فيدان: المحادثات حول قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية

- المفاوضات جارية لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة، تهدف للفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الحدود، مع بحث تفويضها وقواعد الاشتباك. - من المتوقع إعلان هيئة دولية لإدارة قطاع غزة ضمن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر قوة دولية، وتشكيل هيئة حكم جديدة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - تواجه خطة نشر القوة الدولية انتكاسات بسبب تردد الدول في المشاركة، وسط مخاوف من تعقيدات ميدانية واستخدام القوة ضد الفلسطينيين.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إنّ المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك. وأضاف فيدان متحدثاً من منتدى الدوحة في قطر أنّ الهدف الرئيسي للقوة ينبغي أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود.

وأمس الجمعة، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي قوله إنّ قوة الاستقرار الدولية في غزة قد تصبح أمراً واقعاً في أوائل العام المقبل. وقالت مصادر عربية وغربية إنه من المتوقع إعلان هيئة دولية مكلفة بإدارة قطاع غزة في إطار المرحلة التالية من وقف إطلاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية بحلول نهاية العام. وقالت المصادر الرسمية العربية والغربية، لـ"أسوشييتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تفويضها بالتحدث في هذا الشأن، إن الهيئة ستضم نحو اثني عشر من قادة الشرق الأوسط والدول الغربية.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق عدّة من قطاع غزة، ونشر قوة دولية للاستقرار، وتشكيل هيئة حكم جديدة. وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الهيئة، المعروفة باسم "مجلس السلام"، ويرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستشرف على إعادة إعمار غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة لمدة عامين قابلة للتجديد.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري نقل عن مسؤولين أميركيين وثالث غربي قولهم إنّ ترامب يخطط لإعلان بدء انتقال اتفاق غزة إلى مرحلته الثانية قبل بدء عطلة نهاية العام 2025 والكشف عن هيئة الحكم الجديدة في القطاع المحاصر، وقال مصدر غربي مطلع لـ"أكسيوس": "كل الجوانب المختلفة وصلت إلى مراحل متقدمة. كل شيء يمضي قدماً، والهدف هو إعلان ذلك قبل بدء فترة العطل".

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين، أنّ خطة نشر قوة دولية في قطاع غزة تواجه انتكاسة واضحة، بعدما باتت الدول المتوقع أن تساهم بقوات أكثر تردداً في المشاركة. وتفاقمت المخاوف عند الكثير من الدول من أن يجد الجنود أنفسهم مضطرين لاستخدام القوة ضد الفلسطينيين، ما دفع دولاً عدّة إلى التراجع عن عروض سابقة لنشر قوات، وسط قلق متزايد داخل الإدارة الأميركية من التعقيدات الميدانية التي قد تعترض هذه المهمة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية، ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعهّدت حركة حماس بإعادة كل الأسرى الإسرائيليين الـ48 الذين كانت لا تزال تحتجزهم، وبينهم 20 أحياء. وأعادت الحركة 47، بما في ذلك جثة جندي قُتل واحتجز جثمانه لأكثر من عقد، فيما تماطل إسرائيل بتنفيذ تعهداتها، وآخرها فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

(رويترز، العربي الجديد)