزء الثاني سينتقل إلى الميدان الفلسطيني مباشرة، حيث تتجسد هذه الأطروحات في سياسات التدمير الممنهج ومشاريع إعادة البناء، من مخيمات جنين ونور شمس إلى أنقاض غزة، بحثاً عن الإجابة الأصعب: كيف يمكن للفلسطينيين أن يستعيدوا سيادتهم على المكان، حين يتحول الإعمار نفسه إلى فصل جديد من فصول الاستعمار؟