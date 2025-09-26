- أرسلت إسبانيا سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، متحدية تهديدات إسرائيل باستخدام القوة لمنع وصوله. يهدف الأسطول إلى كسر الحصار الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. - تعرض الأسطول لهجمات بطائرات مسيرة، مما أثار توتراً دولياً. أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الهجمات، داعين لتحقيق مستقل. رفض الوفد الإيطالي اقتراح إنزال المساعدات في قبرص، مؤكداً التزامه بكسر الحصار. - يضم الأسطول نحو 50 قارباً مدنياً، ويشارك فيه محامون وبرلمانيون ونشطاء، بما فيهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، ويهدف للوصول إلى غزة مطلع الأسبوع المقبل.

نشرت إسبانيا سفينة حربية تابعة للبحرية، اليوم الجمعة، لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع المنكوب، ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه رحلة الأسطول محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد. وأعلن منظمو أسطول الصمود العالمي إنّه من المقرّر أن يغادر ‬المياه اليونانية باتجاه القطاع في وقت لاحق اليوم، متحدين بذلك تهديدات إسرائيل بأنها ستستخدم أي وسيلة لمنع وصول القوارب إلى القطاع الذي دمرته الحرب.

وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الجمعة، أن قارب دورية في المياه العميقة، يطلق عليه اسم "فورور"، أبحر من قاعدة قرطاجنة البحرية في جنوب شرق إسبانيا، الليلة الماضية. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مهمة قارب الدورية "فورور" هو مساعدة السفن التي تحاول اختراق الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة، وإجراء عمليات إنقاذ حال الضرورة. وكانت إيطاليا قد أعلنت، أول أمس الأربعاء، أنها سترسل فرقاطة لمساعدة الأسطول بعد أن قال نشطاء إنهم تعرضوا مراراً لاستهداف بطائرات مسيرة بدون طيار وانفجارات إسرائيلية.

وكانت خدمة تتبع السفن "مارين ترافيك" قد رصدت، أمس الخميس، أسطول الصمود العالمي وهو في طريقه إلى غزة، على بعد بضعة أميال بحرية جنوب شرق مدينة إيرابترا الساحلية بجزيرة كريت اليونانية. وأكدت اليونان أنها ستضمن الإبحار الآمن للأسطول قبالة سواحلها، لكن انطلاق الأسطول اليوم سيعيده إلى المياه الدولية في شرق البحر المتوسط، وقال المنظمون إنّ القوارب تهدف إلى الوصول مطلع الأسبوع المقبل.

وأثار مرور أسطول الصمود العالمي عبر البحر المتوسط توتراً دولياً، خاصّة بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيّرة هذا الأسبوع. وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، "الهجمات" التي طاولت أسطول الصمود ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقفها، مطالبة بتحقيق "مستقل". وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول الأسطول إلى ما سمته منطقة القتال، واقترحت أن يتم تفريغ المساعدات في عسقلان وهي مدينة إسرائيلية على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من قطاع غزة.

ورفض الوفد الإيطالي المشارك في أسطول الصمود العالمي، أمس الخميس، الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة، اقتراح روما بإنزال المساعدات في قبرص، وقال في بيان: "تظل مهمتنا ملتزمة بهدفها الأصلي المتمثل في كسر الحصار (الإسرائيلي) غير القانوني، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في غزة". ويضم أسطول الصمود العالمي نحو 50 قارباً مدنياً ويسعى لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة، ويضم الأسطول العديد من المحامين والبرلمانيين والنشطاء، بمن فيهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)