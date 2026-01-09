فنزويلا تفرج عن عدد كبير من السجناء السياسيين بينهم مرشح رئاسي سابق

- بدأت فنزويلا بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، بينهم شخصيات بارزة مثل إنريكي ماركيز وروسيو سان ميغيل، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض نتيجة لضغوط من الرئيس ترامب. - تهدف عمليات الإفراج لتعزيز التعايش السلمي، بينما أكدت المعارضة أن الظلم لن يستمر، مع تشديد الإجراءات الأمنية خارج سجن "إل إليليكويدي". - كشف ترامب عن نية الولايات المتحدة استغلال احتياطيات فنزويلا النفطية، مما أثار استياء الحكومة الفنزويلية، بينما يسعى مجلس الشيوخ الأميركي لكبح العمليات العسكرية ضد فنزويلا.

بدأت فنزويلا، الخميس، الإفراج عن "عدد كبير" من السجناء السياسيين، بينهم أجانب، في خطوة قال البيت الأبيض إنها تأتي نتيجة "ضغوط" مارسها الرئيس دونالد ترامب عقب خطف الرئيس نيكولاس مادورو، على حد قوله. وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أنه "من أجل تعزيز التعايش السلمي، قررت الحكومة البوليفارية ومؤسسات الدولة الإفراج عن عدد كبير من الأشخاص الفنزويليين والأجانب"، مضيفاً للصحافيين من مقر البرلمان أن "عمليات الإفراج هذه جارية". ولم يوضح عدد السجناء الذين سيُطلق سراحهم.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن أول عملية إفراج كبيرة عن سجناء في فنزويلا منذ إطاحة مادورو جاءت بفضل "أقصى درجات الضغط" التي مارسها ترامب، بحسب تعبيره. وقالت نائبة الناطقة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان لوكالة فرانس برس: "هذا مثال على طريقة استخدام الرئيس أقصى أدوات الضغط من أجل تحقيق ما هو صائب للشعبين الأميركي والفنزويلي". ووسع ترامب نطاق تهديده لتجار المخدرات في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت ليل الخميس، قائلاً إنه سيستهدف الكارتيلات بضربات برية.

وقال ترامب: "سنبدأ ضربات برية ضد الكارتيلات. الكارتيلات تسيطر على فنزويلا. من المحزن جداً رؤية ما يحدث في هذا البلد". وتقول منظمة "فورو بينال" غير الحكومية، المعنية بمراقبة السجون، إن هناك 806 سجناء سياسيين محتجزين في فنزويلا، بينهم 175 عسكرياً. وصرح ترامب، الثلاثاء، بأن السلطات الفنزويلية "بصدد إغلاق... غرفة تعذيب في وسط كاراكاس".

وكان إنريكي ماركيز، المرشح السابق للمعارضة الفنزويلية والذي واجه نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2024، من بين الذين أفرج عنهم الخميس. وقال في مقطع فيديو صوره صحافي محلي له ولزوجته برفقة عضو آخر من المعارضة أُطلق سراحه أيضاً، يدعى بياخيو بيلييري "انتهى كل شيء الآن". من جهتها، قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025، الخميس، إن "الظلم لن يستمر إلى الأبد" في البلاد مع ترحيبها بإعلان السلطات إطلاق سراح سجناء سياسيين.

وكانت الناشطة الإسبانية الفنزويلية الشهيرة روسيو سان ميغيل، المسجونة منذ فبراير/ شباط 2024 بتهمة التخطيط لاغتيال مادورو، من بين خمسة مواطنين إسبان أطلق سراحهم، وفقاً لوزارة الخارجية الإسبانية. وتم تشديد الإجراءات الأمنية بعد ظهر الخميس خارج سجن "إل إليليكويدي" في كاراكاس، الذي تستخدمه أجهزة الاستخبارات لإيداع السجناء السياسيين وغيرهم. وكانت ميغيل محتجزة فيه، مثل ألفريدو دياز، أحد أبرز شخصيات المعارضة، والذي توفي في ديسمبر/ كانون الأول أثناء احتجازه. من جانبها، قالت والدة ناشطة مسجونة من حزب ماتشادو لوكالة فرانس برس "أنا متوترة. يا رب، أتمنى أن يكون هذا حقيقة".

وجاء إعلان كاراكاس فيما كشف ترامب في مقابلة، أن الولايات المتحدة قد تدير فنزويلا وتستغل احتياطياتها النفطية لسنوات، وذلك بعد أقل من أسبوع على خطف مادورو في العملية التي أدت إلى مقتل 100 شخص وفق كاراكاس. وأفاد ترامب صحيفة "نيويورك تايمز" بأن "الوقت وحده كفيل بتوضيح" المدة التي تنوي واشنطن خلالها الإبقاء على سيطرتها على كاراكاس. وعندما سُئل عما إذا كان يتحدّث عن ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، أو أكثر، أجاب "أعتقد أن الأمر سيستمر لفترة أطول بكثير". لكنّ الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أكّدت الخميس أن بلادها "ليست خاضعة" للولايات المتحدة.

وقالت رودريغيز خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم الأميركي على كاراكاس "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، ذاكرة "الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختطف" مضيفة "هنا، لم يستسلم أحد. هنا، كان هناك قتال (...) قتال من أجل هذا الوطن". وتجمّع آلاف من أنصار مادورو وهم يلوّحون بالأعلام الحمراء في كاراكاس الخميس، مطالبين بالإفراج عنه.

في غضون ذلك، اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي الخميس خطوة كبيرة نحو تمرير قانون لكبح العمليات العسكرية ضد فنزويلا. ويعكس التشريع الذي يقوده الديمقراطيون، والمتوقع إقراره بالتصويت الأسبوع المقبل، استياءً واسعاً بين المشرعين إزاء العملية العسكرية السرية للقبض على مادورو السبت، والتي نُفذت دون موافقتهم الصريحة، لكن يُتوقع أن يواجه هذا التشريع معارضة في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية.

(فرانس برس، العربي الجديد)