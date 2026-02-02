فوز مرشحة اليمين لورا فرنانديز برئاسة كوستاريكا

فازت المرشحة اليمينية لورا فرنانديز بالانتخابات الرئاسية في كوستاريكا الأحد، بعدما وعدت خلال حملتها الانتخابية باستخدام القوة لمكافحة العنف المرتبط بالمخدرات في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى. وأقرّ منافسها الرئيسي، الخبير الاقتصادي ألفارو راموس المنتمي ليمين الوسط، بالهزيمة، بينما أظهرت نتائج فرز حوالى 81% من مراكز الاقتراع حصول فرنانديز على ما يقارب 49% من الأصوات، أي بزيادة تسع نقاط عن النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، مقارنة بنسبة راموس البالغة 33%.

وأعلنت فرنانديز، وهي وزيرة سابقة متخصصة في علم السياسة، فوزها، ووصفت نفسها بأنها "الرئيسة المنتخبة" خلال مكالمة مع مرشدها السياسي، الرئيس المنتهية ولايته رودريغو تشافيز عُرضت عبر التلفزيون. وتُعتبر العالمة السياسية البالغة من العمر 39 عاماً، ثاني امرأة تتولى منصب رئيسة كوستاريكا. ووفق "نيويورك تايمز"، تتضمن أجندة فرنانديز فرض حالة الطوارئ في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الجريمة، مما يسمح بتعليق الضمانات الدستورية. وقد أدت إجراءات مماثلة في السلفادور إلى انتشار واسع النطاق للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.

وأعربت فرنانديز مراراً عن إعجابها برئيس السلفادور نجيب بوكيلي، المعروف بنهجه المتشدد تجاه الجريمة والعصابات، وتعهدت بإتمام بناء سجن شديد الحراسة على غرار سجن سيكوت الضخم في السلفادور. وبنت فرنانديز مسيرتها المهنية مستشارة سياسية وموظفة مدنية في وزارة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، حيث عيّنها تشافيز وزيرة عام 2022.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)