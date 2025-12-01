فنلندا تعزّز قوتها الدفاعية: مليون جندي احتياط ينضمون للشعب المسلّح

- تعزيز القدرات الدفاعية: في ظل التوترات مع روسيا، ترفع فنلندا سن خدمة جنود الاحتياط إلى 65 عاماً، مضيفة 125 ألف جندي إضافي خلال خمس سنوات، ليصل العدد إلى مليون بحلول 2031، مما يعكس فلسفة الدفاع الشامل. - تحديث البنية التحتية: تعمل فنلندا على تحديث بنيتها الدفاعية، بما في ذلك تعديل عرض السكك الحديدية لتتوافق مع المعايير الأوروبية، وإطلاق استراتيجية أمنية جديدة للقطب الشمالي بعد انضمامها للناتو. - استقلالية دفاعية: تعزز فنلندا منظومتها الدفاعية لتكون قادرة على الاستغناء عن الدعم الخارجي، مع إمكانية تعبئة 300 ألف جندي بسرعة، مما يجعلها من أكثر الدول تسليحاً للفرد.

مع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب، تتجه فنلندا، الدولة التي وُلدت هويتها الأمنية من رحم الصراع مع موسكو في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، إلى توسيع قدراتها الدفاعية بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. فقد أعلنت لجنة الدفاع في البرلمان، الخميس الماضي، دعمها مشروع قانون يرفع سن خدمة جنود الاحتياط إلى 65 عاماً، ما سيضيف حوالي 125 ألف جندي إضافي خلال خمس سنوات، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون جندي احتياط بحلول عام 2031. هذا القرار ليس مجرد إجراء عسكري، بل يعكس فلسفة الدفاع الشامل التي تشكل ركيزة للوعي الوطني الفنلندي منذ مواجهة الجيش الأحمر في حرب الشتاء 1939-1940، حيث أصبح كل مواطن مستعداً للدفاع عن بلاده، وهو ما خلق حالة يكون فيها شعب هذا البلد شعباً مسلحاً ومتدرباً على الدفاع الشامل عن بلده، بوجه أي غزو خارجي.

من حرب الشتاء إلى حرب أوكرانيا: ولادة "الشعب المسلّح"

تعود جذور العقيدة الدفاعية الفنلندية إلى صدمة شتاء 1939، حين واجهت فنلندا (محسوبة على مجموعة دول الشمال إلى جانب السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا وغرينلاند وجزر الفارو)، غزواً سوفييتياً كاسحاً. تلك المقاومة، التي تحوّلت إلى أسطورة وطنية، أسست لهوية وطنية تقوم على فكرة أن الدفاع واجب جماعي، وأن بقاء الدولة مرتبط بتعبئة الشعب بأسره. ورغم قلة سكان فنلندا (نحو 5.6 ملايين)، بنت البلاد جيش احتياط ضخماً، وفرضت خدمة عسكرية إلزامية شاملة، وعمدت إلى تدريب المدنيين على السلاح والدفاع المدني، ما رسّخ ثقافة ترى في الجندي "مواطناً يؤدي واجبه الطبيعي". ومع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، عاد هذا الوعي التاريخي بقوة، فصوّت الفنلنديون بأغلبية ساحقة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منهين حقبة طويلة من الحياد.

الاحتياط حتى 65 عاماً: تعزيز القوة بتكلفة منخفضة

يمدّد القانون الجديد الخدمة في الاحتياط حتى سن 65، بعد أن كان الحد الأقصى 50 عاماً للجنود و60 عاماً للضباط، ما يوفر زيادة كبيرة في القوة الفعلية بتكلفة محدودة، إذ يضيف عشرات الآلاف من المقاتلين ذوي الخبرة. وتساعد هذه الخطوة على توسيع قاعدة الخبراء المتخصصين المتاحين في حالات الطوارئ، وتمكين الاحتياط من تولّي مناصب قيادية، وتعزيز مرونة القوات في التعبئة الموسّعة. وترى لجنة الدفاع أن هذه الخطوة تمثل "استجابة ضرورية للبيئة الأمنية الجديدة بعد 2022"، حيث أعادت حرب أوكرانيا تشكيل الحسابات الاستراتيجية لعلاقة هلسنكي بموسكو.

حدود طويلة واستعداد دائم

تشترك فنلندا مع روسيا في أطول حدود برية لدولة أوروبية عضوة في الناتو، تمتد أكثر من 1340 كيلومتراً، ما جعل تأثير حرب أوكرانيا مباشراً وفورياً. أغلقت هلسنكي معظم المعابر مع روسيا، وعزّزت انتشار قواتها في الشرق، وبنت أجزاء من سياج حدودي، في إشارة واضحة إلى استعدادها لأي تصعيد. التصور الفنلندي بسيط: أي اختبار روسي لحدود الناتو يعني مواجهة مباشرة على الجبهة الفنلندية. ولهذا، لا يثير رفع عدد جنود الاحتياط أي جدل داخلي، فالثقافة الوطنية تعتبر الخدمة العسكرية واجباً طبيعياً وامتداداً لتاريخ الدفاع عن الوطن.

جدير بالذكر أن فنلندا لديها ملاجئ في عمق الجبال كافية لحماية مواطنيها جميعاً والزائرين في حال تعرضت لقصف، كما تضم ملاجئ محصنة ضد القنابل النووية، رغم أنها اعتبرت نفسها محايدة بين المعسكرين الشرقي والغربي طيلة الفترة التالية للحرب العالمية الثانية وانتهاء الحرب الباردة في 1992.

مبادرات دفاعية جديدة: السكك الحديدية والتحالفات القطبية

تشمل هذه المبادرات:

تغيير عرض السكك الحديدية

تعمل فنلندا على استبدال أجزاء من سككها الحديدية لجعلها متوافقة مع البنية الأوروبية، فالعرض الحالي، الموروث من الحقبة القيصرية الروسية، متوافق مع السكك الروسية فقط.

المسار الجديد الممتد بين كيمي الفنلندية وهاباراندا السويدية في أقصى الشمال على حدوديهما سيُسهّل:

نقل قوات ومعدات الناتو نحو فنلندا.

تحسين الدعم العسكري عبر النرويج والسويد.

منع استخدام روسيا القطارات داخل فنلندا في حال حدوث أزمة.

ويصف الخبراء الخطوة بأنها "إشارة صريحة لقطع آخر الروابط اللوجستية مع موسكو".

استراتيجية القطب الشمالي الجديدة

بعد انضمام فنلندا للناتو عام 2023، أطلقت أول استراتيجية أمنية للقطب الشمالي، ركّزت على:

دعم عمليات الناتو البرية في الشمال.

تعزيز التعاون الدفاعي مع السويد والنرويج في الدائرة القطبية الشمالية.

رفع جاهزية القوات في المناطق القطبية.

التعامل بحذر مع سياسة "أميركا أولاً" في حال تراجع الدعم الأميركي.

كما أصبحت فنلندا مقراً لقيادة القوات البرية متعددة الفيالق التابعة للناتو (MCLCC) في ميكيلي (جنوب شرق البلاد)، ما يجعلها لاعباً محورياً في دفاع الناتو عن شمال أوروبا.

تعاون محسوب واستقلالية دفاعية متجذرة

على الرغم من تعميق التعاون مع الولايات المتحدة في تطوير كاسحات الجليد وتعزيز القدرات القطبية، تبني فنلندا منظومة دفاعية قادرة على الاستغناء عن أي دعم خارجي عند الضرورة، وهو نهج يحظى بتأييد شعبي واسع، امتداداً لعقيدة وطنية عمرها عقود. وبناءً على تقديرات أكاديميات الدفاع في الدنمارك والسويد، يمكن لفنلندا تعبئة 300 ألف جندي بسرعة، والوصول إلى قوة تتجاوز 900 ألف جندي عند الحاجة، ومع تمديد سن الخدمة في الاحتياط، ستتمكّن من تعبئة مليون جندي بحلول 2031.

هذه القدرة الاستثنائية، مقارنة بعدد سكان 5.6 ملايين فقط، تجعل فنلندا من أكثر الدول تسليحاً للفرد في العالم. ومع تحديث البنية التحتية الدفاعية، وإعادة تصميم السكك الحديدية وفق معايير أوروبا الغربية، وإطلاق استراتيجية قطبية جديدة، تتحول فنلندا إلى قوة دفاعية ضخمة قادرة على التعبئة العامة عند الطوارئ، ما يجعلها مستعدة لأي سيناريو أمني شرق-غربي محتمل. بالنسبة للفنلنديين، لم يعد الانضمام للناتو مجرد مظلة، بل أصبح امتداداً طبيعياً لدولة ترى نفسها رأس الحربة الشمالية للحلف، وشعباً مسلّحاً تاريخياً، ومجتمعاً يعتبر الدفاع واجباً أساسياً لكل مواطن.