- حثّ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على الالتزام باتفاق الدمج مع الحكومة السورية، محذراً من نفاد صبر الجهات المعنية، ومؤكداً على أهمية الحوار لتجنب العمل العسكري. - تتزايد المؤشرات على تنفيذ جزئي لاتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة السورية و"قسد"، وسط توترات في شمال حلب وشرقها، مع استمرار اجتماعات اللجان المشتركة لبحث الدمج العسكري وشكل الدولة. - أكدت وزارة الدفاع التركية أن استمرار "قسد" في أنشطتها يضر بالاستقرار، مشددة على ضرورة اندماجها في الجيش السوري، بينما دعا الرئيس أردوغان إلى تطبيق الاتفاق لضمان وحدة الأراضي السورية.

حثّ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على الالتزام باتفاق الدمج الموقع مع الحكومة السورية، محذّراً من أن صبر الجهات المعنية بدأ ينفد بسبب التأخر في تنفيذ الاتفاق. وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "TRT World"، إن بلاده لا ترغب في اللجوء مجدداً إلى العمل العسكري ضد "قسد"، لكنها تأمل أن تمضي الأمور عبر الحوار والمفاوضات وبشكل سلمي، مضيفاً: "لا نريد أن نرى أي حاجة للوسائل العسكرية مجدداً، لكن على (قسد) أن تدرك أن صبر الجهات الفاعلة ذات الصلة بدأ ينفد". وتابع: "عليهم احترام التزامهم باتفاق العاشر من مارس/آذار، ويتوقع الجميع منهم الوفاء بهذا الاتفاق دون أي تأخير أو تعديل، لأننا لا نريد أن نشهد أي انحراف عنه".

وتتزايد المؤشرات على تنفيذ جزئي ومتدرج لبعض بنود اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الحكومة السورية و"قسد"، وسط تسريبات عن تحركات إقليمية لـ"قسد"، وتوترات ميدانية متصاعدة في مناطق التماس شمال حلب وشرقها، خاصة في محيط سد تشرين ودير حافر. وأكدت مصادر سياسية مطّلعة أن الاتفاق، الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، لا يزال قيد التطبيق، رغم تعقيدات المشهد السوري، مشيرة إلى استمرار اجتماعات اللجان المشتركة لبحث تنفيذ البنود، خاصة ما يتصل بالدمج العسكري وشكل الدولة.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، الجمعة الماضي، أن استمرار "قسد" في أنشطتها بدلاً من الاندماج في الجيش السوري يلحق الضرر بالاستقرار، مشددة على أنه لا خيار أمام "قسد" سوى الانخراط في المؤسسات الرسمية، وأن أي بديل آخر لن يؤتي ثماره.

وفي إحاطة صحافية، قال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، إن بعض الدول تشجع "قسد" على عدم الاندماج، مضيفاً أن تركيا تتوقع تنفيذ الاتفاق فردياً لا وحدةً واحدة. وأضاف أن التحركات الأخيرة للقوات المسلحة التركية في سورية تأتي ضمن عمليات تناوب روتينية، مشيراً إلى أن ما يجب مراقبته هو سلوك "قسد" والجيش السوري، لا تحركات الجيش التركي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا، الثلاثاء الماضي، إلى تطبيق اتفاق الدمج، مشدداً على وحدة الأراضي السورية، ومؤكداً أن نجاح هذا المسار أساسي لإفشال ما وصفها بـ"مخططات قوى الشر"، وتفكيك التنظيمات التي تصنّفها أنقرة إرهابية، وعلى رأسها "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تشكل العمود الفقري لـ"قسد"، وتعدّها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

وينص اتفاق 10 مارس/آذار 2025 على مبادئ لإعادة تنظيم المشهد السياسي والأمني في سورية، بما يشمل ضمان التمثيل العادل لجميع السوريين، والاعتراف بالمجتمع الكردي مكوّنا أصيلا من الدولة، ووقفا شاملا لإطلاق النار، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز. كما يتضمن الاتفاق ضمان عودة المهجّرين، ومكافحة فلول نظام الأسد، ورفض خطابات التقسيم والكراهية، مع التزام اللجان التنفيذية ببدء تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

(رويترز، العربي الجديد)