فيدان: ترامب يعتزم المشاركة بقمة ناتو في أنقرة

- يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حضور قمة الناتو في أنقرة في يوليو، حيث أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ترامب أبدى نيته الحضور خلال محادثاته مع الرئيس التركي أردوغان. - شدد فيدان على التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو، رغم الضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي، وأكد أن القمة المرتقبة تعد الأهم في تاريخ الحلف بسبب التحديات الإقليمية والدولية. - تدعم تركيا المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مع قلقها من هجمات إسرائيل على حزب الله، ويسعى فيدان لقيادة جهود وساطة إقليمية لتعزيز التحالفات.

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنتظر عقدها في يوليو/تموز المقبل بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال فيدان في مقابلة صحافية مع قناة بلومبيرغ خلال زيارته لسنغافورة، إن ترامب تحدث عدة مرات الشهر الماضي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب عن اعتزامه حضور القمة المقررة في 7-8 يوليو/تموز المقبل. وأوضح فيدان ردا على سؤال حول مشاركة ترامب "على حد علمنا نعم يعتزم الحضور"، مضيفا أن ترامب الذي تحدث معه أردوغان عدة مرات عبر الهاتف الشهر الماضي، أبدى نيته حضور القمة في كل مرة.

وشدد وزير الخارجية التركي على أنه بالرغم من الخطابات السياسية، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بحلف ناتو ولم تظهر أي مؤشر على نيتها تنفيذ التحذيرات بشأن احتمال الانسحاب من الحلف. وأضاف: "تمارس الولايات المتحدة ضغوطا مستمرة على حلفائها لزيادة الإنفاق الدفاعي وتحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم، وقد تلقى الأوروبيون الرسالة واتخذوا بالفعل خطوات لزيادة ميزانياتهم الدفاعية ضمن الحلف، وستتم مراجعة التقدم المحرز عندما يجتمع القادة".

وكان فيدان وصف في وقت سابق القمة المرتقبة بأنها الأهم في تاريخ الحلف، نظرا للتحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها ناتو جراء التطورات الدولية. وفي ما يخص المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، أكد فيدان أن بلاده تدعم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن كلا الجانبين يبذلان جهودا جادة لتمديد وقف إطلاق النار.

وأشار فيدان إلى أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على حزب الله في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، تشكل خطرا جسيما قد يؤدي إلى تقويض هذه المحادثات. وشدد بالقول: "أنا على ثقة من صدق نيات الأميركيين والإيرانيين، إنهم يريدون وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، لكنني لست متأكدا من نيات إسرائيل".

ويسعى فيدان إلى قيادة جهود وساطة باسم بلاده من خلال اتصالات شبه يومية مع نظرائه في مختلف دول العالم وخاصة في إيران وباكستان ومصر والسعودية، لتشكيل تحالف إقليمي قوي إزاء التطورات المستمرة.