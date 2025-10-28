- حقق حزب "لا ليبرتاد أفانزا" بقيادة خافيير ميلي فوزاً كبيراً في الانتخابات النصفية الأرجنتينية، مما أعاد الحياة إلى حكومته التي كانت تواجه تراجعاً في شعبيتها بسبب الفضائح وسياسات التقشف، وفاز في 16 من أصل 24 مقاطعة. - شهد الاقتصاد الأرجنتيني تحسناً في مؤشراته خلال حكم ميلي، بدعم مالي من وزارة الخزانة الأميركية، مما ساهم في استقرار الأسواق وارتفاع أسهم الشركات الأرجنتينية، وحصل ائتلاف ميلي على 41% من الأصوات. - يواجه الاقتصاد الأرجنتيني تحديات مثل تباطؤ النمو وارتفاع البطالة، ويعتبر ميلي فوزه نقطة تحول في تاريخ البلاد، حيث تبقى الأرجنتين مختبراً لليبرالية المتطرفة وتأثيرها على السياسات الاقتصادية.

أعاد الفوز الكبير الذي حققه حزب "لا ليبرتاد أفانزا" (الحرية إلى الأمام) في الانتخابات النصفية الأرجنتينية، الحياة إلى حكومة الرئيس خافيير ميلي، التي كانت تواجه تراجعاً حاداً في شعبيتها بسبب الفضائح وتداعيات سياسات التقشف الحادة. ووصف منتقدو ميلي الرئيس بـ"رئيس المنشار"، في إشارة إلى الأداة التي يتخذها رمزاً لتخفيض الإنفاق الحكومي وقطع ما يسميه "ترهلات الدولة"، وسوقه خطاباً يعتبر فيه نفسه محارباً ضد الشيوعية والدولة العميقة والطبقة السياسية التقليدية.

وبفوزه في 16 من أصل 24 مقاطعة، بحسب كبريات وسائل الإعلام في الأرجنتين، بما في ذلك العاصمة بوينس آيرس، ضمن ميلي وحزبه تفويضاً سياسياً قوياً لمواصلة برنامجه الليبرالي الجذري. ويُعدّ هذا الانتصار أيضاً نصراً غير مباشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعم ميلي سياسياً ومالياً خلال الأشهر الماضية. واعتلى ميلي المنصة مساء أمس الاثنين وسط حماسة أنصاره، قائلاً: "اليوم بلا شك يوم تاريخي للأرجنتين. لقد قرر الشعب ترك مئة عام من الانحطاط خلفه، ومواصلة السير في طريق الحرية والتقدم والنمو". وبذلك، يبدأ فصل جديد من "العلاج بالصدمة" الذي يتبناه ميلي لإصلاح الاقتصاد الأرجنتيني، والمتوقع أن يتضمن موجة جديدة من خفض الإنفاق وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

ويؤكد فوز ميلي استمرار الثقة الشعبية في إصلاحاته الجذرية رغم المصاعب الاقتصادية، وتعزيز شعبية إصلاحاته الليبرالية المتطرفة بين الناخبين. وشخصية ميلي المثيرة للجدل جعلت من هذا الاقتراع حدثاً عالمياً، لأن "العالم كله يراقب التجربة الليبرالية المتطرفة التي تجري في الأرجنتين".

خافيير ميلي.. من منشار المنصات إلى قصر الرئاسة

صنع خافيير ميلي شهرته منذ حملته الانتخابية في عام 2023، حين ظهر في التجمعات حاملاً منشاراً كهربائياً، في رمز لقطع الإنفاق الحكومي والبيروقراطية. وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 56% من الأصوات، شرع في تنفيذ وعوده عبر تقليص عدد الوزارات، وتسريح أكثر من 30 ألف موظف حكومي، وإيقاف معظم الدعم المحلي. ورغم الجدل حول سياساته، شهد الاقتصاد الأرجنتيني تحسناً في مؤشراته خلال العامين الأولين من حكمه، ما اعتبره ترامب "أداءً رائعاً".

دعم أميركي مباشر وتهديدات قبل الاقتراع

وكشفت تقارير اقتصادية أن وزارة الخزانة الأميركية تدخلت لدعم حكومة ميلي مالياً قبيل الانتخابات عبر شراء ما يزيد على 750 مليون دولار من البيزو الأرجنتيني لتحقيق الاستقرار المالي، إضافة إلى وعدٍ بإقراض بوينس آيرس نحو 20 مليار دولار. وحذر ترامب قبل الانتخابات من أن حزمة المساعدات الأميركية البالغة مليار دولار لن تُفعّل إذا خسر حزب ميلي، وهو ما اعتبره مراقبون ابتزازاً سياسياً ناعماً لدعم الرئيس الأرجنتيني.

وبعد إعلان النتائج، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "تهانينا للرئيس خافيير ميلي على فوزه الساحق في الأرجنتين. إنه يقوم بعمل ممتاز! لقد كافأ الشعب الأرجنتيني ثقتنا به".

وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تتوقع نتائج مخيبة، إلا أن ائتلاف ميلي حصل على 41% من الأصوات، متقدماً بست نقاط عن التوقعات، وتسع نقاط عن منافسيه البيرونيين، الذين يعانون أزمات وفضائح. ورغم أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 68%، وهي من أدنى المعدلات في التاريخ الحديث، فإن النتائج فاقت كل التوقعات. وفي اليوم التالي، ارتفعت أسهم الشركات الأرجنتينية بشكل حاد، وتراجعت أسعار الفائدة التي بلغت نحو 160% قبل الانتخابات، ما أنهى موجة التشاؤم التي سبقت التصويت.

تفويض أوسع وإصلاحات مرتقبة

تُظهر النتائج أن حزب ميلي سيزيد عدد مقاعده في مجلس النواب من 40 إلى 64 مقعداً، محتفظاً بالسيطرة على الكونغرس بمساعدة أحزاب متحالفة. ويُتوقع أن يمكّنه هذا الفوز من تمرير حزمة إصلاحات كبرى تشمل سوق العمل والتعليم ونظام التقاعد، وهذه نتيجة ستسهّل بطبيعة الحال على ميلي تنفيذ سياساته، حيث يعتبر أنه مُنح تفويضاً واسعاً لمواصلة نهجه الليبرالي المتشدد.

الاقتصاد بين الاستقرار والركود

ورغم الانتعاش المؤقت للأسواق، لا يزال الاقتصاد الأرجنتيني يواجه تحديات ضخمة. فقد تباطأ النمو في الأشهر الأخيرة، وارتفعت البطالة بنحو ست نقاط مئوية منذ تولي ميلي السلطة، في حين يواصل البيزو الأرجنتيني تراجعه رغم الدعم الأميركي. ويرى مراقبون أن السياسة النقدية في الأرجنتين أصبحت رهينة واشنطن، حيث تُقرر العاصمة الأميركية مصير العملة الأرجنتينية عبر تدخلاتها المالية.

مع ذلك، اعتبر ميلي فوزه بمثابة "نقطة تحول" في تاريخ البلاد، مؤكداً أن الأرجنتين بدأت فعلاً مرحلة جديدة من "التحرر من قيود الدولة القمعية"، وهو بذلك يدغدغ مشاعر الطبقات التي ترفض عودة اليسار إلى الحكم، وقال في خطابه الختامي: "لقد تجاوزنا اليوم نقطة التحول. اليوم يبدأ بناء الأرجنتين العظيمة". لكن التحديات المقبلة، من تراجع العملة إلى تصاعد البطالة والاتهامات بالفساد التي طاولت شقيقته كارينا ميلي، قد تجعل السنوات المقبلة اختباراً حقيقياً لاستمرارية مشروعه الليبرالي الراديكالي.

تفويض شعبي لمشروع محفوف بالمخاطر

ختاماً يمكن القول إنه بفوزه في الانتخابات النصفية، حصل خافيير ميلي على تفويض شعبي لمواصلة مسار اقتصادي يُوصف بأنه الأكثر تحرراً في تاريخ الأرجنتين الحديث. لكن هذا التفويض لا يلغي التحديات: تآكل الثقة الشعبية، تصاعد المعارضة البيرونية، وارتباط الاستقرار الاقتصادي بالدعم الأميركي.

تبقى الأرجنتين، كما وصفها بعض المحللين، "مختبراً مفتوحاً لليبرالية المتطرفة في أميركا اللاتينية"، وذلك أمر تراقبه المعسكرات اليمينية الشعوبية الأوروبية أيضاً، إذ قد يحدد نجاح أو فشل ميلي شكل السياسات الاقتصادية في القارة خلال العقد المقبل، وخصوصا في ظل مساعٍ أميركية واضحة لاستعادة أدوارها التي لا تروق لكثيرين، والبوابة الفنزويلية والكولومبية تشهد على حقبة غامضة مقبلة.