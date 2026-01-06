فنزويلا | واشنطن تبتز رودريغيز بثلاثة إجراءات لتفادي مصير مادورو

- تضغط إدارة ترامب على القيادة المؤقتة في فنزويلا لتنفيذ خطوات تتماشى مع أهداف واشنطن، تشمل تشديد الإجراءات على تدفقات المخدرات وطرد العناصر المعادية ووقف بيع النفط لخصومها. - تتوقع واشنطن من الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز تسهيل إجراء انتخابات حرة والتنحي لاحقاً، مع مرونة في المهل الزمنية لهذه المطالب. - تواجه مقاربة ترامب في فنزويلا اختباراً معقداً، حيث حذر من عمل عسكري إضافي إذا لم تلتزم رودريغيز بالمطالب الأميركية.

تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القيادة المؤقتة في فنزويلا لاتخاذ سلسلة خطوات تتماشى وأهداف واشنطن، التي كانت القيادة الفنزويلة قد رفضتها، وذلك لتفادي تكرار السيناريو الذي واجهه الرئيس المختطف نيكولاس مادورو، بحسب ما أورده موقع بوليتيكو الأميركي عن مسؤولين أميركيين مطلعين على النقاشات الجارية داخل الإدارة.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي وشخص آخر على دراية بالمداولات الداخلية، أن واشنطن أبلغت الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز بأنها تتوقع منها تنفيذ ثلاثة إجراءات رئيسية، تشمل تشديد الإجراءات على تدفقات المخدرات، وطرد الإيرانيين والكوبيين وغيرهم من العناصر التابعة لدول أو شبكات تصنفها الولايات المتحدة معادية لها، إضافة إلى وقف بيع النفط لخصوم واشنطن.

وبحسب المصدرين، يتوقع مسؤولون أميركيون أيضاً أن تعمل رودريغيز، التي كانت تشغل منصب نائبة الرئيس قبل توليها إدارة شؤون البلاد، في مرحلة لاحقة على تسهيل إجراء انتخابات حرة ثم التنحي عن السلطة، مع التشديد على أن المهل الزمنية لهذه المطالب لا تزال مرنة، وأنه لا توجد انتخابات وشيكة في الوقت الراهن.

وبعد يومين من الضربة الأميركية التي استهدفت فنزويلا، وأدت إلى اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، لا تزال معالم خطة واشنطن لمرحلة ما بعد العملية غير واضحة. وتصر الإدارة الأميركية على أن إطاحة مادورو جاءت في إطار إجراء لإنفاذ القانون ضد "تاجر مخدرات"، وليس عملية تغيير نظام أو حرباً، وهو توصيف تستخدمه لتفسير محدودية خطواتها حتى الآن.

غير أن مقاربة ترامب القائمة على التحركات الدراماتيكية والضربات المحددة قد تواجه اختباراً معقداً في فنزويلا، الدولة المنهكة اقتصادياً، ويبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، في ظل تحذيرات من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى موجة عنف أو حالة من عدم الاستقرار.

ويرى الموقع أن رودريغيز تمثل حجر الزاوية في أي استراتيجية أميركية محتملة، فبرغم كونها حليفة قديمة لمادورو وتحمل خلفية اشتراكية واضحة، تعتقد إدارة ترامب أنها ستنصاع للمطالب الأميركية. وفي حال عدم امتثالها، حذر ترامب من أنها قد تواجه عملاً عسكرياً إضافياً. وقال ترامب، الأحد، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "حتى الآن، كانت قيادة فنزويلا لطيفة جداً. لكن من المفيد أن تكون لديها قوة مثل التي نملكها. إذا لم يلتزموا، سننفذ ضربة ثانية".

ورفض البيت الأبيض التعليق على ما أورده الموقع، فيما أحالت وزارة الخارجية الأميركية "بوليتيكو" إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية ماركو روبيو أكد فيها أن الإدارة تتوقع من رودريغيز تعاوناً أكبر مما أبداه مادورو. ولم ترد بعثة فنزويلا لدى الأمم المتحدة في جنيف على طلب للتعليق.