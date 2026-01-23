- أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى احتمال تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بسبب نقل سجناء "داعش" إلى العراق، مع تأكيد على الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام. - أكد فيدان على تأثير حزب "العمال الكردستاني" على قرارات "قسد"، مشددًا على ضرورة مغادرة أعضاء الحزب غير السوريين المنطقة، وضرورة تغيير التنظيم لتجنب الزوال. - توصلت "قسد" والحكومة السورية إلى تفاهم لتمديد الهدنة بعد اجتماع إيجابي في أربيل، مع تأكيدات على عدم العودة للحرب وتعزيز الحوار.

لمّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إلى تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرق البلاد، بسبب نقل سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي من سورية إلى العراق. وأفاد فيدان في تصريحات صحافية لقناة "إن تي في"، أن "هناك العديد من الأحداث التي تمهّد لوقف إطلاق النار، ويجري حالياً نقل سجناء داعش من سورية إلى العراق، وفي ظل هذه الظروف قد يستدعي الأمر تمديد وقف إطلاق النار، وهناك طلب مقدم بهذا الشأن".

وأضاف وزير الخارجية التركي أنه "تجري جهود دبلوماسية حثيثة تشارك فيها تركيا التي لا ترغب في أي استمرار للصراع"، معرباً عن أمله أن "تطلق عملية سلام إيجابية، وأن تكون هناك إرادة جادة لحل هذه المسألة عبر الحوار". ورداً على سؤال عن سبب انهيار "قسد" خلال أسبوعين، أجاب فيدان: "بصراحة لم يكن الأمر مفاجئاً بالنسبة لي، حيث كنّا على دراية تامة بهذا الأمر، إذ دأبت وحدات حماية الشعب (الذراع العسكرية لقسد) على دراسة ديناميكيات المنطقة ذات الأغلبية العربية التي تحتلها لسنوات، وكنا نعرف البنية القبلية، وكيف ومتى ستثور القبائل".

وتطرق الوزير التركي إلى مسألة تأثير حزب "العمال الكردستاني" على قرارات "قسد" بالقول: "مظلوم عبدي (قائد قوات قسد) منفذ للأوامر. ينفذ التعليمات المعطاة، وإذا طالب مجلس الكردستاني وحدات حماية الشعب بالانخراط في العمل السياسي فإنهم يفعلون، أي إنهم خاضعون تماماً لقنديل". وأكمل "يجب على أعضاء حزب "العمال الكردستاني" غير السوريين مغادرة المنطقة. إن وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار غير مستدام، ويحتاج التنظيم إلى تغيير نفسه قبل أن يواجه خطر الزوال"، مؤكداً أن ""قسد" لا تستمع إلى أي رسائل من أنقرة، ولا ينبغي استخدامها أدواتٍ في أجندات الآخرين".

وكشفت مصادر كردية سياسية مقرّبة من "قوات سوريا الديمقراطية" ومن حكومة إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، أمس الخميس، عن التوصل إلى تفاهم يقضي بتمديد "طويل" للهدنة بين القوات السورية و"قسد"، عقب اجتماع وُصف بـ"الإيجابي" عُقد في مدينة أربيل، وجمع مبعوث الرئيس الأميركي إلى سورية توم برّاك، مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، وسط تأكيدات متبادلة على "عدم العودة إلى الحرب". وكان عبدي قد قال في منشور عبر منصة إكس، إنّ لقاءً "بنّاءً ومثمراً" جمعه ببرّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، في إقليم كردستان العراق، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في شمال شرق سورية، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار والدفع باتجاه مسار الحوار.

وكان قد جرى التوصل، مساء الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" على وقف النار في محافظة الحسكة، ومنطقة عين العرب (كوباني) ومنح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية الاندماج عملياً في الدولة السورية.