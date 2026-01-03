فيلم أميركي طويل: كرونولوجيا التحضير للإطاحة بالرئيس الفنزويلي

- بدأت إدارة ترامب في يناير 2025 بتصنيف المنظمات الإجرامية الفنزويلية كـ"منظمات إرهابية أجنبية"، مما مهد الطريق لاستخدام القوة ضد فنزويلا، مع مضاعفة المكافآت المالية لمن يدلي بمعلومات عن مادورو. - عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي ضمن عملية "الرمح الجنوبي"، متضمنة غارات على سفن زُعم أنها تنقل مخدرات، واعتقلت مادورو وزوجته في يناير 2026. - تعكس الحالة الفنزويلية نمطًا من استخدام التصنيف السياسي كأداة لتهديد الدول، مما يثير قلقًا في أميركا اللاتينية حول تكرار السيناريو في دول أخرى.

أعاد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحرك عسكري غير مسبوق في فنزويلا، ولا سيما الإعلان عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته فجر اليوم السبت، تسليط الضوء على آليات الاستعداد والتحضير الأميركي للتدخل خارج الأطر الشرعية الدولية.

ويثير هذا المشهد أسئلة جدية حول كيفية تحول الخطاب السياسي إلى مبرر لتهيئة مسارح الغزو أو الاختطاف السياسي، خصوصا في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية، حيث لا تزال ذاكرة التدخلات والانقلابات حية. ويتجاوز هذا السياق فنزويلا ليحمل رسائل مبطنة إلى ساسة دول أخرى، حليفة كانت أم غير "ودية"، وفق القراءة الترامبية.

المؤشرات المبكرة: التصنيف والضغط السياسي

في يناير/كانون الثاني 2025، وقع ترامب مرسوما يسمح بتصنيف المنظمات الإجرامية باعتبارها "منظمات إرهابية أجنبية"، وشمل ذلك عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، ما فتح الباب أمام استخدام واسع للقوة ضد الدولة التي يتهم رئيسها مادورو بالتواطؤ معها.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، ضاعفت الولايات المتحدة مكافأتها لمن يدلي بمعلومات عن مادورو من 25 إلى 50 مليون دولار، بالتوازي مع منح وكالة الاستخبارات المركزية الضوء الأخضر لبدء عمليات سرية ضد فنزويلا، في استعادة واضحة لتاريخ طويل من تدخلات الوكالة في أميركا اللاتينية، من دعم الانقلابات في السبعينيات إلى عمليات اختطاف سياسيين وتهديد حكومات محلية بالقوة.

التعزيز العسكري والضربات المباشرة

في منتصف أغسطس/آب 2025، عززت واشنطن انتشارها العسكري في البحر الكاريبي، بما شمل حاملات طائرات ومدمرات مجهزة بصواريخ، ضمن عملية أطلقت عليها تسمية "الرمح الجنوبي". وتزامن ذلك مع غارات على سفن زعم أنها تنقل مخدرات، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى، في عمليات وُصفت دوليا بأنها تجاوز صارخ للقانون الدولي.

واستمرت الهجمات البحرية حتى نهاية عام 2025، تلتها تدخلات برية وجوية شملت غارات بطائرات مسيرة ومروحيات، وسط تحذيرات أممية من انتهاكات إنسانية. وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الحالي، أعلن ترامب اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما من البلاد، في خطوة وصفها بـ"الهجوم الواسع النطاق"، واعتبرها سياسيون فنزويليون وآخرون اعتداء مباشرا على السيادة الوطنية.

التصنيف باعتباره أداة تمهيد للتدخل

تاريخيا، لم تبدأ العمليات العسكرية الأميركية ضد دول أخرى بمجرد إرسال القوات، بل سبقتها في الغالب مرحلة تحضيرية تعتمد على إعادة تصنيف الأنظمة أو قادتها لتبرير التدخل. في غرينادا عام 1983، جرى تدخل عسكري لإسقاط الحكومة المحلية بذريعة حماية الأميركيين والسياح، رغم أن العملية كانت خارج القانون الدولي.

وفي ليبيا عام 1986، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على طرابلس وبنغازي ردا على هجمات إرهابية نسبت إلى نظام معمر القذافي، وأسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم أطفال، ما أثار جدلا دوليا حول شرعية الرد العسكري.

أما في بنما عام 1989، فقد صُنف الرئيس مانويل نورييغا باعتباره "تاجر مخدرات"، ما سهّل غزوه واعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة. وتكرر النمط ذاته في أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003، حيث نُفذت غزوات شاملة تحت ذرائع مكافحة الإرهاب أو امتلاك أسلحة دمار شامل، تبيّن لاحقا أنها مبررات لتدخل عسكري مباشر.

وفي أميركا اللاتينية والعالم، تؤكد عمليات وكالة الاستخبارات الأميركية، والتهديد العسكري المباشر أو غير المباشر لإجبار الحكومات على التغيير ودعم قوى يمينية، كما حدث في هايتي وغواتيمالا، نمطا مستمرا من فرض السياسة بالقوة.

فنزويلا في السياق ذاته

في جميع هذه الحالات، تحول التصنيف السياسي الأميركي الأحادي، وخارج منظومة الأمم المتحدة، إلى أداة تهديد وترهيب، طاولت حتى المحاكم الدولية والمنظمات الأممية، بهدف تجريد الدولة المستهدفة من السيادة والشرعية الدولية، وتسهيل استخدام القوة، سواء عبر غزو مباشر، أو عمليات سرية، أو اعتقالات مستهدفة خارج أطر القانون الدولي.

وفي الحالة الفنزويلية، تكرر النمط نفسه مع مادورو، إذ صُنفت العصابات المحلية باعتبارها "إرهابية"، وربط رئيس الدولة مباشرة بها، ووُضعت جوائز مالية على رأسه، وكأنه مجرم فار من العدالة. وقد أكد هذا التوجه مرارا وزير خارجية ترامب ماركو روبيو، بالتعاون مع تيد كروز وليندسي غراهام وماركو غويتيريز وغيرهم، في سياق خلق المبرر الأميركي لاختطافه بالقوة وملاحقته قضائيا في الولايات المتحدة، فيما يراه مراقبون تجاوزا صارخا للسيادة الوطنية.

التداعيات المحتملة: أبعد من كاراكاس

ورغم أن الحالة الفنزويلية قد تبدو معزولة ضمن سياسات ترامب، فإن وجود مواقف أيديولوجية جذرية داخل إدارته، وخصوصا لدى بعض المشرعين ووزير الخارجية ماركو روبيو، في عدائهم لما يصنفونه "أنظمة يسارية"، يثير قلق قوى وأطراف في أميركا اللاتينية خبرت تاريخ التدخل الأميركي في دولها، عبر دعم ديكتاتوريات وانقلابات عسكرية.

ولا يمكن قراءة ما جرى في كاراكاس بمعزل عن احتمالية تحوله إلى تهديد لكل زعيم دولة في الإقليم، في ظل تاريخ حديث مليء بحالات أُزيحت فيها سلطات بالقوة. غير أن هذه الحالات لم تتحول إلى قواعد قانونية، بل بقيت استثناءات فرضتها موازين القوة.

ويبقى السؤال الأوسع اليوم: هل سيهيمن منطق القوة على القانون، أم ستعيد الأزمة الاعتبار للحوار والوساطة والآليات الدولية الشرعية؟ الإجابة لن تحدد مصير فنزويلا وحدها، بل ستترك أثرها على شكل النظامين الإقليمي والدولي في السنوات المقبلة، خصوصا إذا ما استغلت إدارة ترامب ما جرى لانتزاع تنازلات من أنظمة أخرى، في سياق لا يخلو من الترغيب والترهيب.