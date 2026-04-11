فوز رئيس جيبوتي عمر جيلي بولاية سادسة بنسبة 97.8%

- أُعيد انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي لولاية سادسة بعد فوزه بنسبة 97.8% من الأصوات، مما يمدد فترة حكمه المستمرة منذ 27 عامًا في البلد الاستراتيجي بشرق أفريقيا. - بلغ عدد الناخبين المسجلين 168,233، وشارك 80.33% منهم في الانتخابات، بينما حصل خصمه محمد فرح سماتار على 2.19% فقط من الأصوات. - البرلمان ألغى الحد الأقصى للسن للمرشحين للرئاسة، معتبرًا ذلك ضرورة وطنية لضمان الاستقرار في منطقة مضطربة، وسط مقاطعة المعارضة للانتخابات منذ 2016.

أُعيد انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي (78 سنة) لولاية سادسة، بعدما فاز بـ97.8% من أصوات الناخبين، بحسب ما أظهرت نتائج رسمية، اليوم السبت، نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية. واحتشد أنصار الرئيس في القصر الرئاسي، لتقديم التهاني والاحتفال بالفوز. ووفق وزارة داخلية جيبوتي، فإنّ الرئيس إسماعيل عمر جيلي نال 97.81 من أصوات الناخبين، بحسب النتائج الأولية للانتخابات التي جرت، أمس الجمعة. فيما حصل خصمه الوحيد محمد فرح سماتار على 2.19% فقط من الأصوات.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، إنّ عدد الناخبين المسجلين بلغ 168 ألفاً و233، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 80.33%. ويمنح هذا الفوز جيلي ولاية سادسة تمدد فترة حكمه المستمرة منذ 27 عاماً للبلد الصغير؛ الذي يتمتع بموقع استراتيجي في شرق أفريقيا. وتقع جيبوتي، التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، على خليج عدن عند مدخل البحر الأحمر، وتستضيف قواعد عسكرية أميركية وصينية، وفرنسية، وإيطالية، ويابانية. ومنذ عام 2023، رست في البلاد عدة سفن تجارية تضررت جراء هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية.

وصوّت البرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لصالح إلغاء الحد الأقصى للسنّ البالغة 75 عاماً للمرشحين للرئاسة. ودافع حينها رئيس البرلمان، دليتا محمد دليتا، عن قرار التعديل الدستوري، معتبراً أنه "ضرورة وطنية لضمان الاستقرار في منطقة مضطربة"، في إشارة إلى التوتر السياسي والأمني الذي تشهده دول الجوار كالصومال وإثيوبيا وإريتريا. وأضاف أنّ "أكثر من 80% من المواطنين يؤيدون الخطوة". وقاطع اثنان من أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات منذ عام 2016، متهمين السلطات الانتخابية بعدم الحياد.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)