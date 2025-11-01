فوز رئيسة تنزانيا سامية صولحو بولاية جديدة بعد أيام من العنف

- فازت سامية صولحو حسن في الانتخابات الرئاسية بتنزانيا بنسبة 98% وسط احتجاجات وأعمال عنف، مع غياب المعارضة بسبب سجن المنافسين ورفض ترشيحاتهم. - تواجه الرئيسة انتقادات لقمعها المعارضة، بينما دعت الأمم المتحدة لتحقيق في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة مثل إغلاق ميناء دار السلام. - تأثرت الحياة اليومية بشدة، مع توقف النقل العام وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص الإمدادات الأساسية، وتدهور الوضع الأمني والانقطاع في خدمات الإنترنت.

أظهرت نتائج رسمية، اليوم السبت، فوز رئيسة تنزانيا الحالية سامية صولحو حسن في الانتخابات الرئاسية، بنسبة تقارب 98% من الأصوات، بعد ثلاثة أيام من أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات أودت بالمئات وفق المعارضة. وغرقت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 68 مليون نسمة، في العنف الأربعاء، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت من دون مشاركة المعارضة، بعدما سُجن المنافسون الرئيسيون للرئيسة سامية صولحو حسن أو رُفضت ترشيحاتهم.

وفازت حسن بأكثر من 97.66% من الأصوات، أي 31.9 مليون ناخب من أصل 32.7 مليوناً، وفق اللجنة الانتخابية التي قدّرت نسبة المشاركة بنحو 87%، في رقم يتباين مع الإقبال المنخفض الذي رصدته وكالة فرانس برس ومراقبون آخرون في مراكز الاقتراع. وقال الناطق باسم "تشاديما"، أبرز أحزاب المعارضة، جون كيتوكا لوكالة فرانس برس إنّ "هذا مستحيل. لم يذهب أحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت. الأمر ببساطة مثير للسخرية"، ومُنع حزب "تشاديما" من الترشح للانتخابات التي دعا إلى مقاطعتها. ويُحاكم زعيمه توندو ليسو الذي اعتُقل في إبريل/ نيسان، بتهمة الخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ووصف كيتوكا فوز حسن الساحق بأنه "مهزلة ديمقراطية"، مشيراً إلى أن مراقبي الحزب أفادوا بمقتل "800 شخص على الأقل" على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات ضد الحكومة هذا الأسبوع. وخلال يوم الانتخابات، سمع مراسلو وكالة فرانس برس إطلاق نار كثيفاً أثناء احتجاجات شارك فيها المئات، تخللها إحراق مركز للشرطة. وانتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، واستمرت حتّى الجمعة. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن حفل التنصيب يُقام اليوم، وفق معلومات نقلتها "فرانس برس" عن أحد صحافييها عبر الهاتف، بسبب انقطاع الإنترنت الذي يؤثر على البلاد البالغ عدد سكانها 68 مليون نسمة.

وتسلمت سامية صولحو حسن رئاسة تنزانيا عقب وفاة سلفها جون ماغوفولي عام 2021. في البداية، أُشيد بها لتخفيفها القيود التي فرضها سلفها، إلا أنها اتُهمت لاحقاً بقيادة حملة قمع شديدة ضد منتقديها، ولا سيّما في الفترة التي سبقت الانتخابات. ومع أنها لم تُعلّق بعد على أعمال العنف، قالت صولحو اليوم إنّ حكومتها "تُدين بشدة" الاحتجاجات. وأضافت خلال حفل بثّه التلفزيون الرسمي "نشكر قوات الأمن على ضمان عدم عرقلة أعمال العنف للتصويت (...) هذه الأعمال ليست وطنية".

مئات القتلى في تنزانيا

وقال كيتوكا الجمعة لوكالة فرانس برس إن أعمال العنف التي شهدتها الانتخابات أسفرت عن مقتل "حوالى 700" شخص، بناء على أرقام جمعتها شبكة تتعاون مع المستشفيات والعيادات الصحية. ووصف مصدر دبلوماسي هذه الحصيلة بأنها "موثوقة للغاية"، متحدثاً عن "مئات القتلى" على هامش الاحتجاجات. وتلقّى مصدر أمني قابلته وكالة فرانس برس معلومات مُماثلة. ورغم ذلك، نفت السلطات هذه الأرقام. وقال وزير خارجية تنزانيا محمود ثابت كومبو، في حديث مع قناة الجزيرة، الجمعة، "لم يكن هناك استخدام مفرط للقوة. لم أرَ هؤلاء القتلى السبعمئة"، متحدثاً عن "جيوب عنف" في البلاد. ورفضت عدة مستشفيات ومراكز صحية الرد على أسئلة وكالة فرانس برس، في وقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، في بيان، إلى "تحقيق شامل ونزيه في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة".

اضطرابات

ويتسبب العنف في اضطرابات كبيرة في البلاد. فقد أُغلق الجمعة ميناء دار السلام، أحد أكبر موانئ القارة الأفريقية، وفق تقارير لموقع "فيسيل فايندر" لتتبع السفن وشركة الشحن الهولندية "شتاينويغ". كذلك، بدأ الطعام ينفد من المتاجر، وتوقفت محطات الوقود عن العمل. وأفاد أحد السكان بأن أسعار اللحوم والأسماك تضاعفت مرتين إلى ثلاث مرات، وأن وسائل النقل العام توقفت تماماً. وقال محمد رجب (52 عاماً) المقيم في دار السلام لوكالة فرانس برس "أنام في المسجد منذ الأربعاء، عندما بدأت أعمال العنف. لا مواصلات عامة. لا أعرف متى سأعود إلى المنزل".

(فرانس برس)