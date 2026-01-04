قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن كوبيين كثر قضوا في العملية العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة على كراكاس لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.
وكوبا هي من أقرب حلفاء فنزويلا وتتشارك الدولتان الواقعتان في أميركا اللاتينية المبادئ الاشتراكية عينها وكلتاهما تخضعان لعقوبات أميركية.
ولعقود طويلة، بقيت كوبا تعوّل على فنزويلا لإمدادها بدعم اقتصادي ووقود.
وأوردت تقارير إعلامية أميركية أن الرئيس الفنزويلي كان يتّكل على مستشارين وحراس أمن من كوبا.
وقال الجانب الأميركي إنه لم يتكبّد خسائر في الأرواح في العملية العسكرية التي نفّذت ليل 3 يناير/كانون الثاني لاعتقال مادورو. ولم تصدر أيّ حصيلة رسمية عن الجانب الفنزويلي.
وفي مقابلة مع "نيويورك بوست" أجراها الرئيس الأميركي بعد مؤتمره الصحافي حول العملية العسكرية في فنزويلا، قال ترامب إن "كوبيين كثر فارقوا الحياة ليلة أمس. هل كنتم على دراية بالأمر؟"، مشيرا إلى "أنهم كانوا يحمون مادورو. ولم يكن ذلك بالأمر الصائب".
ولم يحدّد الرئيس الأميركي عدد القتلى.
واعتبر ترامب أن "كوبا لطالما كانت تعوّل بدرجة كبيرة على فنزويلا. ومن هنا جنوا أموالهم وقاموا بحماية فنزويلا لكن الأمور لم تجر على ما يرام في هذه الحال".
غير أنه استبعد أيّ عمل عسكري ضدّ كوبا التي تتخبّط في أزمة اقتصادية حادة.