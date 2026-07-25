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فيدان يستقبل صدام حفتر في أنقرة وسط حراك دولي لتوحيد المؤسسات الليبية
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- استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نائب قائد "الجيش الوطني الليبي" صدام حفتر في أنقرة، مما يعكس انفتاح تركيا المتزايد على شرق ليبيا، وسط جهود إقليمية ودولية لتوحيد المؤسسات العسكرية والسياسية في البلاد.
- اللقاء يأتي بعد زيارة رئيس الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى بنغازي، حيث التقى حفتر، ويشهد تطوراً في العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا، بما في ذلك تدريب عسكريين ليبيين في تركيا ومشاركة في مناورات "إيفيس".
- حفتر أجرى تحركات دبلوماسية مكثفة شملت باكستان والولايات المتحدة، حيث ناقش تعزيز التعاون العسكري والمبادرة الأميركية لتوحيد المؤسسات الليبية تدريجياً.
- اللقاء يأتي بعد زيارة رئيس الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى بنغازي، حيث التقى حفتر، ويشهد تطوراً في العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا، بما في ذلك تدريب عسكريين ليبيين في تركيا ومشاركة في مناورات "إيفيس".
- حفتر أجرى تحركات دبلوماسية مكثفة شملت باكستان والولايات المتحدة، حيث ناقش تعزيز التعاون العسكري والمبادرة الأميركية لتوحيد المؤسسات الليبية تدريجياً.
استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، نائب قائد "الجيش الوطني الليبي" صدام حفتر في العاصمة أنقرة، في أحدث مؤشر على تنامي الانفتاح التركي على شرق ليبيا، بالتزامن مع تحركات إقليمية ودولية لدفع مسار توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية في البلاد.
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ونشرت وزارة الخارجية التركية صورة للقاء عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مؤكدة انعقاده من دون الكشف عن تفاصيل المباحثات، فيما لم يكن اللقاء مدرجاً على البرنامج المعلن للوزير. ويأتي بعد نحو شهر من زيارة أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى بنغازي، التقى خلالها صدام حفتر، في إطار اتصالات متواصلة بين الجانبَين. وتشهد العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، شمل استقبال عسكريين من شرق البلاد وغربها للتدريب في تركيا، ومشاركة عناصر من الطرفَين في مناورات "إيفيس" العسكرية.
ويأتي لقاء فيدان وحفتر في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة أجراها الأخير خلال الأسابيع الماضية، شملت باكستان والولايات المتحدة. ففي إسلام أباد، بحث صدام حفتر مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تعزيز التعاون العسكري والأمني والتدريب الدفاعي، فيما ناقش في واشنطن، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، المبادرة الأميركية الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في ليبيا. كما كشفت مصادر ليبية لـ"العربي الجديد" أن المباحثات تناولت تصوراً أميركياً لتوحيد المؤسسة العسكرية تدريجياً، مع الإبقاء على المرجعيات الحالية وصولاً إلى بناء جيش موحد، في إطار حراك تقوده واشنطن ويمهد للانتقال لاحقاً إلى تسوية سياسية شاملة.