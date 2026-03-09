فيديو يظهر تصدي القوات القطرية لاعتداء إيراني بالصواريخ

- أظهرت القوات المسلحة القطرية كفاءة عالية في التصدي لـ17 صاروخًا باليستيًا و6 طائرات مسيرة إيرانية دون تسجيل أي خسائر، مما يعكس جاهزيتها لحماية سيادة الدولة. - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام قطر بالدفاع عن سيادتها وأمنها وفقًا للقانون الدولي، مع التركيز على التعاون للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. - شدد وزير الخارجية القطري على أن استهداف الأراضي القطرية يمثل انتهاكًا خطيرًا، مؤكدًا على أهمية التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع الصراع.

أظهر مقطع فيديو بثته وكالة الأنباء القطرية" قنا"، اليوم الاثنين، مشاهد من تصدي القوات المسلحة القطرية بنجاح لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات على دولة قطر.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، اليوم الاثنين، عن تعرض دولة قطر حتى عصر اليوم الاثنين، لـ17 اعتداء إيرانياً بصواريخ باليستية، وستة اعتداءات بطائرات مسيرة، مؤكدة التصدي لها دون تسجيل أي خسائر.

تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر حتى عصر اليوم الاثنين، لهجوم بعدد (17) صاروخاً باليستياً وعدد (6) طائرات مسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة، بفضل الله، في التصدي لعدد (17) صاروخاً باليستياً وعدد (6) طائرات مسيّرة دون تسجيل أي خسائر.



pic.twitter.com/ysTxMaG7rF — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 9, 2026

وأمس الأحد، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قطر "لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي". وشدد الجانبان، خلال الاتصال على "ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم المسارات السياسية التي من شأنها معالجة التوترات الراهنة وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن استهداف الأراضي القطرية بالصواريخ يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدولة والقانون الدولي، مشدداً على أن حماية أمن قطر وسلامة أراضيها تمثل أولوية قصوى. وفي الوقت نفسه، أوضح أن الدوحة تواصل تحركاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف من أجل احتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وشدد، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية، مساء الأحد، أن حماية أمن قطر وسلامة أراضيها تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن الدوحة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين. وأشار إلى أن قطر كانت ولا تزال تدعو إلى ضبط النفس واحتواء التوترات في المنطقة، مؤكداً أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، ويهدد أمن المنطقة بأسرها.