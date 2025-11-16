فيدان: ننتظر تطور المحادثات بين دمشق وقسد ونبحث الأمر مع واشنطن

- أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على أهمية المحادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى متابعة تركيا للتطورات وضرورة إنهاء الاحتلال في سوريا لدعم الاستقرار. - أوضح فيدان أن الولايات المتحدة انخرطت في الملف السوري لمحاربة داعش، مشيراً إلى توقف المحادثات بين دمشق و"قسد" بسبب تدخل إسرائيل، مع تأكيد تركيا وواشنطن على احترام سيادة الأراضي. - أعرب فيدان عن استعداد تركيا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، مشدداً على استمرار المقاومة المسلحة طالما استمر الاحتلال، وداعياً لتطوير آلية لإنهاء الاحتلال وتخفيف الظلم.

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن تركيا تنتظر تطور وصول المحادثات بين الحكومة السورية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى نقطة معينة، كاشفاً عن عقد لقاءات بين سورية والولايات المتحدة، ومحادثات تركية أميركية بهذا الصدد. جاء ذلك في حوار أجرته قناة "A خبر" التركية، مساء السبت، تطرق فيها الوزير التركي للتطورات في سورية وملف قوات "قسد".

وأفاد فيدان في حديثه عن الموقف الأميركي حيال الملف السوري، بأن انخراط الولايات المتحدة في سورية "جاء بذريعة وجود تنظيم داعش ومحاربته، وهناك آليات واستثمارات سياسية ومنظور مُحدد جرى ترسيخه هنا، تواصل هذا الأمر منذ النظام السابق وحتى الآن، ويتطلب إنهاء هذا الأمر واختتامه عند نقطة معينة بطريقة تفيد جميع الأطراف".

واعتبر أن مسار المحادثات بين دمشق و"قسد" أمر بالغ الأهمية، بالرغم من توقف هذه المحادثات في مرحلة ما بعد تدخل إسرائيل في الجنوب السوري، والأمر الذي يشغل أنقرة وواشنطن هو ضمان عدم تهديد إسرائيل لسورية، وتوقف الأخيرة عن تهديد إسرائيل، حيث يحترم الجميع سلامة أراضي وسيادة بعضهم البعض.

وأضاف الوزير التركي "في الوقت الحالي جزء من الأراضي السورية هي تحت الاحتلال، ويجب أن ينتهي هذا الاحتلال وتجنب أي نهج يهدد بقية الأراضي السورية، ومن الأهمية بمكان أن تدعم أميركا الازدهار والاستقرار في سورية، وننتظر أن تتطور محادثات قسد مع دمشق إلى نقطة معينة، هناك مفاوضات جارية واجتماعات مع الأميركيين، ونعمل على ضمان تطورها، وأحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى توقف المحادثات هو جنوح قسد عن المسار والسعي وراء فرص في أزمات إقليمية جديدة".

وتتابع تركيا من كثب التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وترى تركيا أن هذه الاتفاقية جزء من مسار تركيا خالية من الإرهاب، وهو مسار حلّ حزب العمال الكردستاني لنفسه وإلقاء السلاح المستمر منذ أكثر من عام، وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية (عصب قسد) امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سورية.

فيدان عن قوة الاستقرار في غزة: مستعدون لتحمّل المسؤولية

وفيما يخص التطورات في غزة وقوة الاستقرار الدولية، قال فيدان إن تركيا "مستعدة لتحمل المسؤولية في غزة، وستفي بمسؤوليتها في جميع الأمور، بما في ذلك نشر القوات العسكرية، لكن في الوقت الحالي هناك مشروع قرار في مجلس الأمن قيد النقاش والتداول، وهذا المشروع في تغير وتطور ونقاش، وقوة الاستقرار هي إحدى المؤسستين المدرجتين في خطة ترامب للسلام، وسيشكل نصاً للقانون الدولي بشأن صلاحياته الواضحة وكيفية عمله عند دخوله حيز التنفيذ".

وأضاف "هناك مركز التعاون المدني العسكري ينسقه الأميركيون بالتعاون مع إسرائيل"، مؤكداً التزام تركيا بتطبيق آليات لضمان التنسيق في دفع اتفاقية السلام قدماً، وأن الحوار الوثيق بين السلطات العسكرية مستمر في هذا الصدد.

وفيما يخص المواقف المتعلقة بنزع سلاح حماس قيّم فيدان الوضع بقوله: "نحن ننظر إلى الفعل لا إلى الفاعل، بمعنى آخر ندين الظلم بغض النظر عمن يرتكبه، سواء كان دفاعاً عن فلسطين أو المقاومة، ما دام الاحتلال قائماً وما دام الظلم مستمراً ستكون هناك مقاومة مسلحة مضادة، إن لم تكن حماس فغيرها، هذا جزء لا يتجزأ من مقاومة الاحتلال، كل فلسطيني سيقوم بدوره، والغرب يعلم ذلك، وما نقوله ليس بدء العملية بنزع سلاح حماس، بل تطوير آلية لإنهاء الاحتلال، وتخفيف الظلم والقضاء عليه، هذا المنطق يحتاج إلى شرح واضح".