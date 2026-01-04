فنزويلا | طائرة تقل نيكولاس مادورو تصل إلى نيويورك بعد اعتقاله في كراكاس

كراكاس

العربي الجديد

04 يناير 2026   |  آخر تحديث: 01:35 (توقيت القدس)
أعلنت الولايات المتحدة أمس السبت أنها شنت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا أديلا فلوريس، وهي عملية تندرج في تاريخ طويل من التدخلات العسكرية لواشنطن في أميركا اللاتينية تلتها حالة من الدهشة العالمية وحالة غموض مازالت تخيّم على المشهد في كاراكاس. وقد جاءت العملية بينما كان الفنزويليون يعيشون أجواء عطلة الميلاد ورأس السنة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، إن إدارته تبحث مستقبل القيادة في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس مادورو، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بانتقال السلطة إلى شخصية "تسير من حيث توقف سلفها"، في إشارة إلى رفض إعادة إنتاج المنظومة الحاكمة السابقة.

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وجهت أول ضربة برية إلى فنزويلا. وذكر في تصريحات للصحافيين في أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين في منتجع مارآلاغو بولاية فلوريدا، أنه كان هناك انفجار في منطقة لتحميل القوارب بالمخدرات في فنزويلا، مضيفاً: "لقد ضربنا المنطقة".

وذكر ترامب في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أنه يترك احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحاً على الطاولة. وأضاف في المقابلة التي جرت عبر الهاتف: "لا أستبعد ذلك، لا". وذكر أيضاً أنه ستكون هناك عمليات مصادرة إضافية لناقلات النفط بالقرب من مياه فنزويلا.

"العربي الجديد" يتابع تطورات اليوم الثاني لاعتقال نيكولاس مادورو وأبرز الردود..

01:35 am

فرانس برس

فرانس برس
ترامب يقول إن كوبيين "كثر" قضوا في العملية العسكرية بفنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن كوبيين كثر قضوا في العملية العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة على كراكاس لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وكوبا هي من أقرب حلفاء فنزويلا وتتشارك الدولتان الواقعتان في أميركا اللاتينية المبادئ الاشتراكية عينها وكلتاهما تخضعان لعقوبات أميركية.

ولعقود طويلة، بقيت كوبا تعوّل على فنزويلا لإمدادها بدعم اقتصادي ووقود.

وأوردت تقارير إعلامية أميركية أن الرئيس الفنزويلي كان يتّكل على مستشارين وحراس أمن من كوبا.

وقال الجانب الأميركي إنه لم يتكبّد خسائر في الأرواح في العملية العسكرية التي نفّذت ليل 3 يناير/كانون الثاني لاعتقال مادورو. ولم تصدر أيّ حصيلة رسمية عن الجانب الفنزويلي.

وفي مقابلة مع "نيويورك بوست" أجراها الرئيس الأميركي بعد مؤتمره الصحافي حول العملية العسكرية في فنزويلا، قال ترامب إن "كوبيين كثر فارقوا الحياة ليلة أمس. هل كنتم على دراية بالأمر؟"، مشيرا إلى "أنهم كانوا يحمون مادورو. ولم يكن ذلك بالأمر الصائب".

ولم يحدّد الرئيس الأميركي عدد القتلى.

واعتبر ترامب أن "كوبا لطالما كانت تعوّل بدرجة كبيرة على فنزويلا. ومن هنا جنوا أموالهم وقاموا بحماية فنزويلا لكن الأمور لم تجر على ما يرام في هذه الحال".

غير أنه استبعد أيّ عمل عسكري ضدّ كوبا التي تتخبّط في أزمة اقتصادية حادة.

 

01:17 am

رويترز

رويترز
وسائل إعلام: نيكولاس مادورو يصل إلى نيويورك

ذكرت عدة وسائل إعلام أن طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هبطت في الولايات المتحدة اليوم السبت، حيث وصل إلى شمال نيويورك بعد القبض عليه في عملية أميركية تمت خلال الليل.

وأظهر مقطع مصور وصول طائرة إلى مطار ستيوارت الدولي على بعد حوالي 97 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك، وصعد عدد من الأفراد الأميركيين الذين ومعهم معدات مكتب التحقيقات الفيدرالي ومعدات أخرى إلى الطائرة بعد هبوطها.

وذكرت شبكات الأخبار التلفزيونية، بما في ذلك "سي. أن. أن" و"فوكس نيوز" و"إم. إس. ناو"، هوية الشخص الذي نزل من الطائرة على أنه مادورو.

1:14 AM

ياسين بن لمنور

ياسين بن لمنور
الدوحة
ديلسي رودريغيز... من نائبة إلى حارسة مفاتيح فنزويلا

على شاشة التلفزيون الرسمي في كراكاس، ظهرت ديلسي رودريغيز بوجه محسوب النبرة في يوم تهتز فيه البلاد، لكنها كانت تتحدث بعينٍ على سؤال واحد يساوي اقتصادا كاملا، من يملك شرعية التوقيع على النفط والديون والرواتب عندما يُقال إن الرئيس أُسِر وتظهر صوره معصوب العينين. 

في 3 يناير/كانون الثاني 2026 قالت إن نيكولاس مادورو "يبقى الرئيس الوحيد" رغم إعلان واشنطن اعتقاله، وطالبت بأدلة على أنه حي، في مواجهة رواية دونالد ترامب عن تنصيبها واتصالات أميركية معها. هذا المشهد وحده يلخص موقعها الحقيقي داخل الدولة الفنزويلية، فهي ليست مجرد نائبة للرئيس، بل صمام التحكم في اقتصاد يعيش على برميل النفط ويتنفس تحت ضغط العقوبات.

تفاصيل أكثر عبر الرابط:

ديلسي رودريغيز خلال مؤتمر صحفي في كاراكاس. 11 أغسطس 2025 (خوان باريتو/فرانس برس)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

ديلسي رودريغيز... من نائبة إلى حارسة مفاتيح النفط والمال في فنزويلا

01:10 am

فرانس برس

فرانس برس
الرئيس الكوبي يدعو إلى "رصّ الصفوفّ

دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل شعوب أميركا اللاتينية إلى "رصّ الصفوف" عقب العملية الأميركية التي أسفرت عن "خطف" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحليف لهافانا. وهتف الزعيم الشيوعي "يا شعوب أميركا، لنرصّ الصفوف!"، وذلك خلال تظاهرة دعا إليها في هافانا الحزب الشيوعي الحاكم للتنديد بـ"العدوان العسكري" الأميركي على فنزويلا.

وخلال التحرك الذي أقيم في ساحة بالعاصمة تعرف باسم "المنصة المناهضة للإمبريالية"، دان الرئيس الكوبي "الهجوم الوحشي والغادر" و"الخطف غير المقبول والفجّ والهمجي" لمادورو. وأضاف أمام آلاف من المحتجين أن "أحداً ممّن لديه حدّ أدنى من الاطلاع، يمكنه تجاهل أو التقليل من خطورة تداعيات مثل هذه الأفعال الإجرامية على السلام الإقليمي والعالمي". وهتف المتظاهرون "تسقط الإمبريالية"، وهم يلوّحون بعلمي كوبا وفنزويلا.

وقالت ياميلا ساردوي (52 عاماً) لوكالة فرانس برس "نحن لا نخاف، ونحن مستعدون لمواجهة كل ما يلزم من أجل فنزويلا، من أجل كوبا". وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رأى أنه على الحكومة في هافانا أن "تقلق" بعد اعتقال مادورو.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل عام، زاد الرئيس دونالد ترامب الضغط على كوبا، وأعاد إدراجها على اللائحة الأميركية لـ"الدول الراعية للإرهاب". وتواجه الجزيرة، تحت تأثير العقوبات الأميركية وضعف البُنى الهيكلية لاقتصادها، أسوأ أزمة منذ 30 عاماً. وهي تعاني نقصاً في العملات الصعبة وشحاً كبيراً في الوقود، ما يؤثر في إنتاجها للكهرباء ونشاطها الاقتصادي.

01:08 am

الأناضول

الأناضول
نائبة مادورو تطالب واشنطن بالإفراج الفوري عنه

طالبت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز، مساء السبت، الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو، مشددة على أن بلادها لن تكون مستعمرة لأي دولة. وجاءت تصريحات رودريغيز، خلال اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الفنزويلي، عقب التدخل الأميركي واحتجاز الرئيس مادورو وزوجته.

وقالت رودريغيز، مخاطبة الولايات المتحدة: "أفرجوا فورًا عن الرئيس مادورو". وخلال الاجتماع، دعت إلى الحفاظ على الهدوء في البلاد والدفاع عن الوطن. واعتبرت رودريغيز، أن الإدارة الأميركية ستحاسب أمام التاريخ والعدالة. ووصفت ما تعرضت له فنزويلا بأنه "عمل وحشي ينتهك القانون الدولي". وأشارت رودريغيز، إلى أن جميع أبناء الشعب الفنزويلي "متحدون" لضمان أمن السلع والخدمات. وقالت إن الأوضاع في البلاد هادئة حاليًا، وإنهم سيحافظون عليها.

التفاصيل عبر الرابط:

نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز بمؤتمر في كراكاس، 8 سبتمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

نائبة رئيس فنزويلا تطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن مادورو

12:57 am

العربي الجديد

أبرز تطورات الضربات الأميركية على فنزويلا أمس السبت
  • واشنطن توجّه اتهامات إرهاب ومخدرات إلى مادورو وزوجته
  • قتلى من الجنود والمدنيين في الهجمات الأميركية
  • "لا خطط" أميركية لتنفيذ مزيد من الضربات
  • قوات دلتا نفذت عملية اعتقال مادورو
  • ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته
  • السفارة الأميركية تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا
  • مادورو يعلن حالة الطوارئ الوطنية
  • واشنطن تقصف مطارات وقواعد عسكرية ومواقع اتصالات في فنزويلا
  • سبعة انفجارات على الأقل في كاراكاس
