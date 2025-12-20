فنزويلا مقابل أوكرانيا: هل تنجح رؤية جيرينوفسكي؟

- استحضار تصريحات جيرينوفسكي يعكس رغبة روسيا في تعزيز نفوذها في أوكرانيا مقابل تقديم فنزويلا للولايات المتحدة، مما يعكس البراغماتية الروسية في الأزمات الدولية. - رغم التحالف الاستراتيجي، أظهرت روسيا تحفظًا في دعم فنزويلا ضد الضغوط الأمريكية، مما يعكس تراجع أهمية فنزويلا لروسيا في ظل الأزمات الاقتصادية والعقوبات. - التكهنات حول الصفقات الدولية تشير إلى محاولات الكرملين لتغطية ضعفه في فنزويلا، مع تساؤلات حول استعداد الولايات المتحدة لقبول مثل هذه الصفقات في ظل التوترات المستمرة.

على خلفية الرد الروسي الضعيف على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحركاته ضد فنزويلا، استحضرت وسائل إعلام روسية موالية للسلطة، وقنوات "تليغرام" مقطع فيديو بثته قناة روسيا 24 الحكومية قبل قرابة خمس سنين. في الفيديو يعرض رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الراحل فلاديمير جيرينوفسكي (1946 ـ 2022) مقايضة أوكرانيا بفنزويلا من أجل مساعدة ترامب، مع تأكيده أن ترامب سيعاد انتخابه في عام 2024. وبالتزامن مع انتشار المقطع، عرضت المرشحة السابقة للانتخابات الإعلامية كسينيا سوبتشاك، في صفحتها على "تليغرام" رأياً مماثلاً لخبير سياسي بارز ومعروف بقربه من الكرملين.

واقترح جيرينوفسكي المقايضة بين فنزويلا وأوكرانيا أثناء برنامج "مساء الأحد مع فلاديمير سالوفيوف"، عرض في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وناقش فيه الضيوف فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية حينها. في المقطع، يؤكد جيرينوفسكي أن ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، مشيراً إلى أنه بإمكان روسيا مساعدته. وتعليقاً على خسارة ترامب في انتخابات 2020، قال: "كان يمكن أن نساعده للفوز في الانتخابات، والتدخل بشكل حقيقي"، موضحاً "لو أنه شغّل عقله (ترامب) قليلاً لطلب منا أن نفعل شيئاً ما في مكان ما، وبعدها كان يمكن أن يربح هو ونحن معاً. لنفترض كان يمكن أن نأخذ موقعنا بشكل صحيح في أوكرانيا ومنحناه إمكانية في فنزويلا. هذا على سبيل المثال فقط، هو يأخذ فنزويلا ونحن نأخذ أوكرانيا"، ويخلص قبل أن يقاطعه مقدم البرنامج إلى أنه "في حال كان ترامب مهماً لنا، دعونا نساعده".

فنزويلا مقابل أوكرانيا

ومنذ الأربعاء الماضي، أعيد نشر هذا المقطع في قناة "تليغرام" الخاصة بفلاديمير سولوفيوف الذي يعدّ من أهم مروجي بروباغاندا الكرملين. كما ذكّرت بالمقطع مواقع حكومية مثل " فيستي" و"قناة 360" التي تبث في موسكو، ومواقع أخرى. ومساء الخميس، ظهر منشور في منصة تليغرام الخاصة بالإعلامية كسينيا سوبتشاك، تضمّن تعليقاً من الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية أليكسي ناوموف بشأن الأوضاع في فنزويلا، والتأثير على روسيا. وسوبتشاك هي ابنة عراب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أناتولي سوبتشاك ورئيسه السابق في سان بطرسبرغ مطلع تسعينيات القرن الماضي. وعرضت قناة "سوبتشاك"، تصريحات لناوموف لصحيفة روسية، أشار فيها إلى أن فنزويلا قد تتحول إلى نوع من المقايضة مع أوكرانيا، مشدّداً على أن تغيير النظام في كاراكاس لن يؤثر كثيراً على روسيا. ورأى الخبير بالشؤون الأميركية أن "روسيا لن تستطيع منع ترامب إذا بدأ الحرب في فنزويلا".

فلاديمير جيرينوفسكي: لو أن ترامب شغّل عقله قليلاً كان يمكن أن يربح هو ونحن معاً

ورغم تأكيد ناوموف أن روسيا ترغب في بقاء نيكولاس مادورو رئيساً، فإنه أشار إلى "مستقبل قاتم للغاية" لمادورو باعتباره شخصية سياسية، نظراً لرغبة ترامب استبداله بقائد فنزويلي أكثر ملاءمة للولايات المتحدة. وقلّل من قدرة روسيا على ردع ترامب وحماية مادورو، وقال: من الواضح أنه إذا قرر الأميركيون فعل ذلك، فسيكون مصير القيادة الفنزويلية محسوماً. وفي مسعى لعدم إظهار روسيا كطرف ضعيف، وفي الوقت ذاته تثبيت فرضيات الكرملين بشأن النصر الحتمي في أوكرانيا، نقلت قناة "سوبتشاك" عن ناوموف إشارته إلى أنه في حالة مادورو لا يمكن فعل الكثير، وأنه "إذا قررت دولة نووية كبرى إحداث تغيير سياسي في دولة مجاورة أو قريبة بالوسائل العسكرية، فستفعل ذلك". وأوضح أن "روسيا تتمسك برأي مفاده أن للدول الحق في ضمان أمنها، أو منطقة مصالحها الخاصة، أو منطقة نفوذها".

ورداً على الضخ الكبير للتحليلات بشأن المقايضة، قال كبير مراسلي الشؤون الدولية في صحيفة "وول ستريت جورنال" ياروسلاف تروفيموف في تغريدة على منصة إكس، أول من أمس الخميس، إن "المحللين الروس يغرقون بالتكهنات حول صفقة وهمية مع ترامب. ستحصلون على فنزويلا، وسنحصل على أوكرانيا، وربما دول البلطيق (ليتوانيا، إستونيا، لاتفيا). براغماتية الكرملين الكلاسيكية: نحن نستبدل شيئاً لا نملكه بشيء نريده".

اقتصرت التصريحات الروسية تجاه الوضع في فنزويلا على الدعوة إلى ضبط النفس وتجنب العواقب الخطيرة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أول من أمس الخميس: "نحثّ جميع دول المنطقة على التحلي بالحلم والاعتدال، لتجنّب أي تطورات قد تكون عواقبها غير قابلة للتنبؤ". وفي اليوم ذاته أعربت الخارجية الروسية عن "قلق بالغ" بسبب التصعيد المستمر والمتعمد في محيط "فنزويلا الصديقة". ودعت الخارجية في بيان نشر على موقعها إلى "تطبيع الحوار بين واشنطن وكاراكاس، ونحن على قناعة بضرورة اتخاذ خطوات للتهدئة وإيجاد حلول بناءة للمشاكل والخلافات القائمة، مع احترام المعايير القانونية الدولية". وتجنّب البيان توجيه أي انتقادات مباشرة للولايات المتحدة ورئيسها، وخلص إلى أنه "نتوقع من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

المعروفة بنهجها العقلاني والعملي تجنب ارتكاب خطأ فادح ومنع الانزلاق أكثر إلى وضع يُنذر بعواقب وخيمة على نصف الكرة الغربي بأكمله. ندعو لعدم الانجرار وراء التحيزات الأيديولوجية التي تُضيّق أفقكم لما يحدث".

والأربعاء الماضي، قال مدير قسم أميركا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، إن روسيا تعول على أن تبدي الولايات المتحدة موقفاً براغماتياً تجاه فنزويلا. وفي رد على قرار واشنطن تصنيف السلطات الفنزويلية "منظمة إرهابية"، أوضح الدبلوماسي الروسي في تصريحات لوكالة تاس الحكومية، أن بلاده تعول على أن "الموقف البراغماتي سيتغلب في أعمال الإدارة الأميركية، والذي كانت تتسم به دائماً إدارة ترامب". وتكشف تصريحات المسؤولين الروس، حتى الآن، عن عدم رغبة روسية للانخراط أكثر في الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا، رغم ارتباط موسكو وكاراكاس باتفاقية تعاون استراتيجي وقعها الطرفان في مايو/أيار الماضي، ولكن الاتفاقية لا تتضمن بنداً للدفاع المشترك.

وتطور التحالف الاستراتيجي بين روسيا وفنزويلا منذ مطلع الألفية، بعد قرابة سنتين على صعود بوتين والرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز. واستفادت روسيا من خلال صادرات الأسلحة والآلات الأخرى إلى فنزويلا، والتي كانت تنعم بعائدات قياسية من صعود النفط. ومع دخول فنزويلا في أزمة اقتصادية منذ 2014، تراجعت أهميتها بالنسبة لروسيا. في المقابل، وجدت فنزويلا في روسيا نافذة لبيع نفطها بعد عقوبات ترامب القاسية في ولايته الأولى (2017 ـ 2021) في 2019، حين حظر بشكل أساسي بيع النفط الفنزويلي. هذا جعل من الصعب للغاية على فنزويلا بيع منتجها الرئيسي، ولجأت إلى السوق الروسية للمبيعات والخدمات المصرفية والمعاملات. بيد أن هذه النافذة أغلقت بعد فرض الغرب عقوبات أقسى على روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا في 2022، ولهذا فقدت روسيا تلك الميزة. واللافت أن الموقف الروسي في الأزمة الحالية اتسم بالتحفظ أكثر، ففي المواجهة السابقة بين كاراكاس وواشنطن عام 2019، أرسلت روسيا علناً، وبنوع من التباهي، مستشارين عسكريين واقتصاديين إلى فنزويلا. ولعبت شركة روسنفت دوراً كبيراً جداً في نقل النفط الفنزويلي متجاهلة العقوبات الأميركية.



ألكسندر شيتينين: روسيا تعول على أن تبدي الولايات المتحدة موقفاً براغماتياً تجاه فنزويلا

عجز روسي عن دعم فنزويلا

ويصبّ استحضار تصريحات السياسي الشعبوي جيرينوفسكي بشأن مقايضة فنزويلا بأوكرانيا في مصلحة الكرملين، فمن جهة يغطي على عدم قدرة روسيا، المنشغلة في حربها على أوكرانيا، مساندة دولة حليفة مثل فنزويلا، وفي الوقت ذاته يعطي انطباعاً أن الموقف الروسي الضعيف ربما يدخل في إطار صفقات بين قوتين عظميين لتقاسم مناطق النفوذ في العالم. ويشي استعراض المواقف الروسية، وتطور العلاقات بين ترامب وبوتين، بأن فنزويلا قد تتحول ورقة مساومة تتضمن وقوف روسيا جانباً وعدم التدخل في الصراع الفنزويلي مقابل تنازلات في أوكرانيا. وربما تمهد تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حليف روسيا الأوثق عالمياً، لموافقة روسية على إزاحة مادورو. والاثنين الماضي، أعلن لوكاشينكو عن استعداد بيلاروسيا لمنح اللجوء لمادورو في حال قرر مغادرة بلاده. وقال لوكاشينكو في حديث لقناة "نيوزماكس" الأميركية، إن "مادورو لم يكن عدواً أو خصماً لنا أبداً. وإذا كان يرغب في الوصول إلى بيلاروسيا فإن أبوابنا مفتوحة هنا".

وفي حين تحققت رؤية جيرينوفسكي بشأن عودة ترامب، وتروج بروباغاندا الكرملين لإمكانية مقايضة أوكرانيا بفنزويلا، فإن السؤال الأساسي يتمحور حول استعداد الولايات المتحدة لتقبل تحقق نبوءة أخرى أطلقها جيرينوفسكي في عام 2019، قال فيها تعليقاً على الانتخابات الأوكرانية إنها قد تكون الأخيرة في تاريخ أوكرانيا لأن هذا البلد لن يكون قائماً، في إشارة إلى تفتتها وسيطرة روسيا على المناطق التي تعتبر أن لها حقاً تاريخياً فيها.