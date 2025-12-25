فوز نصري عصفورة المدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية بهندوراس

- فاز نصري عصفورة، مرشح الحزب الوطني المحافظ المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية في هندوراس بنسبة 40.3% من الأصوات، متقدماً بفارق ضئيل على مرشح حزب الأحرار، سلفادور نصر الله. - شهدت الانتخابات تأخيرات ومشاكل فنية واتهامات بالتزوير، مما استدعى فرز 15% من بطاقات الاقتراع يدوياً لتحديد الفائز. - تدخل ترامب في الانتخابات أثار ردود فعل متباينة بين سكان هندوراس، حيث رحب البعض بتدخله بينما رفضه آخرون، في ظل ترحيل 30 ألف مهاجر هندوراسي من الولايات المتحدة منذ عودة ترامب للرئاسة.

أعلنت الهيئة الانتخابية، يوم الأربعاء، أن نصري عصفورة، مرشح الحزب الوطني المحافظ المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فاز بالانتخابات الرئاسية في هندوراس، وذلك بعد إعلانها أخيرًا نتائج الانتخابات التي جرت في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، عقب أسابيع من التأخير والمشاكل الفنية واتهامات بالتزوير.

وقالت الهيئة الانتخابية، المعروفة باسم اللجنة الوطنية للانتخابات، إن عصفورة فاز بنحو 40.3 في المائة من الأصوات، متقدمًا بفارق ضئيل على مرشح حزب الأحرار من تيار يمين الوسط، سلفادور نصر الله، الذي حصل على 39.5 في المائة. وجاءت النتائج متقاربة للغاية، فيما وُصف نظام معالجة الأصوات بالفوضوي، إذ تعيّن فرز نحو 15 في المائة من بطاقات الاقتراع يدويًا، وهي مئات الآلاف من الأصوات، لتحديد الفائز.

ولم يكتف الرئيس الأميركي بوصف عصفورة بأنه "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية"، بل أكد أنه "لا يستطيع العمل" مع مونكادا "والشيوعيين" وأنه "لا يثق" في سلفادور نصر الله. ورحّب بعض سكان هندوراس بتدخّل ترامب، على أمل أن يسمح ذلك ببقاء مهاجرين هندوراسيين في الولايات المتحدة، بينما رفض آخرون تدخّله في العملية الانتخابية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، تم ترحيل نحو 30 ألف مهاجر هندوراسي من الولايات المتحدة، في ضربة قاسية لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة واعتمدت تحويلات المهاجرين فيه على نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وهندوراس هي الدولة التالية في أميركا اللاتينية، بعد الأرجنتين وبوليفيا، التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري. وتنافس المرشحون الثلاثة لخلافة الرئيسة اليسارية سيومارا كاسترو، التي شغل زوجها مانويل زيلايا الرئاسة أيضًا قبل أن يُطاح به في انقلاب عام 2009.

