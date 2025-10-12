فيدان: تركيا لا ترى أمنها منفصلاً عن أمن سورية

- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ترابط أمن تركيا وسوريا، مع استمرار الدعم التركي للسوريين، وذلك بعد اجتماعات في أنقرة تناولت مكافحة الإرهاب وضبط الحدود. - ركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لحماية مكاسب سوريا وضمان أمنها ووحدة أراضيها، مع تأكيد الجانب التركي على العزيمة السورية في مواجهة التحديات. - جرت مباحثات في دمشق بين وزير الدفاع السوري ووفد تركي لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وتم توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك في أغسطس الماضي.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إن بلاده لا ترى في أمن تركيا وأمن سورية أنهما منفصلان، مشدداً على مواصلة أنقرة تقديم جميع أنواع الدعم للسوريين. جاء ذلك في تغريدة له على منصة إكس، عقب اجتماعات ضمت وزراء خارجية ودفاع البلدين مع رئيسي جهاز المخابرات، عقدت في مقر وزارة الخارجية بأنقرة.

وشارك في الاجتماعات عن الجانب السوري كل من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين السلامة.

فيما شارك من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، حيث أعلن الجانبان السوري والتركي أن الاجتماعات جاءت لإجراء مباحثات حول القضايا المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الاستقرار والتعاون والتدريب المشترك، وتقييم التطورات الراهنة بالمنطقة.

الوزير التركي قال في منشوره "بعد تحرر الشعب السوري، نواصل اتصالاتنا المكثفة مع سورية في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، ونتفق معها على تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق لحماية مكاسب سورية وتعزيزها".

وأضاف "انطلاقاً من هذا المفهوم، أتاحت لنا الاجتماعات التي عقدناها اليوم في أنقرة بصفة وزيري خارجية ودفاع البلدين ورئيسي استخباراتهما، تناول الأبعاد الاستراتيجية لعلاقاتنا مع سورية بشكل شامل".

وأكد بالقول "ناقشنا الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لضمان أمن سورية بشكل كامل مع الحفاظ على وحدة أراضيها، مع تقييم خططنا الملموسة بشكل شامل ومفصل". وشدد الوزير التركي أن الحكومة السورية "تمتلك العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها"، مؤكداً بالقول "لا نعتبر أمن سورية منفصلًا عن أمن تركيا وسنواصل تقديم جميع أشكال الدعم لإخواننا السوريين".

وكان وفد حكومي رسمي سوري رفيع المستوى قد وصل اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة، وأجرى لقاءات مع الجانب التركي تخصّ القضايا الأمنية وضبط الحدود بين البلدين. وبحث المسؤولون خلال اللقاء التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سورية وتركيا، بحسب وكالة الأناضول.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية السورية أن الهدف من اللقاء يتمحور حول مباحثات قضايا مشتركة في "مجالات مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الاستقرار والتعاون والتدريب المشترك، في إطار تعزيز التنسيق والتفاهم بين البلدين".

وفي وقت سابق، قالت قناة الإخبارية السورية إن وفداً حكومياً رفيع المستوى يصل إلى العاصمة التركية أنقرة "لإجراء مباحثات مع الجانب التركي حول القضايا المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الاستقرار والتعاون والتدريب المشترك".

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت أمس السبت، أن الوفد السوري سوف يلتقي من الجانب التركي، وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، وذلك بهدف بحث التعاون في المجال الأمني، وتقييم التطورات الراهنة بالمنطقة. ونشرت وزارة الخارجية التركية صورة من اللقاء الأول بين المسؤولين السوريين والأتراك عقب وصول الوفد إلى أنقرة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وشهدت العاصمة السورية دمشق، أمس السبت، مباحثات بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ووفد عسكري تركي تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، في منشور على قناتها في "تليغرام"، أن أبو قصرة استقبل وفداً من مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، برئاسة رئيس المؤسسة خلوق غورغون، وبحث معه "العديد من المواضيع المشتركة، وسبل دعم الصناعات الدفاعية بين البلدين". ووقع الجانبان السوري والتركي في أغسطس/آب الماضي اتفاقية تعاون عسكري مشترك، تتضمن تقديم الدعم والتدريب العسكري التركي للقوات المسلحة السورية.