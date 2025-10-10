فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام

- فازت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025 لجهودها في تحقيق انتقال سلمي من نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطي، مما يعكس شجاعتها في النشاط المدني بأمريكا اللاتينية. - في عام 2025، تم الإعلان عن فوز ماتشادو بالجائزة وسط حملة مستمرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للفوز بها، رغم استبعاد الخبراء لإمكانية فوزه. - تضمنت قائمة الفائزين بجائزة نوبل للسلام في السنوات الأخيرة شخصيات ومنظمات بارزة مثل نرجس محمدي في 2023 وبرنامج الأغذية العالمي في 2020.

فازت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو اليوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام 2025، لجهودها "من أجل عملية انتقال عادلة وسلمية من نظام ديكتاتوري إلى آخر ديمقراطي".

وقال رئيس لجنة نوبل النروجية، يورغن واتنه فليدنس في أوسلو: "قدمت ماريا كوريا ماتشادو مثالا استثنائيا على الشجاعة في النشاط المدني في أميركا اللاتينية في الفترة الأخيرة". وماتشادو، سياسية فزويلية وكانت عضواً في الجمعية الوطنية الفنزويلية في الفترة: 5 يناير/كانون الثاني 2011 - 21 مارس/آذار 2014.

ويأتي الإعلان في عام هيمنت عليه حملة مستمرة منذ أشهر للرئيس الأميركي دونالد ترامب للفوز بما يمكن القول إنها أرفع جوائز العالم. لكن خبراء استبعدوا أن ينطق يورجن فاتنه فريدنس، رئيس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، باسم ترامب عند إعلان الفائز.

وعبر ترامب صراحة عن رغبته في الحصول على الجائزة، التي فاز بها أربعة من أسلافه هم: باراك أوباما في 2009 وجيمي كارتر في 2002 وودرو ويلسون في 1919 وثيودور روزفلت في 1906. وفازوا جميعاً بالجائزة أثناء وجودهم في مناصبهم باستثناء كارتر، وجرى اختيار أوباما للفوز بالجائزة بعد أقل من ثمانية أشهر من توليه المنصب، وهو الحال نفسه مع ترامب حالياً.

وفي ما يأتي أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للسلام وفق "فرانس برس":

2025: زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

2024: مجموعة نيهون هيدانكيو للناجين من قصف هيروشيما وناغاساكي.

2023: الناشطة والصحافية الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، التي كوفئت على "نضالها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".

2022: الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمتا "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين.

2021: الصحافيان ماريا ريسا (الفيليبين) ودميتري موراتوف (روسيا) عن "دفاعهما ببسالة عن حرية الصحافة".

2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على "جهوده في محاربة الجوع في العالم".

2019: رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "لجهوده في إرساء السلام" وتحديداً "لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والأيزيدية ناديا مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.

2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة النووية.

2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).