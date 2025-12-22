فيدان من دمشق: لا مؤشرات جدية على التزام "قسد" بتنفيذ اتفاق 10 آذار

- وفد تركي رفيع المستوى يزور دمشق، يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات، للقاء الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين سوريين، بهدف تقييم العلاقات التركية-السورية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. - اللقاءات تركز على تنفيذ اتفاق 10 مارس بين الحكومة السورية و"قسد"، ومناقشة المخاطر الأمنية في جنوب سورية بسبب العدوان الإسرائيلي، والتعاون لمنع عودة "داعش". - الزيارة تشمل استعراض مشاريع إعادة إعمار سورية، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، مع توقع عقد مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية التركي والسوري.

أكدت سورية وتركيا، اليوم الإثنين، متانة علاقتهما الاستراتيجية وتوسّع مجالات التعاون بينهما، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني، بالتوازي مع التشديد على ضرورة تنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومواصلة التنسيق المشترك في مكافحة تنظيم "داعش". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في دمشق، عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بوفد تركي رفيع المستوى في قصر الشعب.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان، إن الرئيس أحمد الشرع بحث مع الوفد التركي جملة من الملفات المهمة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصا في ضوء رفع العقوبات الأميركية عن سورية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري، وملف عودة اللاجئين السوريين.

وأوضح الشيباني أن المباحثات تناولت أيضا ملف مكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم "داعش" إلى الساحة السورية، إلى جانب مناقشة تصور مشترك يتعلق بمنطقة شمال شرق سورية، مؤكدا أن العلاقات السورية – التركية علاقات استراتيجية تشهد تطورا متواصلا في مختلف القطاعات.

وفي ما يخص اتفاق 10 آذار الموقع مع "قوات سوريا الديمقراطية"، شدد الشيباني على أن الاتفاق يعبر عن إرادة سورية واضحة في توحيد الأراضي السورية، لكنه أشار إلى أن الحكومة لم تلمس حتى الآن إرادة جدية من جانب "قسد" لتنفيذه. ولفت إلى أن الحكومة السورية تقدمت مؤخرا بمقترح يهدف إلى تحريك الاتفاق بشكل إيجابي، وتلقت ردا عليه يوم أمس، وتعمل حاليا على دراسته. وأضاف أن منطقة الجزيرة تشكل جزءا أساسيا من سورية وتحظى باهتمام خاص من الدولة، محذرا من أن أي تأخير في اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة ينعكس سلبا على استقرار المنطقة ويعيق جهود إعادة الإعمار.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللقاءات التي أجريت في دمشق كانت مثمرة، وبحثت ملفات متعددة في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدا أن تركيا تولي أهمية كبرى لاستقرار سورية، وهي مستعدة لتقديم مختلف أشكال الدعم لتحقيق هذا الهدف.

وأشار فيدان إلى أن المباحثات تناولت أيضا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدا ضرورة تخلي إسرائيل عن سياساتها التوسعية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في سورية والمنطقة. كما أوضح أن الجانبين ناقشا سبل محاربة تنظيم "داعش" وآليات العمل المشترك للتصدي له.

وفي ما يتعلق بملف "قسد"، شدد فيدان على أهمية تنفيذ اتفاق 10 آذار، معتبرا أن اندماجها في مؤسسات الدولة السورية يصب في مصلحة جميع الأطراف، ولافتا إلى أن استقرار سورية ينعكس بشكل مباشر على استقرار تركيا. وأضاف أن الانطباع السائد حتى الآن يشير إلى غياب نية لدى "قسد" لتنفيذ الاتفاق. كما أكد فيدان أهمية رفع قانون "قيصر" عن سورية، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في دعم الاستقرار على مستوى المنطقة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الشرع استقبل في قصر الشعب وفدا تركيا ضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن. وأفادت بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.

وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر قد قال، السبت الماضي، إن المهلة الممنوحة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) للاندماج في الجيش السوري تنتهي مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أن بلاده مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات بعد هذا التاريخ. ورأى الوزير التركي أن اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، الموقع بين حكومة دمشق و"قسد"، جرى إعداده في إطار مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد"، إلا أنّه "لم يلقَ حتى الآن صدى وانعكاساً عملياً على أرض الواقع، ولم يُدعم بخطوات ملموسة".

وأكد ضرورة أن تكون عملية دمج "قسد" في الجيش السوري بموجب خريطة طريق واضحة، وجدول زمني معين، وملزم وقابل للتنفيذ، بدلاً من أن تدار هذه المرحلة عبر "عبارات غامضة لا نهاية لها". وشدد على ضرورة دمج "قسد" في الجيش السوري "بعد فصلها عن العناصر الإرهابية وتطهيرها منها، وتخليها عن الخطاب الانفصالي واللامركزي"، مشيراً إلى "ضرورة التزام وارتباط (قسد) بالسلطة المركزية، والقضاء التام على أي هياكل أمنية موازية على أرض الواقع".

في سياق متصل، أبدت المسؤولة عن "وحدات حماية المرأة" في قوات "قسد"، سوزدار حاجي، تشاؤمها حيال مسار المحادثات الجارية مع دمشق، مؤكدة أن الاتفاقات المعلنة لم تُترجم إلى خطوات عملية على الأرض. وقالت حاجي، وهي عضو في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، وعضو فريق التفاوض مع الحكومة السورية، في تصريحات لموقع "theamargi" الكردي، السبت، إن المحادثات مع دمشق "لم تحقق أي خطوات إلى الأمام"، وإن التواصل "لم يتجاوز إطار النقاش".

وأشارت إلى أن الموعد المحدد لتنفيذ اتفاق 10 آذار يقترب من دون تحقيق تقدم ملموس، معتبرة أن المشهد الميداني لا يعكس أجواء تهدئة حقيقية، في ظل استمرار الاشتباكات المتقطعة على محاور نهر الفرات. ورأت حاجي أن ما يجري حالياً لا يمكن وصفه بمفاوضات، معتبرة أن "الطرف المقابل" يسعى إلى فرض تصوراته بشأن دمج "قسد" ضمن بنية عسكرية جديدة، من دون التوصل إلى تفاهمات سياسية واضحة تضمن الشراكة والتمثيل، مشيرة إلى أن الخلاف الأساسي يتمحور حول آلية التعامل مع "قسد"، في ظل طرح يقضي بحلّها ودمج عناصرها بشكل فردي ضمن الجيش الجديد، بدلاً من الحفاظ على بنيتها القائمة.

من جانبها، أصدرت قبيلة الجبور في منطقتَي الجزيرة وحلب بياناً، اليوم، أكدت فيه ضرورة إنهاء ظاهرة المليشيات والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية، بما يحفظ وحدة البلاد واستقرارها. ووجّه البيان انتقادات حادة لمليشيا "قسد"، متهماً إياها بالتعنت والمماطلة في تنفيذ اتفاق 10 آذار، ومحذراً من خطورة الدور الذي يؤديه مقاتلو حزب العمال الكردستاني في الجزيرة السورية. كما أدان البيان ما وصفه بـ"الممارسات العبثية" لمليشيا الهجري في محافظة السويداء، إلى جانب السلوكيات الإجرامية لفلول النظام السابق الساعية إلى زعزعة الأمن وضرب الاستقرار.

وتبادلت سورية وتركيا الزيارات منذ سقوط النظام، وشهدت العلاقات الثنائية زخماً في العديد من المجالات، وبرزت فرص تعاون على المستويين الثنائي والإقليمي، لا سيما في مجالي الأمن والاقتصاد. ومن المنتظر أن يعقد وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحافياً على هامش الزيارة. وزار الوزير فيدان سورية لأول مرة في 22 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، عقب إطاحة نظام الأسد، واستمرت الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين تركيا وسورية بوتيرة متسارعة. كما تحظى اجتماعات بصيغة "3+3" بين البلدين بأهمية بالغة في هذا الصدد، حيث زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برفقة وفد رفيع المستوى، تركيا في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، وخلال الزيارة، التقى فيدان وغولر وكالن بنظرائهم السوريين.