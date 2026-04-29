فيدان: الأيام المقبلة حاسمة لتوضيح المواقف بين واشنطن وطهران

- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية الأيام المقبلة في توضيح مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن المفاوضات الجارية، مشددًا على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز، وانتقد غياب الإرادة السياسية في الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا. - شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية الوحدة وتجاوز الخلافات العرقية والمذهبية، مؤكدًا على مسؤولية شعوب المنطقة في الحفاظ على السلام ودعم القوى السياسية لتحقيق "تركيا خالية من الإرهاب". - انطلق مسار "تركيا خالية من الإرهاب" بعد مصافحة تاريخية بين زعيم حزب الحركة القومية ونواب حزب ديم الكردي، مما أدى إلى إعلان الحزب الكردستاني حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح.

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن الأيام القليلة المقبلة حاسمة لتوضيح بعض المواقف من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية بينهما برعاية باكستانية. وشدد فيدان، في مؤتمر صحافي مع نظيرته النمساوية بياته ماينل رايزينغر في فيينا، على أن تركيا ستواصل جهودها ومساعيها للتوسط لوقف الحرب بين أميركا وإيران.

وأكد فيدان أن "الأيام القليلة المقبلة حاسمة لتوضيح بعض المواقف، وأنه من الأهمية بمكان أن يتصرف الطرفان الأميركي والإيراني بنية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتأسيس السلام، وبهدف فتح مضيق هرمز، حيث هناك بعض المسائل التفصيلية التي تحتاج إلى حل"، مؤكداً ثقة تركيا بالجهود الباكستانية.

وفي سياق آخر، انتقد فيدان "غياب الإرادة السياسية" لدى الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بانضمام تركيا إليه، وبالتحديد منذ عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ساركوزي في العام 2007. وأوضح فيدان أنه "بالنظر إلى المزايا الجيوسياسية والاقتصادية العديدة التي يمكن أن تقدمها تركيا، لماذا لا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي؟"، مجيباً أن لكل قصة وجهين، وأن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية داخل الاتحاد الأوروبي لقبول تركيا متى ما استوفت الشروط.

وأضاف: "للأسف، قضى ساركوزي على هذه الإرادة السياسية عام 2007، وتلاشت الإرادة السياسية الأوروبية، ولا بد من إعلان إرادة سياسية داخل الاتحاد الأوروبي. لكن من جهة أخرى، تتطور الأحداث الجيوسياسية بطريقة تجبرنا، بغض النظر عن طبيعة علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، على العمل معاً".

وشرح ما ذهب إليه بالقول: "على سبيل المثال، الأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمة في الشرق الأوسط، ومضيق هرمز، والتطورات في المنطقة، واستمرار الاستقرار في البلقان، وحجم التبادل التجاري المشترك مع دول الاتحاد، ومرونة التجارة المشتركة، وإنشاء قاعدة دفاعية – كلها قضايا مشتركة. فماذا ستفعل تركيا مع الاتحاد الأوروبي في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ كيف سنبني بنية أمنية أوروبية جديدة؟ كيف سنحسن ظروف المنافسة؟ ثمة قضايا عديدة، وعندما نجمع أوروبا وتركيا، نتحدث عن تعداد سكاني يبلغ 500 مليون نسمة".

لكنه استدرك مبيناً: "لكن للأسف، توجد أيضاً بعض المعضلات القائمة على القواعد داخل الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، قد ترغب 26 دولة من أصل 27 في شيء ما، لكن تفضيل دولة يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة قد يجعله غير كافٍ، لذلك قد تصبح تركيا والاتحاد الأوروبي رهينة لمصير دولة واحدة. النظام الحالي يتيح ذلك، ولا يقتصر الأمر على العضوية فحسب، بل يتعلق أيضاً بالخطوات العملية التي يجب اتخاذها في العلاقة".

وأكد أن هناك خطوات تتعلق بالأمن الأوروبي، وقضايا تتعلق بمشاكل البنية التحتية الحيوية في أوروبا، ومجالات تتعلق بزيادة القدرة التنافسية التجارية، وأخرى تتعلق بتوسيع الفضاء الرقمي. وأضاف أن "كياناً مشتركاً يضم 500 مليون نسمة يمكن أن يحقق إنجازات كبيرة، في حين أن دولة يقل عدد سكانها عن مليون نسمة قد تشكل عائقاً كبيراً، وهذه مشكلة يتعين على أوروبا حلها داخلياً".

إلى ذلك، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على ضرورة "تنحية الاختلافات العرقية والمذهبية والفكرية والتمسك بالوحدة وإعلاء قيمة الأخوة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها منطقتنا"، مؤكداً أن "التاريخ يفرض على شعوب المنطقة مسؤولية مشتركة.. ولن نستسلم لمن يسعى لإشعال نار الفتنة بيننا".

وأضاف الرئيس التركي، في كلمة الأربعاء أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، استحضر خلالها ذكرى معركة "كوت العمارة" (1915-1916)، التي تعد آخر انتصارات الدولة العثمانية في أرض العراق: "يجب أن نتحد في وجه من يسعون لإغراق أرضنا في سفك الدماء.. قد تختلف أصولنا، وطوائفنا، وأنماط حياتنا، ونظرتنا إلى العالم، وآراؤنا السياسية، لكن هذه ليست عوامل تفرقة، بل هي قيم استثنائية تضمن وحدتنا الإنسانية"، وتابع: "علينا تجاوز خلافاتنا والتمسك بالوحدة، يجب أن نتحدث لغة الأخوة (..) وتركيا تعمل على ذلك وتسعى لخلق نموذج جديد". واستطرد: "مستقبلنا مشترك كما الماضي، والانجرار وراء ألاعيب من يريدون تنفيذ عمليات جديدة في منطقتنا خيانة لتاريخنا ومستقبلنا (..) لا يمكن لأحد أن يفرق بيننا وبين إخواننا الذين عشنا معهم على الأرض نفسها لألف عام. لن نستسلم لمن يسعى لإشعال نار الفتنة بيننا".

وتطرق أردوغان إلى مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، قائلاً: "عندما نحل مشكلة الإرهاب، سيكتمل مسيرنا نحو قرن جديد لتركيا"، معرباً عن أمله في استكمال هذه المرحلة الحاسمة بدعم من القوى والأحزاب السياسية، من دون أي حوادث. كما أكد أن العملية تسير في "أجواء إيجابية". وتأتي تصريحات أردوغان بعد يوم من إطلاق حزب ديم أقوى انتقاداته للحكومة حتى الآن، متهماً إياها بالتصرف "بتردد وأيدي مرتعشة ومماطلة" على الرغم مما وصفه بـ"فرصة تاريخية للسلام". ورفض أردوغان هذه الانتقادات، قائلاً: "هناك أجواء إيجابية، وما يجب القيام به واضح، والعملية تسير كما ينبغي". وأضاف أن أولئك الذين يستخلصون استنتاجات متشائمة بشأن العملية "يتصرفون بناء على أوهام، وليس حقائق".

وانطلق مسار "تركيا خالية من الإرهاب" بعد مصافحة بين زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت باهتشلي مع نواب حزب ديم الكردي في البرلمان يوم افتتاحه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2024، ما فتح أجواء سياسية إيجابية قابلها تصريحات إيجابية من الحزبين، وبدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، ليطلق باهتشلي دعوة استثنائية غير مسبوقة في 22 من الشهر نفسه لعبد الله أوجلان من أجل التوجيه لمسلحي حزبه بإلقاء السلاح وإلغاء الحزب مقابل الاستفادة من "حق الأمل"، أي العفو عنه.

وإزاء دعوة باهتشلي ومباركة أردوغان، وهما الشريكان في التحالف الجمهوري، أجرى وفد من حزب ديم 14 لقاء مع أوجلان في محبسه، فيما وجه أوجلان دعوته في 27 فبراير/ شباط من العام الماضي إلى الحزب لحلّ نفسه وإلقاء سلاحه، ليعلن الحزب الكردستاني في مايو/ أيار الماضي حل الحزب وإنهاء الصراع المسلح استجابة لمؤسسه أوجلان، بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره العام في 5-7 من الشهر نفسه. وعلى ضوء هذه التطورات، ألقت أول مجموعة من الكردستاني في 11 يوليو/ تموز الماضي سلاحها في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق بشكل رمزي، فيما أعلن الحزب في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي انسحابه من تركيا، وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني انسحب من منطقة الزاب الأعلى على الحدود العراقية التركية إلى مناطق أخرى.