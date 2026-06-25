في ذكرى أسر جلعاد شاليط: إسرائيل تكشف تفاصيل دقيقة من سجل العمليات

- في 25 يونيو 2006، هاجمت مجموعة مسلحة من غزة قوة إسرائيلية قرب كرم أبو سالم، مما أدى إلى مقتل جنديين وأسر الجندي جلعاد شاليط، وتفعيل بروتوكول "حنبعل" لمنع الأسر. - بعد ساعة و27 دقيقة، تم اكتشاف فقدان شاليط، مع العثور على درع وخوذة على السياج، وانتشار القوات المصرية على الحدود لمنع نقله إلى سيناء. - أُشير إلى احتمالية نقل شاليط شمالًا أو إلى مصر، مع العثور على فتحة النفق في منزل قريب، مما أثار شائعات حول نقله للمساومة على إعادته.

نشرت وزارة الأمن الاسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل من سجلّات أرشيف جيش الاحتلال، بمناسبة مرور 20 عاماً بالضبط على عملية أسر جندي المدرعات جلعاد شاليط، في 25 يونيو/حزيران 2006، واستعادته بصفقة مع حركة حماس، بعد نحو خمس سنوات، وتحديداً 18 أكتوبر/تشرين الأول 2011، والتي أفرجت إسرائيل في إطارها عن 1027 أسيراً فلسطينياً.

يرسم السجل الذي كُشفت معلومات منه، دقيقة بعد دقيقة، ما حدث في ذلك الصباح. ويتعلق الأمر بتوثيق الأحداث كما سُجلت في غرفة العمليات التابعة للواء الجنوب في فرقة غزة في جيش الاحتلال. وتحدّثت التقارير الأولية عن إصابة الدبابة، وإطلاق النار في المنطقة، واللحظة التي تبيّن فيها أنّ جندياً من القوة مفقوداً، ثم إعلان تفعيل إجراء "حنبعل"، وهو بروتوكول يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر جنوده من قبل المقاومة الفلسطينية أو أي جهة أخرى، وجرى تعديله عدة مرات. وفي وقت من الأوقات، كانت الصيغة هي أن "عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".

تشير السجلّات إلى أنه في صباح 25 يونيو/حزيران 2006، تسللت "خلية" مسلّحين من قطاع غزة عبر نفق وهاجمت قوة مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي كانت في حالة تأهّب قرب منطقة كرم أبو سالم. وفي الاشتباك الذي اندلع، قُتل جنديان هما حنان باراك وبافيل سلوتسكر. ووسط الفوضى التي نشأت في المكان، تمكّن المسلحون من أسر الجندي جلعاد شاليط من داخل الدبابة ونقله إلى داخل القطاع.

يظهر أول تقرير في سجلّ العمليات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، أنه عند الساعة 5:13 جرى رصد إطلاق نار باتجاه أحد المواقع، وسماع دوي انفجارات كثيرة في منطقة كرم أبو سالم ناجمة عن سقوط قذائف. بعد نحو ثلاث دقائق، تحديداً في الساعة 5:16، تظهر السجلات "استدعاء مروحيات هجومية"، وفي 5:19، تم التبليغ بأن "هناك إصابات".

إعلام وحريات التلفزيون العربي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

ويظهر في السجل أيضاً تقرير عن العثور على درع واقٍ وخوذة على السياج. ويوضح سجلّ العمليات لاحقاً أنّ الإصابات ناتجة من إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه نقطة تجمّع للجنود، بالتوازي مع إطلاق نار من أسلحة خفيفة. ويستعرض التقرير إحداثيات على السياج الحدودي مع القطاع، وجاء فيها: "على ما يبدو، عبور شخصين في الوقت الفوري (حدث يجري في نفس اللحظة)". وفي هذه المرحلة، كان الجيش قد استدعى مروحية إلى المنطقة، فيما يشير السجلّ إلى أنّ معبر كرم أبو سالم مغلق، وأن هناك قتلى في الدبابة. ويُذكر أنّ أحد المسلحين وُجد داخل الخندق في النقطة 224.

تشير الساعة 5:28 في السجل إلى اجتياز أحد عناصر حماس لمنطقة "بورما"، كما سُمّيت في السجل. وفي الساعة 5:34 "رصد مسلح إضافي بين السياج والنقطة 224"، ويذكر السجلّ أنّه "تم استدعاء جميع الدبابات… المروحيات الهجومية ستكون فوقنا خلال خمس دقائق". بعد دقائق قليلة، يذكر السجلّ تحديثا من موقع الحادثة: "في دبابة بانتر أ مؤكدا وجود قتيل واحد"، كما تمّ رصد مسلح آخر على الدرج في الموقع. وكُتب في الساعة 6:37: "مسلّح واحد - قتيل - على الدرج... مسلّح ثانٍ - قتيل - في الخندق عند 224. مسلّح ثالث قتيل خلف السياج عند 227… قتيلان من قواتنا وتم إخلاؤهما من الدبابة. جريحان داخل الدبابة. وجريح واحد في موقع التجمّع حالياً يجري العمل على إنقاذه".

اكتشاف فقدان شاليط

فقط بعد ساعة و27 دقيقة من بداية الحدث، عند الساعة 6:40 صباحاً، يظهر في سجلّ العمليات أول تقرير يقول "هناك جندي مفقود من الدبابة". وبعد أربع دقائق من ذلك، سُجّل لأول مرة اسم الكود: "حنبعل". ولم تكن تلك المرة الأخيرة. ففي الساعة 6:48، سُجّل: "جندي واحد من الدبابة - غير معروف أين هو! - حنبعل". وذُكر أنه تم إخلاء جريح مصاب في الرأس من الدبابة ونقل إلى المروحية. على مدى دقائق طويلة، حاولت القوات في الميدان فهم ما حدث وبذلت جهوداً للعثور على الجندي المفقود. في الساعة 7:12، وصل أول بلاغ عن العثور على درع واقٍ وخوذة على السياج. وبعد نصف ساعة من ذلك، وصل التقرير إلى سجلّ العمليات، وبعد ربع ساعة إضافية أشير رسمياً لعملية الخطف. وجاء الترتيب في السجل كالتالي:

الساعة 7:46: لم يُعثر على آثار سحب للجندي، لكن تم العثور عند النقطة 225 على السياج على درع واقٍ وخوذة.

الساعة 8:00: اسم الجندي المخطوف: جلعاد شاليط.

الساعة 8:45: المصريون ينتشرون على طول الحدود مع القطاع لمنع نقل المفقود إلى سيناء.

الساعة 9:52: داخل المنطقة تم رصد آثار أقدام - للمسلحين وللجندي المخطوف.

وكُتب لاحقاً في السجلّ، أنّه تمّ رصد مواد متفجّرة عند مدخل نفق، ويبدو أنه النفق الذي استخدمه المسلحون، وأن خاطفي شاليط عادوا إلى القطاع عبر النقطة 223، وأنه عُثر على حزام ناسف على جثة أحد المسلحين. يذكر السجل في الساعة 13:38، أن الدرع الواقي الذي عُثر عليه موجود لدى ضابط قصاصي الأثر، وأن "عليه آثار دم وشظايا".

شائعة نقل الجندي إلى مصر

يشير تقييم الوضع الذي أجري في الساعة 16:20، إلى أن "الجندي على الأرجح حي، لا نعرف أين هو، وقد يكون ليس في منطقتنا. الهجوم من تنفيذ حماس… التي كانت تُحضّر له منذ نحو ثلاثة أسابيع، وهو غير مرتبط بالحملة العسكرية أو بالأحداث الأخيرة في القطاع. قد يكون هناك مراقب داخل النفق شاهد المروحيات الحربية. قد يتطور الأمر إلى تصعيد كبير. ربما يدخلون إلى الداخل، وهناك احتمال أن المخطوف لم يعد في منطقتنا وأنه نُقل شمالاً". وكُتب في الساعة 16:34: "قائد القطاع يتعرّف إلى آثار أقدام الجندي في منطقة المضخة 400 - بين 223 و224، حيث يُعتقد أنّ فتحة النفق موجودة".

وأشار السجل في الساعة 17:38 إلى أنّه "تدور شائعة بأن الجندي المخطوف نُقل عبر نفق إلى مصر لحمايته بشكل أفضل وللمساومة على إعادته. موثوقية المعلومات غير واضحة". ولفت السجلّ في الساعة 17:49، إلى أنّ ضابط التعقّب (قصاصي الأثر) في اللواء موجود داخل المنزل الذي يُعتقد أنّ فتحة النفق فيه: "يرصد الحفر… أكوام من الرمل وحفريات". وبعد نحو ثلاث دقائق من ذلك، في الساعة 17:51، أعلن قائد اللواء أنّه "تم العثور على فتحة النفق. هذا هو المنزل".