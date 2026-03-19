فيدان يزور قطر ثاني محطات جولته في المنطقة

- يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قطر بعد مشاركته في اجتماع وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية في السعودية، حيث سيلتقي أمير قطر ورئيس الوزراء القطري لعقد مؤتمر صحفي مشترك. - تسعى تركيا لفتح قنوات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وحل الخلافات، حيث عقد فيدان اجتماعات مع نظرائه السعودي والأردني والإيراني. - أدان اجتماع الرياض الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي وأكد حق الدول في الدفاع عن نفسها، مطالبين إيران بوقف اعتداءاتها واحترام القانون الدولي.

هاكان فيدان، اليوم الخميس، دولة قطر، في ثاني محطات جولته في المنطقة، التي بدأها أمس الأربعاء من السعودية، حيث شارك فيدان في اجتماع استضافته الرياض على مستوى وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية. وأعلنت وزارة الخارجية التركية الزيارة، مبينة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل وزير الخارجية التركي خلال الزيارة.

وأضافت أن فيدان سيلتقي أيضاً رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موضحة أنه من المتوقع أن يعقد فيدان ونظيره القطري مؤتمراً صحافياً مشتركاً عقب اللقاء في ساعات المساء، من دون إضافة تفاصيل أخرى.

وكان فيدان أعلن عزمه البدء بجولة في المنطقة، من دون تحديد الدول التي سيزورها، ليبدأ الجولة في السعودية، مشاركاً في الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، على أن تكون قطر محطته الثانية. وتسعى تركيا لفتح قنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، بهدف وقف إطلاق النار، وحلّ الخلافات دبلوماسياً، وتكثف من اتصالاتها على أرفع مستوى.

وعقد فيدان في الرياض، أمس، اجتماعاً مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول، كما بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أمس أيضاً، سير الحرب على إيران، بحسب ما نقلته "الأناضول" عن مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وبحث اجتماع الرياض الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، وأذربيجان، وتركيا، وأكد الوزراء إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات المتعمّدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمنشآت السكنية والمقار الدبلوماسية.

وأكد الوزراء في البيان الختامي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، مشددين على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات.