فنزويلا | رودريغيز تتعهد بالإفراج عن مادورو وترقب للإفراج عن سجناء

تعهدت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، السبت، بالإفراج عن عائلة الرئيس المختطف في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو، معربة عن إدانتها الضربة الأميركية ضد بلادها باعتبارها عملاً عدوانياً إجرامياً ضد الشعب الفنزويلي. جاء ذلك خلال خطاب متلفز، بعد يوم من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يعلن حالة طوارئ ويعرقل أي محاولات قضائية للبلاد لمصادرة عائدات النفط الفنزويلية المودعة في حسابات الخزانة الأميركية، بحسب صحيفة فنزويلا تايمز.

وفي كلمة ألقتها في فعالية شعبية ببلدية سوكري، شرق كاراكاس، أمس السبت، تعهدت رودريغيز بمواصلة العمل حتى عودة نيكولاس مادورو والسيدة الأولى إلى فنزويلا، وأكدت أيضاً أنها ستواصل إدانة الضربة الأميركية، قائلة إنها "ستسجل في التاريخ وصمةَ عار للعلاقات بين البلدين".

ترقب الإفراج عن مزيد من السجناء في فنزويلا

من جهة أخرى، ينتظر الفنزويليون الأحد، استمرار السلطات في إطلاق سراح السجناء السياسيين، في حين أعلن رئيس فنزويلا المختطف مادورو من سجنه في نيويورك بعد أسبوع على اعتقاله أنه "بخير". وبعيد بدء السلطات بإطلاق سراح معارضين، ندّدت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بوفاة الشرطي إيديسون خوسي توريس فرنانديز (52 عاماً) السبت، بعدما اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول بتهمة الخيانة العظمى.

وكان فرنانديز الذي خدم أكثر من عشرين عاماً في الشرطة، وعمل في ولاية بوتوغيزا الفنزويلية، اعتُقل بتهمة "نشر رسائل تنتقد النظام وحاكم الدولة"، وفقاً لهذه المنظمات التي تحمل اسم "لجنة العائلات لتحرير السجناء السياسيين".

والخميس، أعلنت فنزويلا إطلاق سراح "عدد كبير" من السجناء، من بينهم أجانب. ولكن لم يُفرج إلّا عن حوالى 20 شخصاً كانوا محتجزين لأسباب سياسية، وفقاً لأقاربهم ولنشطاء في مجال حقوق الإنسان. وتقدم الحكومة الفنزويلية هذا الإجراء على أنّه بادرة "تعايش سلمي"، بينما تعتبر الولايات المتحدة أنّه جاء نتيجة لتدخّلها، بعدما نفّذت غارات على البلاد لاختطاف الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير/كانون الثاني.

"مقاتلون"

من مركز احتجازه في بروكلين في نيويورك، أظهر مادورو ثباتاً نقله عنه نجله في فيديو نشره الحزب الحاكم في فنزويلا السبت، وقال "نحن بخير. نحن مقاتلون". ويُحتجز مادورو وزوجته سيليا فلوريس في السجن الفيدرالي في بروكلين منذ مثلا أمام محكمة أميركية الاثنين، إذ دفعا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما ومن ضمنها الاتّجار بالمخدرات، بانتظار الجلسة المقبلة في 17 مارس/ آذار.

في الأثناء، تظاهر نحو ألف شخص من أنصاره في شوارع كاراكاس السبت، حاملين لافتات كُتب عليها "نريد عودتهما"، وهتفوا "مادورو وسيليا هما عائلتنا!". وقالت يوسليديس أرويو (36 عاماً) خلال التظاهرة "هنا شعب يناضل".

وتتواصل الدعوات للتظاهر يومياً تأييدا للزعيم الاشتراكي منذ العملية الأميركية التي أدت إلى اختطافه ونقله إلى نيويورك. ولم تكن التعبئة كبيرة السبت استجابة للدعوات اليومية إلى التظاهر منذ العملية الأميركية، ولم تحضر أي شخصية بارزة من "الحزب الاشتراكي الموحّد لفنزويلا" الحاكم، لإلقاء كلمات أمام الحشود، وتزامنت التظاهرة السبت مع ذكرى تنصيب مادورو لولاية ثالثة، عقب انتخابات العام 2024 التي ندّدت بها المعارضة ووصفتها بالمزورة.

800 إلى 1200 سجين

في الأثناء، نقل التلفزيون الرسمي وقائع زيارة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى معرض زراعي في حي بيتاري في كاراكاس إذ نُظمت أيضاً تظاهرة صغيرة تأييداً لمادورو، وقالت رودريغيز "لن نهدأ لحظة واحدة حتّى يعود الرئيس. سننقذه، بالطبع سنفعل".

وفي أعقاب السقوط المفاجئ لمادورو، أدت رودريغيز التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس، اليمين الدستورية رئيسةً موقتة للبلاد، وتتفاوض على صعد عدّة مع واشنطن التي تخطط للاستيلاء على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا.

وقرّرت حكومتها العمل على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، علماً أنها قطعت العام 2019. وبعد زيارة أجراها دبلوماسيون أميركيون الجمعة إلى كاراكاس، لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "على اتصال وثيق مع السلطات الانتقالية"، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السبت. والجمعة، أعلن ترامب أنّه "ألغى" هجوماً ثانياً كان يعتزم تنفيذه على فنزويلا، بعدما أفرجت كاراكاس عن "عدد كبير من السجناء السياسيين".

والسبت، حضّت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها على عدم السفر إلى فنزويلا، وحثت مواطنيها الموجودين فيها على "مغادرة البلاد فوراً"، معتبرة أن الوضع الأمني "غير مستقر". وأشارت الوزارة إلى وجود "جماعات مسلحة تُعرف باسم كوليكتيفوس تقيم حواجز وتفتش مركبات بحثاً عن أفراد يدعمون الولايات المتحدة". وردّت كاراكاس في بيان معتبرة أن "التحذير الأميركي يستند إلى روايات غير موجودة تهدف إلى خلق تصور عن خطر لا وجود له"، مضيفة أن "فنزويلا تتمتع بالهدوء والسلام والاستقرار". في الأثناء، كتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "بدأت فنزويلا، على نحوٍ مُذهل، إطلاق سراح سجنائها السياسيين. شكراً!". ويسود الترقب والأمل عشرات من عائلات المعارضين والناشطين المسجونين.

ويعتصم أقارب سجناء ليل نهار أمام سجون مثل "إل هيليكويد" سيّئ السمعة الذي تديره أجهزة الاستخبارات، أو "إل روديو 1" في شرق كاراكاس. ووفق منظمات حقوق الإنسان، فقد توفى حوالى 18 سجيناً سياسياً في مراكز الاحتجاز منذ العام 2014. وأكدت المعارضة ومنظمات غير حكومية إطلاق سراح 21 سجيناً حتّى الآن، من أصل 800 إلى 1200 سجين.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)