أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز، يوم الجمعة، عن مشروع قانون عفو عام قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء، بينهم معارضون وصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان، ممن تم اعتقالهم لأسباب سياسية. وقالت رودريغيز، خلال فعالية بثها التلفزيون الوطني من المحكمة العليا، إن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ستنظر في مشروع القانون بشكل عاجل، مضيفة: "آمل أن يؤدي هذا القانون إلى التئام الجروح التي خلفتها المواجهة السياسية".

ويغطي مشروع القانون كامل الفترة من عام 1999 حتى اليوم، في سياق ما وصفته رودريغيز بأنه خطوة نحو المصالحة الوطنية، بعد أقل من شهر على اخنطاف القوات الأميركية للرئيس نيكولاس نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس. كما أعلنت رودريغيز عن إغلاق وشيك لسجن "إل هيليكويد" في كاراكاس "سيء السمعة" في عهد مادورو، مشيرة إلى أنه سيتم تحويله إلى مركز رياضي وخدمات اجتماعية. وكان تقرير للأمم المتحدة في عام 2022 اتهم أجهزة الأمن الفنزويلية بتعذيب السجناء داخل هذا السجن، وهو ما نفته الحكومة الفنزويلية آنذاك.

وفي الأسابيع الأخيرة، نظم أهالي المعتقلين وقفات احتجاجية ومبيتاً أمام السجن للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم. وتقول منظمة "فورو بينال" الحقوقية إن ما لا يقل عن 711 سجيناً سياسياً لا يزالون قيد الاحتجاز، من بينهم 65 أجنبياً، رغم تأكيد المنظمة نفسها إطلاق سراح 303 معتقلين منذ 8 يناير/كانون الثاني. من جهتها، تنفي الحكومة احتجاز أي سجناء لأسباب سياسية، مؤكدة أن من يقبعون في السجون متهمون بارتكاب جرائم جنائية، لكنها لم تصدر حتى الآن قائمة رسمية توضح أعداد المفرج عنهم أو هوياتهم.

مدير منظمة "فورو بينال"، ألفريدو روميرو، علّق على المبادرة قائلاً إن العفو العام "مرحب به بشرط أن يشمل جميع أطياف المجتمع المدني دون تمييز، وألا يتحول إلى غطاء للإفلات من العقاب، وأن يسهم في تفكيك آليات القمع السياسي". يُشار إلى أن زعيمة المعارضة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، تعد من أبرز المطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين، حيث لا يزال عدد من حلفائها في السجن.

ويعتصم أقارب سجناء ليل نهار أمام سجون مثل "إل هيليكويد" سيّئ السمعة الذي تديره أجهزة الاستخبارات، أو "إل روديو 1" في شرق كاراكاس. ووفق منظمات حقوق الإنسان، فقد توفى حوالى 18 سجيناً سياسياً في مراكز الاحتجاز منذ العام 2014. وأكدت المعارضة ومنظمات غير حكومية إطلاق سراح 21 سجيناً حتّى الآن، من أصل 800 إلى 1200 سجين.



ومنذ اختطاف مادورو، اتخذت رودريغيز خطوات لتبقي واشنطن راضية منها إطلاق سراح سجناء سياسيين والسماح ببيع ما بين 30 مليونا و50 مليون برميل من النفط للولايات المتحدة. وفي كلمة ألقتها رودريغيز يوم الأحد الماضي قالت إنها "اكتفت" من التدخل الأميركي. ومع ذلك، قال اثنان من المصادر إن المسؤولين الأميركيين أجروا اتصالات إيجابية معها في الأيام القليلة الماضية. وقال مصدران إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا ترى بديلا فوريا عن التعاون مع رودريغيز، نظراً لأنها دعمتها علنا وبقوة. لكن مصدراً مطلعاً قال إن المسؤولين الأميركيين يعملون على التواصل مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين تحسباً لتغيير نهجهم.

وأعلنت رودريغيز الثلاثاء أن الولايات المتحدة بدأت بالإفراج عن أموال فنزويلية كانت مجمدة بسبب العقوبات. وقالت في تصريح للتلفزيون الرسمي "نحن بصدد رفع التجميد عن موارد فنزويلا التي هي ملك للشعب الفنزويلي". وأضافت "سيمكننا هذا من استثمار موارد كبيرة في تجهيزات المستشفيات، وهي تجهيزات نشتريها من الولايات المتحدة ودول أخرى".

ولم تحدد رودريغيز قيمة الأموال المفرج عنها. وتخضع كاراكاس لعقوبات أميركية منذ عام 2019، عقب إعادة انتخاب مادورو رئيساً للمرة الأولى في انتخابات مثيرة للجدل. ومنذ اختطاف بمادورو تم توقيع اتفاقيات عدة بين واشنطن والنظام الفنزويلي المؤقت. وقالت رودريغيز "أعيد التأكيد على ما قاله الرئيس دونالد ترامب: لقد أنشأنا قنوات اتصال تتسم بالاحترام واللباقة، مع كل من رئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي نعمل معه على وضع برنامج عمل".

