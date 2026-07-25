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ما هي الأبعاد الاستراتيجية التي قد تدفع تركيا لزيادة الانفتاح على شرق ليبيا؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه المبادرة الأميركية لتوحيد المؤسسات الليبية؟

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