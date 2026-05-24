نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين، الأحد، قولهم إن الاتفاق الإطاري مع إيران جاهز بنسبة 95% حتى اليوم الأحد، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة حول الصياغات النهائية المتعلقة بمخزون طهران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاتفاق لم يصل بعد إلى مرحلته النهائية. ونقلت القناة عن مسؤول أميركي قوله: "لن نوقّع اتفاقاً اليوم أو غداً"، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يميل إلى منح المفاوضات خمسة إلى سبعة أيام لوضع اللمسات الأخيرة وتجاوز العقبات المتبقية لإتمام الاتفاق.

وبحسب ما ذكر أحد المسؤولين، فإن إيران وافقت على الإطار العام للاتفاق، وإن المفاوضات أنجزت بنسبة 95%. وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن ملف المخزون النووي ومضيق هرمز، لكننا الآن نُفاوض على الصياغة اللغوية الدقيقة للنصوص". وقال المسؤول إن هدف واشنطن الأساسي هو إبرام اتفاق يخفض التكاليف الاقتصاديّة على الأميركيين، ويضمن في الوقت نفسه عدم حصول إيران على سلاح نووي. كما أكد أن الإدارة الأميركية "لن تقبل باتفاق سيئ"، وأن خيار استئناف الضربات العسكرية ضد إيران يبقى مطروحاً إذا تعثرت المفاوضات.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في وقت سابق الأحد، إنه أبلغ المفاوضين الأميركيين وجوب "عدم التسرع في إبرام اتفاق" مع إيران بهدف إنهاء الحرب. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "المفاوضات تجري في شكل منظم وبنّاء، وقد أبلغت من يمثلونني عدم التسرع في إبرام اتفاق، فالوقت في صالحنا". وأضاف: "سيظل الحصار (البحري) مستمرا وفاعلا في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه".

وفي منشور ثان، قال ترامب إن لا أحد يعرف مضمون الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق "سيكون جيدا". وأوضح: "إذا أبرمتُ اتفاقًا مع إيران، فسيكون اتفاقًا جيدًا ومناسبًا، لا كاتفاق (الرئيس الأسبق باراك) أوباما، الذي منح إيران أموالًا طائلة، وطريقًا واضحًا ومفتوحًا لامتلاك سلاح نووي"، وفق تعبيراته. وأضاف: "اتفاقنا هو عكس ذلك تمامًا، لكن لا أحد رآه أو يعرف مضمونه، ولم تُستكمل مفاوضاته بعد، لذا لا تستمعوا إلى الخاسرين الذين ينتقدون شيئا يجهلونه". وختم ترامب منشوره بالقول: "على عكس من سبقوني ممن كان ينبغي عليهم حل هذه المشكلة منذ سنوات، أنا لا أبرم صفقات سيئة".